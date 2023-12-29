سرقة مليون دولار من نجم مانشستر سيتي خلال مباراة إيفرتون

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تعرض قصر الجناح الدولي الإنجليزي جاك غريليش للسرقة خلال مشاركته مع فريقه مانشستر سيتي حامل اللقب في الفوز على مضيفه إيفرتون 3-1، الأربعاء، خلال المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم.ودخل اللصوص قصر غريليش في تشيشر، شمال غرب إنجلترا، أثناء مشاركته في المباراة التي أقيمت في ليفربول، وكان أفراد عائلة اللاعب وخطيبته ساشا أتوود يشاهدونها في المنزل عندما سمعوا أصواتاً، وذلك وفقاً لتقارير صادرة، الجمعة.وانطلق جرس إنذار فاستجابت الشرطة بطائرة مروحية وكلاب بوليسية وعدد من عناصرها الذين وصلوا الى القصر، لكن من دون أن يجدوا أي مشتبه به.وأفيد أن اللصوص سرقوا مجوهرات وساعات بقيمة مليون جنيه إسترليني (1.2 مليون دولار)، وتم إبلاغ غريليش (28 عاماً) بما حصل بعد انتهاء المباراة ضد إيفرتون.وقالت متحدثة باسم شرطة تشيشر إنه: في حوالي الساعة 9.50 مساءً يوم الأربعاء في 27 ديسمبر، تم استدعاء الشرطة بسبب بلاغات عن عملية سطو.وأضافت: أبلغ المتصل أن عدداً من الأشياء قد سُرق. تم نشر عناصر الشرطة، بمؤازرة من الكلاب البوليسية وأن "بي أيه أس" (الخدمة الجوية في الشرطة الوطنية)، وأجريت عمليات تفتيش في المحلة، لكن لم يتم العثور على أي أثر للمشتبه بهم. لم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن والتحقيقات جارية.