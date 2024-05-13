سباحون أردنيون يبدعون في بطولة كأس الإمارات الدولية

مصطفى بالو

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عمان- أبدع سباحون واعدون أردنيون في منافسات بطولة كأس الأردن الدولية، والتي اختتمت في إمارة دبي مؤخرا، بمشاركة 600 سباح وسباحة، يمثلون 25 دولة، ونجحوا في رفع علم الوطن فوق منصة التتويج، وحصدوا 7 ميداليات ملونة ضمن سباقات الفئات العمرية 8- 14 سنة للذكور والإناث.وقال المدرب المشرف على تدريب الواعدين ربيع إبراهيم في حديثه لـ"الغد" :"شاركنا باللاعبين كل من المفتي وهاشم الجوهري وميلاد غياضة وكرم الكيلاني وعمر داود، والحمد لله أثبت الواعدون حضور السباحة والرياضة الأردنية، وبرعوا في مختلف السباقات التي شاركوا فيها، وسجلوا أرقاما مميزة، ولفتوا الانتباه بقدراتهم في مختلف فئات البطولة".وأضاف: شهدت البطولة مشاركة واسعة، ومنافسة قوية في مختلف فئات البطولة، إلا أن السباحون كانوا على قدر المسؤولية، ونجحوا في مزاحمة العديد من الأبطال على مختلف ميداليات البطولة، وعادوا برصيد وافر من الميداليات التي وصلت إلى 7ميداليات ملونة، حين خطف الواعد هاشم الجوهري 4 ميداليات ملونة، وتقلد الذهبية في 100م/ صدر، والفضية في 200م /صدر، والبرونزية في 50م/ صدر، وبرونزية أخرى في 100م/تميز".وتابع : " وحقق الواعد ميلاد غياضة ميداليتين ملونتين، حيث تقلد الذهب في 100م/فراشة، والفضية في سباق 100م/صدر، وحقق عمر داود الميدالية الفضية في مسابقة 200م/ حرة، وأهدوا هذه الإنجازات للوطن والرياضة الأردنية، ولعل هذه الإنجازات تبشر بجيل من المواهب الواعدة للسابحة الأردنية".من جانبه، قال الواعد ميلاد غياضة :"الحمد الله الذي وفقني بتحقيق ما وعدت به، وهو تقلد الميدالية الذهبية في سباق 100م/ فراشة، وكنت أنوي إضافة ذهبية سباق 100م/ صدر، إلا أنني وقفت بالمركز الثاني وتقلدت الميدالية الفضية، وخضنا سباقات حفلت بالقوة والندية، وعدت وزملائي بـ7 ميداليات ملونة للرياضة الأردنية، وأثمن دور المدرب الذي جهزنا نفسيا وبدنيا لهذه المشاركة، وأشكر دعم عائلتي الذي دفعني للوقف على منصات التتويج في مشهدين".