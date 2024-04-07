سالم العبداللات.. أصغر لاعب جولف أردني وعربي يقتحم تصنيف "واغر"

خالد تيسير العميري

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عمان – بات اللاعب الناشئ سالم العبداللات، أصغر رياضي أردني وعربي يتواجد في التصنيف العالمي للجولف للهواة "واغر"، وذلك بعد حلوله في المركز الأول عن فئة عمره تحت 12 عاما والمركز 2763 على مستوى العالم، معلنا عن نفسه واحدا من أفضل المواهب الصاعدة في لعبة الجولف بمنطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي.ويأتي دخول سالم العبداللات في قائمة التصنيف العالمي للجولف "للهواة"، بعد فوزه بسباق (54 حفرة) بنتائج 72 و72 و74 ضربة، من خلال مشاركته في الجولة قبل الماضية من بطولة الدوري المحلي، والتي أقيمت في شباط (فبراير) الماضي، وتدخل نتائجها في اعتبارات تصنيف الهواة، ليكون اللاعب الأصغر سنا وتصنيفا على مستوى العالم بين أقرانه في الوطن العربي.وقال العراقي عامر راضي المدير الفني للمنتخب الوطني، في معرض رده على استفسارات "الغد": "إن دخول العبداللات إلى التصنيف العالمي للجولف للهواة، يمثل تتويجا حقيقيا لمسيرته المميزة مع المنتخب الوطني".وأضاف: "من الجيد أن نشاهد لاعبينا يقتحمون قائمة التصنيف العالمي"، مشددا على أن ذلك يتطلب مضاعفة الجهود والعمل ضمن روح الفريق، لتحقيق الأهداف المنشودة.وأشار: "إنجاز العبداللات سيمنح زملاءه اللاعبين فرصة جيدة لتطوير أنفسهم والسير على طريقه، كما أنه سيحفز اللاعب نفسه على اللعب في بطولات كبرى والتقدم بالتصنيف"، مؤكدا أن هذا الإنجاز من شأنه المساهمة في زيادة قاعدة اللاعبين الأردنيين المصنفين على مستوى الجنسين.وتجسد قصة نجاح سالم العبداللات؛ نتاجا حقيقيا للمبادرة التي أطلقها اتحاد الجولف منذ نحو 4 سنوات، من خلال إطلاق سلسلة من بطولات دوري الناشئين للأعمار كافة وللجنسين، والتي أرسلت إشارات استقبلها الجهاز التدريبي للمنتخب الوطني بواقعية تؤكد موهبة سالم العبداللات وامتلاكه الشغف الكبير لحفر اسمه "بحروف من ذهب"، في سجل البطولات والإنجازات.وبدأ سالم العبداللات "12 عاما"، تمثيل المنتخب الوطني للجولف قبل عامين من بوابة بطولة كأس العرب للناشئين التي أقيمت في تونس العام 2022، ليحل في المركز الرابع على الصعيد الفردي بعدما كان جزءا من الفريق الذي شكله مع زميله محمد الرواشدة، ونالا المركز الأول "الميدالية ذهبية"، عن فئة الفرق تحت 13 عاما بفارق كبير بلغ 13 ضربة عن المضيفة تونس و25 ضربة عن مصر، في إنجاز هو الأول من نوعه للعبة الجولف الأردنية على مستوى الفرق آنذاك.وظفر العبداللات بالمركز الثاني في بطولة تركيا خلال العام 2022، فضلا عن حصوله على المركز الثالث في بطولة بريطانيا للناشئين في سن التاسعة، إلى جانب كونه بطلا لبطولة مصر المفتوحة للناشئين تحت 9 و10 سنوات، كما أنه أول لاعب أردني يفوز بلقب بطولة الأردن المفتوحة للناشئين، فيما كانت آخر ألقابه الظفر بالميدالية البرونزية عن فئة تحت 13 عاما خلال مشاركته في البطولة العربية للجولف الناشئين، والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي.ويمتلك الاتحاد العربي للجولف مبادرة لدعم وتشجيع المنتسبين إليه لإقامة فعاليات "واغر المفتوحة" كافة، والتي تشمل فعاليات الناشئين والمختلطة، ما يمنح نخبة اللاعبين العرب من الأعمار كافة، ومن بينهم النجم الأردني الصاعد سالم العبداللات، فرصة للإرتقاء في تصنيف "واغر"، وبشكل يمنحهم أيضا فرصة اللعب في أحداث كبيرة للهواة، ما سيؤدي إلى زيادة نخبة الموهوبين العرب في قارتي آسيا وأفريقيا.ويسير سالم العبداللات، على خطا النجم العربي والأردني شيرغو الكردي، بعدما أحرز الميدالية البرونزية في بطولة مصر للناشئين تحت 10 سنوات العام 2019، عن عمر 8 سنوات، ليكون ثاني اللاعبين الأردنيين الفائزين بميدالية للأردن، علما بأن اللاعب الناشئ يطلق العنان لموهبته في ملعبي نادي آيلة للجولف بمدينة العقبة والبشارات في منطقة غمدان بالعاصمة عمان.