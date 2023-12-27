سلافا حمدي.. "جوكر" قادم بقوة من فئات الوحدات إلى الكرة الأردنية

مصطفى بالو

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عمان- قادت التجربة الكروية الأوروبية، الواعد سلافا رامي حمدي البالغ من العمر 17 عاما، إلى التميز في الملاعب المحلية، عندما غلف والده رامي موهبته بالاهتمام والرعاية، وحفزه عبر ذكرياته في ناشئي الوحدات، قبل أن تأخذه دروب الحياة إلى ديار الغربة، ليقدم اللاعب نفسه سريعا في نادي الوحدات عبر بوابة فرقه للفئات العمرية.وداعب سلافا حمدي الكرة من نعومة أظفاره في أوروبا، ثم انتقل للعيش في الأردن حيث تم صقل موهبته في مدارس المونتيسوري، تحت قيادة المدرب خليل فطافطة، ثم عمل المدرب باسم فتحي على نقله إلى الفئات العمرية في نادي الوحدات.وعن تجاربه في الكروية الأوروبية، أجاب سلافا في تصريحات لـ"الغد": "كانت لي تجربة مع ناشئي النادي الأوكراني نيفا العام 2019، وكذلك لعبت مع ناشئي باريس سان جيرمان الفرنسي بين العامين 2020 و2021، وتشربت الفكر الكروي الأوروبي وخطط المدارس الكروية الحديثة، ولاجادتي اللعب في مركز الظهير الأيسرـ ومثله في خط الوسط الأيسر وغيرها من المراكز، أطلق علي لقب الجوكر.وحول حكايته مع الوحدات الذي يلعب في صفوف فئاته العمرية، قال سلافا: "دخلت بوابة نادي الوحدات بالعام 2022، وأنا ابن 16 ربيعا، وخضت التجربة المحلية الأولى في النادي صاحب البطولات والجماهيرية الجارفة، وشعرت بالسعادة والراحة النفسية بين أروقته، ونلت ثقة المدربين باسم فتحي، محمود شلباية وإيهاب معالي مع دخولي الموسم الثاني بالوحدات، وشاركت زملائي في فريق تحت 17 سنة، الظفر بلقب هذه الفئة في الموسم الماضي، واحتفظنا به للموسم الثاني على التوالي وقبل عدة جولات من نهايته".وأضاف: "أقدم ما حققته من نجاح كروي رغم قصر التجربة، هدية متواضعة إلى والدي، الذي وفر لي كل أسباب النجاح في جميع محطاتي، التي تأتي بالتوازي مع تفوقي الدراسي الذي أوليه أهمية كبيرة، وأوجه بوصلة طموحي في الوحدات للوصول إلى الفريق الأول، وسأبذل قصارى جهدي ولن أدخر اي نقطة عرق في الملعب، لأحصل على ثقة المدربين وتحقيق حلمي الأخضر".وعن أجمل مبارياته وأهدافه في محطاته الكروية إلى الآن، بين سلافا: "أبحث في كل مباراة عن تقديم أفضل ما لدي، وحصلت على الإشادة من المدربين في جميع مبارياتي، وقدمت أجمل مباريات في صفوف باريس سان جيرمان أمام يوفتنوس الإيطالي ونجحت في تسجيل "هاتريك"، فيما كانت مباراتنا أمام الفيصلي في منافسات دوري الموسم الحالي، أجمل المباريات لي بقميص الوحدات، ونجحت في تسجيل هدف المباراة الوحيد".وتناول سلافا طموحه مع المنتخبات الوطنية، قائلا: "الدفاع عن ألوان الوطن في المحافل الكروية، شرف يعتز به أي لاعب، وطموح أسعى وراء تحقيقه بالجهد والفخر، ووصلتني تسريبات من مسؤولين ومدربين معنيين، عن دعوتي ومجموعة من لاعبي الوحدات تحت 17 سنة ، إلى صفوف منتخب الشباب مواليد 2005-2006 مطلع العام المقبل، وأتمنى أن يحالفني التوفيق في استدعائي إلى صفوفه، في محطة تمهد لي الطريق مستقبلا للانضمام إلى المنتخب الأول".وتابع: "أتمنى التوفيق للنشامى في نهائيات آسيا في قطر بعد أيام، وكذلك محطته في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026، لكن يراودني الحلم بأن أكون ضمن تشكيلته التي تقوده إلى نهائيات كأس العالم".ويعتقد سلافا أن الكرة الأردنية تعج بالمواهب التي تتفوق على ما شاهده في تجربته الأوروبية، لكنها مظلومة بحسب تعبيره، مفسرا: "تمتاز المدارس الكروية الأوروبية بالبنية التحتية والإمكانات المالية والدعم والاهتمام الرسمي، ما يغلفها بالجاهزية النفسية، ويمهد أمامها الطريق أمام نحو الإبداع والتميز، لكن وجدت المواهب الكروية المحلية مظلومة قياسا بذلك، وإن تفوقت بالموهبة على أقرانها الأوروبية".