الخميس 02 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لقاءان لحساب الجولة السابعة من دوري المحترفين اليوم

سحاب ومغير السرحان في مواجهة "الجريحين" والرمثا يستضيف معان

سباق على الكرة بين لاعب الرمثا أحمد السلمان ولاعب معان أحمد العواودة في لقاء سابق - (من المصدر)
سباق على الكرة بين لاعب الرمثا أحمد السلمان ولاعب معان أحمد العواودة في لقاء سابق - (من المصدر)
 تتواصل اليوم منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، من خلال إقامة مواجهتين، حيث يلتقي سحاب (6 نقاط) مع مغير السرحان (7 نقاط) على ملعب السلط عند الساعة الخامسة مساء، فيما يستقبل الرمثا (9 نقاط) نظيره معان (3 نقاط) على ستاد الحسن بإربد عند الساعة السابعة والنصف مساء.اضافة اعلان
ويتطلع فريقا سحاب ومغير السرحان لتضميد جراحهما بعد الخسارة التي تعرض لها كل فريق في الجولة الماضية أمام الرمثا والجليل على التوالي، فيما يتطلع الرمثا إلى البقاء في المربع الذهبي على حساب متذيل الترتيب فريق معان.
وأقيمت أمس مباراتان لحساب الجولة ذاتها، حيث استضاف ملعب السلط مواجهة شباب الأردن وشباب العقبة، فيما التقى الفيصلي مع الجليل على ستاد عمان الدولي، على أن تختتم مباريات الجولة غدا بلقاء وحيد يجمع الحسين إربد والأهلي على ستاد الحسن، علما بأن الوحدات، افتتح مباريات الجولة بالفوز على نظيره السلط بهدف وحيد.
سحاب × مغير السرحان 
تعد هذه المواجهة الثالثة بين الفريقين في بطولة الدوري، إذ لم يسبق لأي فريق الانتصار على الآخر في المباراتين السابقتين، فيما فاز مغير السرحان بهدف نظيف في آخر مواجهة جمعت بينهما بافتتاح الموسم الحالي ببطولة الدرع.
وتلقى سحاب صدمة قاسية في الجولة الماضية، بعد خسارته بالخمسة من الرمثا، ما يجعل المدرب أحمد عبد القادر في مهمة صعبة لإعادة الروح المعنوية للفريق من جهة، ومحاولة وضع لمساته الفنية في ثاني مباراة له مدربا للفريق من جهة أخرى.
ويعول عبد القادر في خياراته على كل من: تامر صالح، عمر قنديل، حسام أبو سعدة، رواد أبو خيزران، إيهاب الخوالدة، ورد البري، محمد الرازم، أحمد العيساوي، زيد أبو عابد، حمزة الصيفي وأحمد أبو كبير.
وعلى الطرف الآخر، يملك المدير الفني لفريق مغير السرحان خالد الدبوبي أوراقا مهمة قادرة على العودة لسكة الانتصارات، ومنها: أحمد عرباش، سبيع الحموي، أحمد أبو صعيليك، زيد أبو الريش، أحمد أبو انجيلة، معتز عبيدات، سائد الخزاعلة، أحمد الصياحين، محمد العملة، صهيب أبو هشهش وسامر خانكان.
الرمثا × معان 
يتطلع فريق الرمثا إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وإبقاء العلاقة بينه وبين جماهيره مميزة، في حال تسجيل الفوز الثاني على التوالي له الليلة، والتي ستتحقق للمرة الأولى حال نجاحه بخطف النقاط كاملة.
ومن المتوقع، أن يواصل البزور اعتماده على كل من: مالك شلبية، عمر أبو عاقولة، عامر أبو هضيب، حسين الرشدان، هايل الذيابات، مجد الزعبي، خالد أبو عاقولة، علي العزايزة، بشار ذيابات، أحمد السلمان ومحمد وائل الزعبي.
ويسعى فريق معان، إلى تسجيل حضوره بصورة طيبة ومحاولة تسجيل أول فوز له ببطولة الدوري هذا الموسم، حيث يعد الفريق الوحيد الذي لم يفز بأي مباراة حتى اللحظة، علما بأن الفريق يشرف على تدريبه أمجد أبو طعيمة بعد مغادرة المدرب ديان صالح.
ويضم معان في صفوفه عددا من اللاعبين أصحاب الخبرات والشباب القادرة على تحقيق مفاجأة بالتغلب على أصحاب الضيافة، ومنهم: رشيد رفيد، أيسر صباح، حربي أحمد، عبد الرحمن مرعي، محمد فال، عون المحارمة، أحمد العواودة، مهدي علامة، وليد عثماني، عبد المالك مفتاحي وحسين عبيدات.
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