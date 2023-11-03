سحاب ومغير السرحان يرتضيان بالتعادل في دوري المحترفين

مصطفى بالو

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عمان - ارتضى فريقا سحاب ومغير السرحان بالتعادل بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب السلط ضمن مباريات الجولة السابعة من من دوري المحترفين لكرة القدم.وبقي مغير السرحان في المركز الخامس وبرصيده 8 نقاطـ، مقابل 7 نقاط لسحاب في المركز التاسع.وأقيمت في وقت متأخر من مساء أمس، مباراة ثانية جمعت الرمثا مع معان على ستاد الحسين بإربدسحاب 1 مغير السرحان 1الحكام : أحمد يعقوب، حمزة سعادة، قيس خميس، وأحمد الخوالدة رابعا.الإنذارات: حمزة الشمالي وقصي طنوس وصهيب أبو هشهش (مغير السرحان)، وإيهاب الخوالدة (سحاب).الملعب: ملعب السلطمثل سحاب: تامر صالح، حسام أبو سعدة، رواد أبو خيرزان، عمر قنديل، إيهاب الخوالدة (خالد الردايدة)، ورد البري، محمد الرازم (محمد قاسم)، بسام دلدوم، حمزة الصيفي، أحمد أبو كبير(ديفيد جونيور)، وأحمد العيساوي (زيد أبو عابد).المدير الفني : أحمد عبدالقادر.- مغير السرحان: أحمد عرباش، زيد أبو الريش، سبيع الحموي، قضي طنوس، أحمد أبو نجيلة، حمزة الشمالي، محمد أبو الذهب (مجاهد الزواهرة)، أحمد أبو صعيليك، معتز عبيدات (كريم أبو سعيد)، صهيب أبوهشهش، وسامر خانكان (محمد الجوهري).المدير الفني: خالد الدبوبيسيناريو الهدفين- توغل احمد أبوكبير من الميسرة إلى داخل صندوق معان، وتعرض للإعاقة من المدافع قصي طنوس، فاحتسب الحكم ركلة جزاء، نفذها المتخصص أحمد العيساوي على يمين حارس مرمى مغير السرحان عرباش مسجلا هدف فريق سحاب الأول في الدقيقة 6.- أرسل صهيب أبو هشهش كرة عرضية، أحدثت دربكة ووصلت إلى معتز عبيدات أمام المرمى، فحضرها لنفسه وسددها على يمين تامر صالح محرزا التعادل لفريق مغير السرحان في الدقيقة 73.شريط الفرص- كرة ثابتة نفذها بسام دلدوم ارتقى لها ورد البري، لتعلو مرمى سحاب (17).- هجمة سريعة من مغير السرحان، حيث وصلت عرضية إلى السوري سامر خانكان الذي دكها فوق مرمى صالح (20).- سدد الرازم كرة قوية من خارج المنطقة ابتعدت عن مرمى عرباش (22).- كرة عرضية أحدثت دربكة أبعدها تامر صالح، لتصل إلى أبو هشهش الذي سددها قوية لترتد من عارضة مرمى سحاب (25).- ارتقى خانكان لكرة عرضية من معتز عبيدات، بيد أن محاولته علت مرمى سحاب (33).- وضه ورد البري كرة عميقة نحو الرازم الذي واجه حارس المرمى، وحضرها إلى العيساوي الذي لم يحسن التعامل معها أمام المرمى (40).- سدد معتز عبيدات كرة قوية زاحفة حادت عن خشبات مرمى تامر صالح (45+4).- سدد حمزة الشمالي كرة قوية ابتعدت عن مرمى سحاب (52).- هجمة مرتدة واجه معها البديل زيد أبو عابد الحارس ليسددها في أحضانه (68).- سدد معتز عبيدات كرة قوية خلصها الحارس تامر صالح إلى ركنية (76).- كرة ثابتة نفذها ورد البري، تابعها حمزة الصيفي وارتطمت من عارضة مرمى عرباش (81).- مهاجم مغير السرحان محمد الجوهري يتجاوز المدافع ويواجه تامر صالح ويضع الكرة بجوار المرمى (84).رجل المباراةاستحق لاعب مغير السرحان معتز عبيدات تسمية رجل المباراة، في ظل مشاكساته وانطلاقته وعرضياته من الأطراف، ليشكل الخطورة على مرمى سحاب وسسجل هدف فريقه.