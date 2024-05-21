 
الأربعاء 22 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سحب قرعة "عربية المصارعة" اليوم.. وحفل افتتاح البطولة "الجمعة"

صالة قصر الرياضة تتأهب لاستضافة البطولة العربية للمصارعة - (من المصدر)
صالة قصر الرياضة تتأهب لاستضافة البطولة العربية للمصارعة - (من المصدر)
 تسحب اليوم، قرعة منافسات البطولة العربية للمصارعة (الحرة والرومانية والسيدات) للفئتين تحت 17 و23 عاما، والتي تقام في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب وتستمر  حتى مساء السبت المقبل، بمشاركة 186 لاعبا ولاعبة يمثلون 11 دولة عربية، وهي: "البلد المنظم" الأردن، السعودية، لبنان، العراق، سورية، مصر، فلسطين، الجزائر، تونس، المغرب وقطر.اضافة اعلان
وأنجز اتحاد المصارعة ترتيباته لاستضافة الحدث العربي، وذلك بعد إنهائه ملف التجهيزات اللوجستية كافة، من مرافق الصالة للاعبين والحضور والمقصورة الرسمية وأرضية الصالة ومنصة التتويج وتكييف الصالة، في "بروفة" تسبق استضافة المملكة لبطولتي آسيا والعالم للعام الثاني تواليا. وبدأت وفود الدول المشاركة بالتوافد إلى أرض المملكة أمس، على أن يكتمل وصولها اليوم.
وتقام البطولة في النظام الفردي على بساطين وفقا لقانون الاتحاد الدولي للمصارعة، ويحق لكل دولة المشاركة بلاعب واحد عن كل فئة ووزن طبقا للأوزان الخاصة المعتمدة بكل فئة عمرية، حيث اعتمدت أوزان فئة تحت 17 عاما، وهي عن المصارعة الحرة: (45-48-51-55-60-65-71-80-92-110 كغم)، والمصارعة الرومانية: (45-48-51-55-60-65-71-80-92-110 كغم)، ومصارعة السيدات: (40-43-46-49-53-57-61-65-69-73 كغم). كما اعتمدت أوزان فئة تحت 23 عاما، عن المصارعة الحرة (57-61-65-70-74-79-86-92-97-125 كغم)، والمصارعة الرومانية: (55-60-63-67-72-77-82-87-97-130 كغم) وعن مصارعة السيدات: (50-53-55-57-59-62-65-68-72-76 كغم).
وتعقد دورة ترقية للحكام من الدرجة المحلية إلى الدرجة الدولية الثالثة، ومن الدرجة الدولية الثالثة إلى الدرجة الدولية الثانية، على هامش انطلاقة البطولة، حيث تحظى البطولة بحضور عدد من الشخصيات الرسمية، يتقدمها عضو الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي للمصارعة فؤاد المسكوت وعضو الاتحاد الدولي والرئيس السابق للاتحادين العربي والقطري زامل الشهراني، ورئيس الاتحاد العربي للمصارعة ونائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي التونسي محمد كمال بوعزيز.
ويعقد الاجتماع الفني للبطولة عصر اليوم، تليه عملية سحب قرعة البطولة للأوزان كافة، فيما تبدأ منافسات البطولة عند الساعة الواحدة من ظهر يوم غد، بإقامة الأدوار التمهيدية للمصارعة الحرة تحت 23 عاما، ومصارعة السيدات تحت 17 عاما، ويسبقها إجراء الفحص الطبي والميزان، على أن تقام النهائيات مع ساعات المساء الأولى والتتويج.
وفي اليوم الثالث للبطولة، تبدأ منافسات المصارعة الرومانية تحت 23 عاما ومصارعة السيدات للفئة ذاتها يوم بعد غد، تليها إقامة حفل الافتتاح عند الساعة الرابعة والنصف عصرا، والذي يسبق انطلاقة النهائيات، فيما تختتم البطولة يوم السبت المقبل، بإقامة منافسات المصارعة الحرة والرومانية للفئة تحت 17 عاما، تعقبها أيضا إقامة النهائيات ومراسم التتويج.
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