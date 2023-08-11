سحاب ينتظر شباب الأردن ومعان يستقبل مغير السرحان

مهند جويلس

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عمان- تختتم اليوم منافسات الجولة الثانية من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، إذ تجمع الأولى فريقي سحاب وشباب الأردن على ستاد عمان الدولي عند الساعة السابعة مساء على ستاد عمان الدولي، فيما يواجه معان نظيره مغير السرحان على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء عند الساعة التاسعة والنصف مساء.وتتطلع الفرق الأربعة إلى تحقيق الفوز الأول لها ببطولة الدوري بنسخته الحادية والسبعين، وذلك بعد أن فقدوا نقاطا في الجولة الأولى سواء بالتعادل أو الخسارة.وأقيمت مساء أمس مواجهتين لحساب الجولة ذاتها، إذ التقى السلط مع الحسين إربد على ستاد البتراء، فيما استقبل الرمثا نظيره الفيصلي على ستاد الحسن الدولي.وأسفر اليوم الأول من الجولة الثانية عن تعادل الوحدات مع الجليل بهدفين لمثلهما، فيما تغلب شباب العقبة على نظيره الأهلي بهدفين لهدف.سحاب × شباب الأردنعانى فريق سحاب خلال الأيام الماضية من إضراب لاعبيه بالغياب عن التدريبات لأكثر من مناسبة، لعدم حصولهم على رواتبهم الشهرية، ما تسبب في عدم التحضير لمواجهة اليوم بالصورة المطلوبة.ويأمل المدير الفني لفريق سحاب أمجد أبو طعيمة، تدارك الموقف في أسرع وقت، ومحاولة عدم التفريط بالنقاط في مواجهاته مع الفرق البعيدة عن المنافسة، بحثا عن تحقيق هدف الفريق بالتواجد في المربع الذهبي مع نهاية الموسم.ويعتمد أبو طعيمة في خياراته على كل من وليد عصام، عمر قنديل، رواد أبو خيزران، خالد الردايدة، إيهاب الخوالدة، ورد البري، أحمد طنوس، محمد الرازم، حمزة الصيفي، أحمد العيساوي وأحمد أبو كبير.وعلى الطرف المقابل، يواجه المدير الفني لفريق شباب الأردن محمود الحديد، عقبات عديدة تحد من فرص فريقه في عودة الروح من جديد، بعد مواجهة مشكلة إضراب اللاعبين عن التدريبات في أوقات سابقة، إلى جانب قلة خبرات لاعبيه في بطولات المحترفين.وتلقى شباب الأردن صفعة قوية في بداية مشواره بالبطولة على يد الحسين إربد بخماسية بيضاء، ما أربك حسابات الجهاز الفني واللاعبين في ظل التراجع المستمر له من مباراة لأخرى.ومن المتوقع أن يبدأ الحديد بتشكيلة مكونة من أحمد جعيدي، شوقي القزعة، أحمد أيمن، كارلوس ألبيرتو، فيصل أبو شنب، محمد أبو طه، فضل هيكل، عامر المجدوبة، ثائر الديرباني، أيهم هشام ودوغلاس ليما.ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من إبراهيم سمارة حكما للساحة، المساعد الأول حمزة سعادة، المساعد الثاني يزن خزاعلة والحكم الرابع محمد الكوفحي.معان × مغير السرحانيدخل الفريقان مواجهة اليوم بالطموح ذاته وهو الفوز والظفر بالنقاط الثلاث في ظل تقارب الفريقين من حيث المستوى في الفترة الماضية، على الرغم من الفارق الكبير بينهما ببطولة الدرع، الذي صب لصالح مغير السرحان ترتيبا ونتائجا، لكن التعزيزات الأخيرة لفريق معان تجعل منه فريقا قادرا على مواجهة منافسه بصورة أفضل.ويسعى المدير الفني لفريق معان ديان صالح بفك شراكة الانتصارات بين الطرفين في تاريخ مواجهتهما بدوري المحترفين، إذ حقق كل فريق الفوز في مواجهة بالنتيجة ذاتها 3-1.ويعتمد صالح في خياراته الفنية على كل من رشيد رفيد، سليمان غزال، ليث الحيصة، أيسر صباح، إياد طملية، محمد رائد، عون المحارمة، حربي أحمد، مهدي علامة، إبراهيم الرواد، وأمية المعايطة.بدوره، يتطلع المدير الفني لفريق مغير السرحان خالد الدبوبي في تصحيح مسار الفريق بعد الخسارة في الجولة الأولى على يد الرمثا، وتكرار الفوز على منافسه كما حصل في بطولة الدرع مؤخرا.وتتنوع خيارات الدبوبي في لقاء اليوم، إلا أن التشكيلة الأقرب لخوض اللقاء بصفة أساسية هي أحمد عرباش، أحمد أبو صعيليك، سبيع الحموي، قصي طنوس، زيد أبو الريش، أحمد السليم، حمزة الشمالي، سائد الخزاعلة، كريم أبو سعيد، محمد الجوهري وصهيب أبو هشهش.ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من أحمد فيصل حكما للساحة، المساعد الأول عمرو عجاج، المساعد الثاني محمد محرم وصدام عقيل حكما رابعا.