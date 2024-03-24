ساينز.. من غرفة العمليات إلى منصة التتويج الأسترالية

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مدن - أكد كارلوس ساينز أنه يشعر بالفخر إزاء عمل فريقه فيراري مؤخراً، مشيراً إلى الأيام المليئة بالتقلبات التي نقلته ما بين غرفة العمليات الجراحية، إلى فوز بسباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا 1 أمس.ساينز هو السائق الوحيد الذي كسر هيمنة ماكس فيرشتابن حتى الآن طوال موسمين متتالين، فقد فاز في سنغافورة العام الماضي الذي شهد هيمنة مطلقة لفريق ريد بول.كما حملت له الأقدار فوزاً ثانياً في سباق جائزة أستراليا الكبرى على متن فيراري التي بدت قوية للغاية منذ التجارب الحرة لثالث جولات الموسم 2024.ومن المفارقات، أن ساينز كان في غرفة العمليات منذ أقل من أسبوعين لإجراء عملية جراحية طارئة بعد التهاب الزائدة الدودية، وهذا ما حرمه من المشاركة في سباق جدة، لكنه عاد مصمما على المنافسة في أستراليا، حيث بدت وتيرته سريعة للغاية منذ التجارب الحرة.ورغم اعتراف الإسباني، أنه لم يكن في كامل لياقته البدنية، لكن هذا لم يمنعه من التأهل ثانياً خلف ماكس فيرشتابن في التصفيات.وخلال السباق، انتزع الصدارة منذ اللفة الثانية، ليبسط سيطرته الكاملة على ما تبقى من لفات متقدما ثنائية تاريخية لفريق فيراري أمام زميله شارل لوكلير.وقال السائق الإسباني: "كان شعوري رائعاً حقا خلال السباق. بالطبع لم يكن الوضع سهلاً بالكامل من الناحية البدنية، لكنني كنت محظوظا لقدرتي على التحكم بوتيرتي، وإدارة الإطارات وكل شيء. لم يكن السباق الأصعب لي".وتابع: "أنا فخور جدا بالفريق، ومسرور لتحقيق الثنائية مع شارل هنا. أثبت ذلك مقدار العمل الكبير الذي نقوم به الحياة جنونية أحياناً".وأردف: "ما حصل في بداية الموسم ومن ثم منصة التتويج في البحرين، من ثم التهاب الزائدة الدودية، من ثم عودتي والفوز، إنها رحلة مليئة بالتقلبات، لكنني أحببتها. أنا مسرور للغاية".فيرشتابن: انسحبت لهذا السببمن ناحيته، تحدث فيرشتابن سائق ريد بول، حول السبب الذي أدى لانسحابه المفاجئ منذ اللفة الرابعة لسباق جائزة أستراليا.بدأ فيرستابن من قطب الانطلاق الأول في أستراليا، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على مركزه، حيث تجاوزه ساينز في اللفة الثانية ليقتنص الصدارة.وسمع الهولندي وهو يشتكي من توازن سيارته، مشيراً إلى عدم ثبات القسم الخلفي، وفي اللفة الرابعة شوهد دخان من سيارة ريد بول، قبل أن يبدأ فيرشتابن بالتراجع ومن ثم الانسحاب مع خروج نيران من المكابح الخلفية اليمنى.وقال السائق الهولندي: "كانت لدي مشكلة في المكابح الخلفية اليمنى منذ بداية السباق. كانت الحرارة ترتفع باستمرار حتى خروج النيران.. مع ارتفاع الحرارة المستمر والمتصاعد، شعرت وكأن المكابح تعمل طوال الوقت. لكن بالطبع لم أكن أدرك ما يجري. شعرت بوجود مشكلة في التوازن، كان بوسع الفريق رؤية المشكلة، لكنهم لم يعرفوا السبب".مشكلة فيرشتابن هذه، وضعت حدا لسلسلة امتدت 43 سباقا متتاليا من دون انسحاب، أنهاها جميعها ضمن مراكز النقاط، حيث كان آخر انسحاب له في أستراليا كذلك الموسم 2022.وأضاف: "خضنا الكثير من السباقات الناجحة على التوالي مع الكثير من الموثوقية. كنت أعلم أنه سيأتي يوم تنتهي فيه، للأسف جاء ذلك اليوم".وكان بطل العالم يعتقد أن سيارته طبيعية خلال لفة التحمية، حيث كان يمني النفس بتحقيق ثالث فوز له على التوالي هذا الموسم، وقال: "بالطبع أنا محبط لعدم إمكانية إكمال السباق، كنت أعتقد أنني أمتلك فرصة حقيقية للفوز".وأكمل: "كان التوازن جيداً في لفة التحمية وكنت واثقاً بالسيارة وبالتقدم الذي حققناه لناحية وتيرة المسافات الطويلة.. لك، هناك أمور لا يمكنك التحكم بها".تحقيق بحادثة راسل وألونسوإلى ذلك، سيمثل كل من: جورج راسل وفرناندو ألونسو سائقي مرسيدس وأستون مارتن أمام الحكام بسبب حادثة اللفة ما قبل الأخيرة "الغريبة" في سباق أستراليا.كان السائقان يخوضان منافسة على المركز السادس في المراحل الأخيرة من عمر السباق في ملبورن، حيث كان راسل يقترب بسرعة من ألونسو.وبدا أن راسل يقترب بالفعل من الإسباني أمامه، قبل أن يفقد السيطرة ويخرج إلى المنطقة الحصوية ويتعرض لحادثة عنيفة.وأكد راسل، أنه بخير قبل الصعود إلى السيارة الطبية ومن ثم بدأ الحكام تحقيقاً في السباق.وضمن معرض كلامه مع "سكاي سبورتس"، لم يرغب راسل بتوجيه أي اتهام إلى ألونسو، لكنه وصف الحادثة "بالغريبة"، وقال: "كنت أقترب وكنت ضمن نصف ثانية خلفه قبل 100 متر من المنعطف، من ثم اقترب مني فجأة وبسرعة كبيرة وأصبحت بجانب القسم الخلفي لسيارته".وأكمل: "لا أعلم إن كان قد واجه مشكلة أم لا، سنتكلم مع الحكام لننظر في هذه الظروف الغريبة. ليس لدي أي شيء إضافي للتصريح به الآن، علينا رؤية كل شيء. أنا محبط لانتهاء السباق بهذه الطريقة".وحين سئل إن كان يشعر بأن ألونسو "اختبره تحت الكبح" أي كبح متأخر قبل مسافة كبيرة من نقطة الكبح المتوقعة، رد راسل: "من الواضح أنه كبح قبل مائة متر من المنعطف من ثم ضغط على دواسة التسارع ودخل المنعطف بشكل طبيعي". وأضاف: "رأينا البيانات بالفعل، ولن أقوم بتوجيه أي اتهام له حتى نرى كل شيء بالتفصيل".استحواذ بحريني على ماكلارينعلى صعيد آخر، أكمل صندوق الثروة السيادية البحريني عملية الاستحواذ الكاملة على مجموعة ماكلارين، التي تمتلك أغلبية الحصة في فريق فورمولا 1 الشهير التابع للشركة.وفي كانون الأول (ديسمبر)، وافق المساهمون في شركة ماكلارين بالإجماع، على إعادة الرسملة الكاملة للشركة للسماح بعملية حوكمة "مبسطة".وخلال جائحة "كوفيد 19"، حصلت على قرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من بنك البحرين الوطني، وباعت حصة في فريق الفورمولا 1 الخاص بها، ورتبت صفقة إعادة تأجير لمصنع مركز التقنيات الشهير في ووكينج، وألغت 1000 وظيفة.وإلى جانب التأخير في تسليم سيارتها الهجينة الجديدة أرتورا، ظهرت تقارير تفيد بأن أودي، التي كانت في ذلك الوقت تقوم بتقييم أفضل السبل لدخول الفورمولا 1، كانت تفكر في استثمار كبير ضمن ماكلارين.لكن مجموعة ماكلارين، أعلنت الآن أن شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، والطرف المستثمر على المدى الطويل، قد استحوذت على الملكية الكاملة لرأس المال "بعد تحويل جميع الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية".وقال بول والش، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مجموعة ماكلارين: "نحن سعداء بالتزام ممتلكات المستمر تجاه ماكلارين من خلال هذه الصفقة، والتي تعزز من بنية ملكيتنا وحوكمتنا".وأكمل: "سيمكننا هذا من التركيز على تحقيق خطتنا الاستراتيجية طويلة الأمد، بما في ذلك الاستثمار في المنتجات والتقنيات الجديدة، بينما نواصل استكشاف شراكات تقنية محتملة مع شركاء في الصناعة".وكانت "ممتلكات"، دخلت في شراكة مع ماكلارين منذ شرائها حصة 30 % من الرئيس السابق رون دينيس والراحل منصور عجاج في العام 2007.وعقب بيع أولي لأسهم بقيمة 185 مليون جنيه إسترليني في فريق الفورمولا 1 إلى شركة الاستثمار الأميركية MSP Sports Capital، ما تزال مجموعة ماكلارين تحتفظ بحصة 67 % في ماكلارين ريسينج - التي تشارك أيضاً في سلاسل إندي كار، وفورمولا إي، وإكستريم إي.وعلى هامش جائزة أستراليا الكبرى، أكدت ماكلارين ريسينج أن الرئيس التنفيذي زاك براون وقع عقداً جديداً ليبقى في منصبه حتى العام 2030. -(وكالات)