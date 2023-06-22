سحاب يقابل شباب العقبة والحسين إربد يتربص بالأهلي بدرع المئوية

مهند جويلس

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عمان- تنطلق اليوم منافسات الأسبوع السابع من بطولة درع اتحاد الكرة "المئوية"، والذي تقام منافساتها على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء بإقامة مباراتين.وفي أول مباريات الجولة، يقابل سحاب نظيره شباب العقبة عند الساعة السادسة مساء، فيما ينشد الحسين إربد التعويض بلقاء الأهلي عند الساعة التاسعة والنصف مساء.وتتواصل منافسات الأسبوع السابع غدا بمواجهتين، إذ تجمع الأولى بين فريقي معان (4 نقاط) والوحدات (13 نقطة) عند الساعة السادسة، فيما يلتقي السلط (نقطة واحدة) مع شباب الأردن (5 نقاط) عند الساعة التاسعة والنصف. وتختتم الجولة بلقاءين يوم بعد غد، وذلك عندما يواجه الفيصلي (18 نقطة) نظيره الجليل (نقطة واحدة) عند الساعة السادسة، فيما يصطدم مغير السرحان (12 نقطة) بالرمثا (13 نقطة) عند الساعة التاسعة والنصف.سحاب * شباب العقبةيتطلع سحاب لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية بعد مستويات طيبة قدمها في الجولات الماضية رغم عدم اكتمال صفوف الفريق، وتبرز في قائمة المدرب أمجد أبو طعيمة العديد من الخيارات بعد تسجيل أكثر من لاعب في الفترة الماضية، ومن المتوقع أن يشارك بصفة أساسية كل من: منذر الزعبي، يزيد محفوظ، حسام أبو سعدة، رواد أبو خيزران، جعفر المحسيري، أحمد طنوس، محمد الرازم، سعيد مرجان، أحمد العيساوي، حمزة الصيفي وأحمد أبو كبير.في المقابل، يعيش فريق شباب العقبة الذي يملك 10 نقاط، ظروفا أفضل رغم عدم تدعيم صفوفه مع انطلاقة الموسم الحالي بداعي عقوبة الحرمان.ويأمل المدير الفني لشباب العقبة رائد الداود، قي أن يقتحم المربع الذهبي في البطولة بحال فوزه اليوم، علما بأن الخسارتين اللتان تلقاهما كانتا من صاحبي المركز الأول والثاني، معتمدا في تشكيلته على كل من: حماد الأسمر، أحمد أبو حلاوة، ياسر الرواشدة، أنس أبو طعيمة، أنس بدوي، محمد عاصي، محمد الحسنات، عمر سريوة، يزن شوكت، محيسن أبو جبلة وعيسى السباح.الحسين إربد * الأهلييجد فريق الحسين إربد مواجهة الأهلي اليوم الفرصة الأخيرة له في الإبقاء على حظوظه الضئيلة بالمنافسة على لقب الدرع، وذلك بعد التدعيمات الكبيرة التي أبرمها الفريق في الفترة الماضية، عقب الخسارة الأولى له في البطولة خلال الجولة الماضية على يد الفيصلي، والتي ساهمت في خروجه من المربع الذهبي وبرصيده 11 نقطة.ويعود عدد من لاعبي المنتخب الوطني الرجال والأولمبي ليدعموا قائمة المدرب البرتغالي جواو موتا، ومن المتوقع أن يبدأ اللقاء بصفة أساسية كل من: عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، سعد الروسان، أحمد عبيدات، مصطفى كمال، رجائي عايد، محمد الداود، منذر أبو عمارة، مصعب اللحام، محمود المرضي وحمزة الدردور.وعلى الطرف الآخر، يدخل الأهلي صاحب النقاط الست، اللقاء وعينه على تحقيق أولى مفاجآت البطولة، أملا بتحقيق 3 نقاط تعزز من مركزهم على سلم الترتيب، وتزيد الثقة عند اللاعبين الذين ينشدون تقديم موسم جيد ببقاء الفريق بين الكبار.ويعلم المدير الفني للأهلي عماد رشاد أن المهمة صعبة على فريقه، نظرا لعدم وصول اللاعبين لمرحلة جيدة من الانسجام، فيما يبرز لديه كل من: ربيع عز الدين، علي حجبي، محمد دهشان، أحمد عبد ربه، ماهر مروان، يزن دهشان، بيخوذ سعيدوف، سند جعارة، محمد المشة، إبراهيم الجوابرة وخالد الدردور.