الجمعة 23 حزيران 2023
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سحاب وشباب العقبة يقتنعان بالتعادل في "درع المئوية"

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لاعب العقبة قصي دواهدة يقود هجمة على مرمى سحاب -(من المصدر)
عمان - اقتنع فريقا سحاب والعقبة بالتعادل 1-1، في المباراة التي جمعتهما أمس على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ضمن الجولة السابعة من بطولة درع اتحاد كرة القدم (درع المئوية).اضافة اعلان
وعزز شباب العقبة رصيده إلى 11 نقطة، فيما وصل رصيد سحاب إلى 8 نقاط، علما بأن لقاء ثانيا أقيم في وقت متأخر من مساء أمس، جمع الأهلي (6) نقاط مع الحسين إربد (11) نقطة.
واعتمد المدير الفني لسحاب أمجد أبوطعيمة، على تشكيلة قوامها منذر الزعبي، يزيد أبو محفوظ ، رواد أبو خيزران، خالد جمال، حسام ابوسعدة، محمد الرازم، أحمد طنوس، سعيد مرجان ، أحمد العيساوي، أحمد أبو كبير، وحمزة الصيفي.
من جهته، لجأ المدرب العام للعقبة رياض الدقس، في غياب المدير الفني رائد الداوود، على تشكيلة ممثلة بكل من حماد الأسمر، منذر رجا، أحمد أبو حلاوة، ياسر الرواشدة، محيسن أبو جبلة، أنس بدوي، عبدالله الحواري، يزن شوكت، عيسى السباح، عمر سريوة، وفرج المزينة.
وجاءت أحداث الشوط الأول هادئة إلى حد كبير، باستثناء خطورة في “هبات” متفاوتة، ولعب الفريقان من دون ضغوط، وتحاورا مطولا في وسط الملعب.
وهدد العقبة مرمى سحاب عبر تسديدة محسن أبو جبلة التي مرت بجوار المرمى، واستلم فرج المزينة كرة عميقة من عيسى السباح بين دفاعات سحاب، وواجه حارس المرمى منذر الزعبي، لكنه بالغ في المرواغة.
ورد سحاب عبر حيوية الرازم وأبوكبير والعيساوي، والأخير استلم كرة بين المدافعين إلا أن المدافع أبو حلاوة أعاق تقدمه، وارتقى حمزة الصيفي لركلة ركنية برأسية، لكن الحارس حماد الأسمر أمسك كرته.
وتبادل الرازم والعيساوي الكرة، ليسدد الثاني كرة زاحفة، حولها الأسمر إلى ركنية، لكن سحاب أخرج الأحداث عن هدوئها، عندما افتك أحمد طنوس الكرة، ومررها للصيفي الذي كشف الدفاع بكرة نحو أحمد أبو كبير، الذي وضع الكرة بالمرمى في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم سحاب 1-0.
وفي الشوط الثاني، ظهر العقبة بشكل ثان ووسع من رقعة لعبه، وهاجم من مختلف محاور اللعب، وسط تراجع غير مبرر لسحاب، الذي اهتم بإغلاق ملعبه.
وتحقق التعادل عند الدقيقة 61، عندما نفذ البديل غيث مدادحة كرة ثابتة أمام المرمى، ارتقى لها ياسر الرواشدة برأسية متقنة مسجلا التعادل لفريقه.
وعاد سحاب إلى الهجوم، وكانت أخطر كراته عبر محاولة العيساوي التي أحدثت دربكة وأبعدها الدفاع، وشهدت المباراة أحداثا مشحونة بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري، طرد على أثره أحد اعضاء الجهاز الفني للعقبة، لتمر رأسية البديل فارجاس فوق مرمى سحاب، وتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

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