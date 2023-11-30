الخميس 30 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"ستاد البتراء" يحتضن وديتي منتخب السيدات وأبو ظبي

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عدد من لاعبات المنتخب الوطني للسيدات خلال أحد التدريبات على ستاد البتراء - (من المصدر)
عمان- يحتضن ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب، مباراتي المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم الوديتين أمام نظيره نادي أبو ظبي الإماراتي، يومي بعد غد، والثلاثاء المقبل، ضمن فترة التوقف الدولية المعتمدة من "فيفا".اضافة اعلان
ويتطلع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، إلى الاستفادة من مواجهة الفريق الإماراتي، كأول تجمع تحت قيادته الفنية يخوض فيه الفريق مباريات مع منافسين من الخارج، ومعرفة مستوى المنتخب قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة، بعد اكتمال القائمة بوجود اللاعبات المحترفات بالخارج كافة.
وكان من المقرر، أن تقام مباراتان للمنتخب الوطني في التجمع الحالي مع منتخب إيران، إلا أن الأخير وبحسب بيان اتحاد الكرة، اعتذر عن خوض معسكره التدريبي في عمان، كما سبق لمنتخب هونغ كونغ  وأن اعتذر أيضا.
وتضم قائمة المنتخب للتجمع الحالي 26 لاعبة، وهن: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، آية المجالي، نور المشايخ، هيا خليل، علياء حسن، رند أبو حسين، العنود غازي، نور زوقش، ليان العجارمة، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، زينة حازم، لانا فراس، رزان الزاغة، تقى غازي، سارة أبو صباح، بانة البيطار، روزبهان فريج، جنى العيساوي، لين البطوش، مي سويلم، مايا العويسات، تالا البرغوثي وميساء جبارة.
وتأتي تدريبات ومباريات منتخب السيدات في إطار التحضيرات للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة، والتي تقام خلال الفترة من 19 حتى 29 شباط (فبراير) من العام المقبل في السعودية، إذ يتطلع المنتخب من خلال البطولة إلى الحفاظ على لقبه الذي حققه العام الماضي، حيث توج بخمسة ألقاب من أصل 7 بطولات سابقة.
وبدوره، وصل أمس وفد النادي الإماراتي إلى عمان، والذي يضم كلا من: المديرة الفنية سارة حسنين، و22 لاعبة، وهن: روضة المهيري، فاطمة الحوسني، روان الحمادي، عائشة عبد الرحمن، العنود خالد، يوجينيا كور، غنيمة راشد، رشيدة إبراهيم، دليلة زروقي، بريسيلا لارتي، مروة عبد الله، شما خميس، أجيمانج اسيريفي، طرفه الغافري، ناديا هلوخما، لوريتا أفول، سيلينا نياما، فادية طيفور، ليديا كرامباه، شهد خالد، فاطمة غلام وجين كروز، إلى جانب الكادرين الفني والإداري.
ويعد النادي الإماراتي أحد الفرق الباحثة عن نفسها في المنطقة من خلال تطوير الكرة النسوية، علما بأنه تأسس في العام 2005، كأول فريق نسوي إماراتي، ويضم لاعبات أجنبيات من دول عدة، علما بأنه شارك في بطولة غرب آسيا الأولى للسيدات التي أقيمت في مدينة العقبة العام 2019، واحتل المركز الثالث وقتها.
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