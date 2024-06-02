سحاب يطوي صفحة "الهبوط" ويفكر بتكرار إنجاز العربي

مهند جويلس

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عمان- بعد 4 مواسم متتالية قضاها فريق سحاب لكرة القدم بين الكبار، حان موعد الرحيل إلى دوري الدرجة الأولى، تاركا خلفه ذكريات مميزة في "المحترفين" لن ينساها عشاقه، إلا أن جماهيره لن تتركه وحيدا في الموسم الحالي، لوجود مسابقة أخرى ينافس الفريق عليها.ويتطلع سحاب تحت قيادة المدير الفني محمد المحارمة، إلى طي صفحة الهبوط إلى "المظاليم"، بعد منافسة على بطاقة الثبات حتى الجولة الأخيرة مع فريقي الأهلي ومغير السرحان، إلا أن الرياح جرت عكس ما تشتهي سفن المحارمة ورجاله، ليضطر الفريق إلى مغادرة موقعه مرغما.وشارك سحاب في دوري المحترفين منذ تطبيق نظام الاحتراف في 5 نسخ مختلفة، أولها العام 2016-2017، قبل عودته مجددا للأولى، فيما شارك بنسخ 2020، 2021، 2022 و2023-2024 بين الكبار، لكن صموده لم يستمر طويلا.وينافس سحاب حاليا على بطولة الكأس، حيث يستمر الفريق في البطولة رغم هبوطه لـ "الأولى"، بعد أن وصل للدور ربع النهائي في وقت سابق، ويلتقي من خلاله نظيره السلط، على أن يواجه الفائز في المربع الذهبي، بطل الدوري الحسين إربد.وبدأ سحاب مشواره في بطولة الكأس بتخطي فريق البقعة بدور الـ 32 بهدف نظيف، حمل توقيع اللاعب السابق زيد أبو عابد، قبل أن يفاجئ الجميع بإقصائه نظيره الفيصلي وصيف دوري المحترفين للموسم الحالي من ثمن النهائي، بعد انتهاء المباراة بالتعادل بدون أهداف، والفوز بفارق الركلات الترجيحية بنتيجة 5-4.وعلى صعيد متصل، أبدى المحارمة أملا في تعويض الهبوط الذي تعرض له الفريق مؤخرا لدوري الأولى، من خلال بطولة الكأس التي يرى بها فرصة لإثبات نجومية عدد كبير من لاعبيه، موضحا بأن إقصاء الفيصلي وإلحاق به الهزيمة الوحيدة في العام الحالي، يمنح المنظومة حافزا للتقدم أكثر بالبطوبة.وبين المحارمة في حديثه لـ "الغد"، أن الفريق سيعاود تدريباته خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد منح اللاعبين راحة لمدة أكثر من أسبوع عقب نهاية الدوري، مشيرا إلى أن دعم الإدارة للاعبين ومنحهم مستحقاتهم المالية يدفع الفريق للتقدم بالبطولة، مع ذكره بأن الحارس محمود المحارمة هو من سيكون الأساسي في المباريات المقبلة.وأضاف: "نمتلك لاعبين قادرين على تجاوز السلط وتخطي الحسين إربد في الدور التالي، وهدفنا في البطولة المنافسة على اللقب مهما كان المنافس في النهائي، ونتطلع لتكرار إنجاز العربي في العام 1986، حيث كان بطلا للكأس رغم وجوده في دوري الدرجة الأولى".وعن الهبوط لـ "الأولى"، ذكر المحارمة الأسباب قائلا: "تشكيل الفريق منذ بداية الموسم كان خاطئا، من خلال عدم وجود أكثر من لاعب في مركز معين، مقابل توفر 3 لاعبين في مركز واحد، وعلى سبيل المثال الظهير الأيسر الذي يتواجد به كل من إيهاب الخوالدة، يزيد محفوظ وبسام دلدوم، مقابل عدم وجود بديل واضح لقلبي الدفاع ولاعب الارتكاز".وتابع: "جلوس اللاعبين طوال مرحلة التوقف بين الذهاب والإياب في منازلهم، نظير عدم حصول على مستحقاتهم المالية، مقابل استعداد بقية الفرق للمنافسات من خلال المباريات الودية والتدريبات، إلى جانب تعزيز الفرق المنافسة على الهبوط صفوفها بلاعبين، ما منحها روحا جديدة في البطولة للاستمرار بين الكبار".وأكد المحارمة أنه قبل المهمة الصعبة إكراما لنادي سحاب وجماهيره، رغم عدم قبول المهمة من العديد من المدربين المحليين، إلى جانب رفض مدرب عربي المهمة لصعوبتها، موضحا بأن عقده ينتهي مع نهاية الموسم بآخر مباراة بالكأس، وأن مسألة استمراره من عدمها تعتمد على خطة النادي في العودة للكبار وبقائه معهم للمحترفين في الموسم التالي حال الصعود.وبحسب المحارمة، فإن صفوف الفريق ستكون متكاملة للقاء بعدم وجود أي إصابة أو غياب بداعي الحرمان، فيما يبرز بسحاب عدد من العناصر في مختلف الخطوط، ومنها رواد أبو خيزران، حسام أبو سعدة، عمر قنديل، ورد البري، أحمد طنوس، محمد الرازم، أحمد العيساوي، حمزة الصيفي وأحمد أبو كبير.