سلامي: ضيق الوقت أكبر تحديات "النشامى"

مهند جويلس

اضافة اعلان

عمان- أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي جمال سلامي، أن ضيق الوقت هو خصم "النشامى" الوحيد والتحدي الأكبر في المرحلة المقبلة، قبل خوض أول مباراة رسمية له في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.وبين سلامي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، والذي خصص لتقديمه بشكل رسمي في مهمته التدريبية الجديدة، أنه سيبدأ عمله اعتبارا من اليوم من خلال عقد لقاء مع لاعبي المنتخب الوطني، بهدف التعرف عليهم ونقل أفكاره إليهم وبحث الأمور المستقبلية التي تخص المنتخب.وأضاف: "شرف كبير لي بأن أتواجد في الأردن لتولي تدريب المنتخب الأردني، وهي مسؤولية كبيرة على عاتقي أسعى إلى أن أكمل المشروع في تحقيق أهداف وتطلعات اتحاد الكرة والشارع الرياضي ببلوغ كأس العالم، وهو حلم شعرت به كلاعب في وقت سابق، وأقدر هذا الشعور لدى الشعب الأردني".ولفت سلامي البالغ من العمر 53 عاما، إلى أنه كان مرشحا لتدريب "النشامى" قبل تسلم مواطنه الحسين عموتة المهمة في العام الماضي، إلا أن عموتة تواصل معه في الفترة الماضية وعرض عليه فكرة تدريب المنتخب خلفا له، قبل أن يفكر بالعرض ويوافق عليه لاحقا، كاشفا عن تواصله الدائم معه ومنها في غرفة ملابس المنتخب بعد الفوز على العراق بكأس آسيا.وتابع: "شاهدت جميع مباريات المنتخب الأردني منذ قيادة عموتة له، والفريق يضم عناصر مميزة، وأعرف قدرات جميع اللاعبين، ولدينا مشروع يؤكد على ضرورة توفر بدائل مميزة من خلال العمل مع كوادر محلية مع المنتخب الرديف، واستقطاب عناصر تألقت مؤخرا مع منتخب تحت 23 عاما".وشدد سلامي على أن قبوله المهمة جاء بعد ثقته بالمشروع الأردني، ووجود جيل مميز من اللاعبين، مؤكدة على ضرورة وجود أكبر عدد من اللاعبين الجاهزين من خلال اختبارهم في معسكر سيتم تحديد موعده لاحقا، مع ذكره بأن حارس المرمى يزيد أبو ليلى مميز، إلا أن الفريق قد يحتاج في مباريات حاسمة للاستعانة ببديله.وزاد: "ننتظر القرعة التي ستقام اليوم لمعرفة المنافسين، من أجل بدء العمل وتحليل المنتخبات المنافسة، والنتائج في الفترات الماضية جعلت المنتخب الأردني اسما قويا بآسيا ولا نخشى أحد، وكل مباراة لنا ستكون بمثابة النهائي، وسننافس المنتخبين اللذين يتقدمان علينا بالتصنيف على أول بطاقتين للتأهل عن المجموعة".وذكر سلامي، بأن الشعب المغربي أصبح متابعا للمنتخب الأردني منذ تواجد عموتة، وأنه قادر على ذكر أسماء تشكيلة الفريق، مشيدا بالدعم الذي يتلقاه المنتخب من الجماهير ووسائل الإعلام.وختم: "لا أهتم لعمر اللاعبين بقدر عطائهم داخل الملعب، وأبرز مثال هو وجود سالم العجالين في تشكيلة المنتخب الأساسية في الفترات الماضية، وهو من منح التوازن في الخط الدفاعي للمنتخب بخبرته الميدانية الكبيرة".بدورها، أكدت الأمين العام لاتحاد الكرة سمر نصار، أن عقد المدرب سلامي يمتد حتى العام 2027، بهدف الوصول معه لكأس العالم من جهة، وتحقيق لقب كأس آسيا بنسختها المقبلة من جهة أخرى، موضحة بأن التفاؤل والتحدي يسود على المشهد لتكملة مسيرة الإنجازات.وشكرت نصار المدرب السابق للمنتخب الحسين عموتة ولجهازه المعاون، بعد النجاحات التي حققها مؤخرا مع "النشامى" أبرزها وصافة كأس آسيا، وتصدر المجموعة السابعة في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا، مشيرة إلى أن ظروف خاصة جعلتنا نتنازل عن أية تعويضات وإنهاء العقد معه بالتراضي.ويضم الجهاز الفني لسلامي مساعدي المدرب عمر نجحي، ومصطفى الخلفي، ومدرب حراس المرمى أحمد مهمدينا، ومدربي اللياقة البدنية جواد صبري وكريم مالوش، ومحللي الأداء كريم الإدريسي ومروان لطفي.