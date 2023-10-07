الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

سامسونوفا تصطدم بشفيونتك في نهائي بطولة الصين المفتوحة

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لاعبة كرة المضرب الروسية لودميلا سامسونوفا - (من المصدر)
بكين - ضربت الروسية لودميلا سامسونوفا، المصنفة الـ 22 عالميا بين لاعبات التنس المحترفات، موعدا مع البولندية إيجا شفيونتك في نهائي بطولة الصين المفتوحة، بعد تغلبها على الكازاخية إلينا ريباكينا.اضافة اعلان
وتمكنت سامسونوفا من الإطاحة بريباكينا، المرشحة الخامسة للقب، بواقع 7-6 (9-7) و6-3 في ساعة و40 دقيقة، وتواجه سامسونوفا في النهائي شفيونتك، المصنفة الثانية عالميا، التي أطاحت في وقت سابق من أمس بالأميركية كوكو جوف.
وفي ساعة و19 دقيقة استطاعت شفيونتك، المرشحة الثانية للقب، التغلب على جوف، المرشحة الثالثة، بنتيجة 6-2 و6-3.
وتسعى شفيونتك للفوز باللقب الـ 16 في مشوارها والخامس هذا العام، بينما تأمل سامسونوفا في التتويج بأول ألقابها خلال العام الحالي، والخامس في مسيرتها.
بدوره، بلغ اليوناني ستيفانوس تيستيباس الدور الثالث من دورة شنغهاي الصينية للتنس للأساتذة (ذات الألف نقطة)، بفوز سهل على الأسترالي رينكي هيجيكاتا بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-2.
وقال اللاعب المصنف سادسا عالميا بعد المباراة، إنه: "من الرائع عودة الجماهير، جيد أن الحكومة جعلت هذا ممكنا مرة أخرى، سعيد بالعودة إلى شنغهاي واللعب بين جميع مشجعيني الصينيين، لقد افتقدناكم".
ووصل تيستيباس إلى الدور نصف النهائي من الدورة في العام 2019، ولكن البطولة لم تنظم على مدى السنوات الثلاث التالية بسبب جائحة كوفيد 19.
وتأجلت مباريات مبكرة بسبب الأمطار، رغم أن معظم المشجعين كانوا يركزون على الملعب الرئيسي، حيث يواجه حامل اللقب الروسي دانييل مدفيديف نظيره التشيلياني كريستيان جارين. كما يلعب الإسباني المصنف ثانيا عالميا كارلوس ألكاراس في وقت لاحق أيضا.
ويتطلع ألكاراس إلى تقديم أداء قوي في الصين، لتقليص الفارق مع الغائب عن الدورة الصربي نوفاك ديوكوفيتش في صدارة التصنيف العالمي.
تأهل الروسي دانييل ميدفيديف، والتشيلي نيكولاس جاري، إلى ثالث أدوار بطولة شنغهاي لتنس الأساتذة، فيما أطاح ميدفيديف المرشح الثاني للقب، بالتشيلي كريستيان جارين بنتيجة 6-3 و6-3، ليواجه في الدور المقبل، الأميركي سيباستيان كوردا.
ومن ناحيته، فاز نيكولاس جاري، المرشح 22 للقب، على نظيره الفرنسي تيرينس أتمان بواقع 7-5 و6-2، وسيواجه جاري في الدور الثالث، الفائز بمواجهة الأميركي فرانسيس تيافو والإيطالي لورينزو سونيجو.
وبلغ الدور الثالث أيضا، الأميركي تومي بول، بعدما تغلب على النمساوي سيباستيان أوفنر بنتيجة 6-3 و6-0، كما تأهل الإيطالي ماتيو أرنالدي، بعد تغلبه على الألماني يان لينارد شتروف بواقع 6-3 و3-6 و6-4. (وكالات)
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