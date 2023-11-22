ستيوارت يقود مانشستر يونايتد مؤقتا في مرحلة حساسة

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مدن - ظل باتريك ستيوارت في مانشستر يونايتد لفترة كافية ليشهد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وإدراج النادي في بورصة نيويورك، واعتزال السير أليكس فيرجسون، قبل عقد من العيش في ظل الأندية الأخرى.انضم ستيوارت إلى يونايتد في العام 2006، ليستلم منصب كبير المسؤولين القانونيين والمستشار العام، وبات مسؤولاً عن الإشراف على الشؤون القانونية والتنظيمية للنادي، وإدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، مثل الدوري الإنجليزي الممتاز.والآن وبعد سنوات من العمل بصمت، سيصبح الرئيس التنفيذي المؤقت ليونايتد بعد رحيل ريتشارد أرنولد.ولكن إلى متى سيبقى ستيوارت في هذا الدور الجديد؟ ما تزال حالة عدم اليقين تلوح في الأفق، مع عدم التأكد مما سيعنيه استثمار السير جيم راتكليف في مانشستر يونايتد.من المرجح أن يرغب راتكليف، الملياردير البريطاني الذي يقف وراء شركة البتروكيماويات INEOS، في تعيين أشخاص يعرفهم في أدوار رئيسية، ولكن حتى يتم توفير المزيد من الوضوح، سيكون ستيوارت مسؤولاً عن إدارة النادي وسيلعب دورًا رئيسيًا في المرحلة الانتقالية إذا تم التصديق على صفقة INEOS.ومن المتوقع أن يخلف جان كلود بلان، الرئيس التنفيذي السابق ليوفنتوس والذي ترك دوراً بارزاً في باريس سان جيرمان في كانون الأول (ديسمبر) للإشراف على الاستثمارات الرياضية INEOS، أرنولد كرئيس تنفيذي دائم ليونايتد. ولكن من هو الرجل الذي سيقود السفينة في هذه الأثناء؟.عندما انضم إلى يونايتد من فريق التسويق في العام 2006، أصبح ستيوارت واحدًا من أوائل المحامين الداخليين في أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز وتم تكليفه بإنشاء قسم قانوني.ونظرًا لأهميته خلف الكواليس، يوقع ستيوارت تقريبًا على كل شيء مرتبط بالنادي، سواء كان ذلك صفقة تجارية تحطم الأرقام القياسية أو تمديد عقد لاعب الفريق الأول. ويصف أولئك الذين يعملون خلف الكواليس في أولد ترافورد الرئيس التنفيذي المؤقت، بأنه ذو تأثير متزن، ويمارس أعماله بهدوء وحياد. ويسافر ستيوارت لحضور معظم مباريات يونايتد ذهابًا وإيابًا.يمتد تأثير ستيوارت في يونايتد إلى ما هو أبعد من مجلس الإدارة، حيث يظهر ستيوارت في اجتماعات المساهمين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي اللقاءات المنتظمة التي يحضرها ممثلو الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما أن ستيوارت عضو في العديد من لجان الدوري الإنجليزي الممتاز واتحاد كرة القدم الإنجليزي.ومن بين تلك المجموعات، مجموعة العمل التابعة للاتحاد الإنجليزي، والتي تم إنشاؤها في شباط (فبراير) الماضي، والتي أطلق عليها اسم "NewCo"، لتحديد الشكل الذي يجب أن تبدو عليه كرة القدم الاحترافية للسيدات في إنجلترا مستقبلا.وتشمل مسؤوليات ستيورات الأخرى، الانضمام إلى المجموعة الاستشارية القانونية للدوري الإنجليزي الممتاز وفريق العمل الطبي التابع له. وهو أيضًا عضو في مجموعة العمل القانونية لاتحاد الأندية الأوروبية (ECA)، وهي الهيئة التي تمثل الفرق المحترفة داخل اتحاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كما أنه عضو محكمة التحكيم الرياضية (كاس) بعد ترشيحه لهذا الدور، من قبل جمعية الأندية الأوروبية في العام 2018.زودته السنوات الـ17 التي قضاها في مانشستر يونايتد، بالخبرة والذكاء لجعل تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي المؤقت أمرًا منطقيًا. ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يشعر بالراحة في الكرسي، مع اقتراب استثمار راتكليف الوشيك من أن يصبح الرئيس التنفيذي رسميا. -(وكالات)