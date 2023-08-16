سحاب يخشى مفاجآت الأهلي.. والجليل يستضيف العقبة في دوري المحترفين

مهند جويلس

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عمان- تنطلق، اليوم، منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024 بنسخته الحادية والسبعين.وفي أولى مواجهات الجولة، يلتقي فريقا الأهلي وسحاب عند الساعة السابعة مساء على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب.وكانت مواجهة الفريقين ببطولة الدرع من أكثر المواجهات إثارة، حيث حملت في طياتها تسجيل 6 أهداف، بعد تعادلهما بنتيجة 3-3.ويستقبل فريق الجليل نظيره شباب العقبة على ستاد الحسن الدولي عند الساعة التاسعة والنصف مساء، علما أن أصحاب الأرض قد سجلوا نتيجة الفوز في آخر مواجهة بينهما ببطولة الدرع الشهر الماضي بهدف نظيف.وتتواصل منافسات الجولة غدا بمواجهتين أيضا؛ حيث يحتضن ستاد عمان الدولي مواجهة الفيصلي ومعان عند الساعة السابعة مساء، فيما تقام قمة الجولة “ديربي الشمال” بين فريقي الحسين إربد والرمثا على ستاد الحسن عند الساعة التاسعة والنصف مساء.ويقام لقاء وحيد بعد غد يجمع فريقي شباب الأردن والسلط على ستاد عمان الدولي عند الساعة التاسعة والنصف مساء، فيما تختتم الجولة بمواجهة مغير السرحان والوحدات عند الساعة الثامنة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.وأثمرت الجولتان الماضيتان عن تصدر فريقي الحسين إربد والفيصلي جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، مقابل 4 نقاط لكل من شباب العقبة والوحدات وسحاب، ويحتل الرمثا المركز السادس وبرصيد 3 نقاط، ويتشارك فريقي الجليل ومعان بالمركزين السابع والثامن وبرصيدهما نقطتان، ونقطة واحدة لمغير السرحان بالمركز التاسع، فيما لم تحصد فرق الأهلي والسلط وشباب الأردن أي نقاط حتى الآن.الأهلي × سحابيدخل فريق الأهلي اللقاء وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية من أجل تسجيل أول نقطة له على الأقل في البطولة الحالية، بعد بداية سيئة للعائد الجديد لدوري الأضواء بقيادة المدرب عماد رشاد، الذي يواجه تحديات كبيرة في سبيل تأكيد قدرة النادي على الاستمرار بين الكبار والعودة لـ”المظاليم”.وتتنوع خيارات رشاد في لقاء اليوم، منطلقا من تثبيته أبرز العناصر، والاعتماد بصفة أساسية على كل من ربيع عز الدين، علي حجبي، ماهر الشحري، بهاء الشملتي، كوا فيفيان آسي، يزن دهشان، محمد عز الدين، بيخوذ سعيدوف، إباء الرمحي، خالد الدردور والبشير سيدي.وعلى الطرف المقابل، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها فريق سحاب في الآونة الأخيرة، من تغيب لاعبين عن التدربيات، إلا أن الفريق يمضي بصورة مقبولة في بطولة الدوري.ويمتلك فريق سحاب عددا جيدا من اللاعبين البارزين في مختلف الخطوط، إلا أن التشكيلة الأقرب لأن يبدأ بها أبو طعيمة في لقاء اليوم، ممثلة بحضور كل من وليد عصام، عمر قنديل، رواد أبو خيزران، خالد الردايدة، إيهاب الخوالدة، أحمد طنوس، محمد الرازم، حمزة الصيفي، أحمد العيساوي، زيد أبو عابد وأحمد أبو كبير.ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من أدهم مخادمة حكما للساحة، المساعد الأول أحمد سمارة، المساعد الثاني قصي الشمايلة ومحمد البدارنة حكما رابعا.الجليل × شباب العقبةيعيش فريق الجليل بحالة معنوية جيدة بعد تعادله في الجولة الثانية مع الوحدات، ما منح المنظومة بقيادة المدرب محمد العبابنة مزيدا من المعنويات.وبرز العديد من اللاعبين بصورة لافتة مع الجليل مؤخرا تحت إشراف العبابنة، الذي قد يحافظ على التشكيلة التي بدأت المباراة الماضية بصفة أساسية، بالاعتماد على كل من رأفت الربيع، أسعد العزام، محمود مشعل، طلال الحواري، يوسف حسان، محمد العدوان، محمد النجادات، عدي الشديفات، نبيل خرشاش، صاموئيل أوليفيرا ولقمان عزيز.وبدوره، يقدم فريق شباب العقبة بقيادة المدرب رائد الداود حضورا طيبا مع انطلاقة البطولة، يؤكد من خلاله المدرب خبراته الفنية للموسم السادس على التوالي مع الفريق نفسه، على الرغم من الظروف التي ترافق الفريق من حرمان تسجيل لاعبين والثبات على الأسماء ذاتها التي شاركت في الموسم الماضي من دون إبرام أي صفقات جديدة.ويتطلع الداود للوصول لصدارة دوري المحترفين بشكل مؤقت عبر بوابة الجليل رغم عدم سهولة المهمة، معتمدا في خياراته على كل من حماد الأسمر، أنس بدوي، أحمد أبو حلاوة، منذر رجا، ياسر الرواشدة، قصي دواهدة، محمد الحسنات، فرج عيد، محيسن أبو جبلة، عمر سريوة وكريستيان فارغاس.ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من عمر المعاني حكما للساحة، المساعد الأول حمزة أبو عبيد، المساعد الثاني يوسف الشمايلة ومحمد عرفة حكما رابعا.