سلامي يجمع إيجابيات سلفه عموتة.. ويواجه تحديات متنوعة مع "النشامى"

يحيى قطيشات

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عمان - قد لا يختلف اثنان من المتابعين لشأن المنتخب الوطني لكرة القدم، على أن التغيير الذي أصاب الجهاز الفني للمنتخب، باستقالة المدير الفني السابق، المغربي الحسين عموتة والتعاقد مع موطنه جمال سلامي، قبل فترة قصيرة من انطلاق مباريات الدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، يحمل معه تحديات متنوعة.هناك الكثير من العوامل الإيجابية الكثيرة التي تصب في مصلحة سلامي، ومن أهمها الروح المعنوية والقتالية لنجوم النشامى، وقدرتهم على الانسجام مع الجهاز الفني الجديد، خصوصا وأن فكر سلامي يقترب من فكر عموتة، والنقطة الثانية التي تصب في مصلحة الجهاز الفني هو تسلسل مواعيد مباريات منتخب “النشامى”، من حيث سهولة المواجهات، إضافة إلى الدعم الواضحة من اتحاد الكرة بمنحه أياما إضافية تسبق أيام الفيفا الرسمية.ويرى الشارع الرياضي الأردني، أن التحديات في وجه سلامي محدودة، ويمكن التغلب عليها بسهولة، ولن تكون عائقا أمام المنتخب في تحقيق الهدف المنشود بالوصول لمونديال 2026، عبر إنجاز تاريخي وغير مسبوق.ومن أبرز التحديات، قدرة سلامي على تغيير طريقة وأسلوب لعب المنتخب في فترة وجيزة، خصوصا بعد تأكيدات سلامي خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه اتحاد الكرة لتقديمه، أن لكل مدرب طريقته وأسلوبه.ويعد عدم وجود منافسات في الفترة الحالية مع توقف المباريات التنافسية، تحديا آخرا أمام الجهاز الفني الجديد بقيادة سلامي، الذي وعد بمنح الفرصة لمن يستحقه وحرص على متابعة مباراة نهائي كأس الأردن بين الحسين إربد والوحدات، وسجل ملاحظاته الفنية على أداء اللاعبين المستهدفين.كما يشكل الأداء المميز للنشامى مع عموتة والنتائج الجيدة التي سجلها في كأس آسيا 2023 ووصوله للمباراة النهائية، وتجاوز منتخبات آسيوية لها صولات وجولات وشاركت من قبل في كاس العالم، وتصدر المنتخب منتخبات مجموعته بالدور الثاني من التصفيات المشتركة والتأهل لنهائيات آسيا 2027 عن جدارة واستحقاق، نقطة تحدي إضافية في وجه القادم الجديد لقيادة الفريق.وتظهر البداية متواضعة والنتائج السلبية التي عاشها عموتة مع “النشامى” في أيامه الأولى بعد توليه المهمة خلفا للعراقي عدنان حمد، تحديا أمام سلامي لتغيير هذا الواقع، وتحقيق بداية مختلفة وتسجيل الانتصارات في مباراتيه أمام المنتخبين الكويت على أرضه والفلسطيني خارج أرضه في تصفيات الدور الثالث.ويرى المتابعون، أن أرضية ستاد عمان الدولي” الملعب المعتمد لمباريات المنتخب الوطني، والشكوى الدائمة من نجوم الفريق منها، ربما تكون من التحديات في وجه المدرب الباحث عن مواصلة إنجازات مواطنه عموتة، وتحقيق إنجاز شخصي له بقيادة “النشامى” إلى كأس العالم المقبلة.ويرى المدرب الفني لفريق السلط عمار الزريقي، أن الإيجابيات كثيرة لصالح سلامي، والتحديات محدودة وأبرزها تغيير طريقة وأسلوب اللعب، مضيفا في حديثه لـ”الغد”: “لاعبو المنتخب أتقنوا أسلوب لعب المدير الفني السابق الحسين عموتة بشكل مميز، وأظهروا إمكانيات فنية وبدنية عالية”.وبين الزريقي، أن المنتخب يملك جيلا رائعا من أبرز اللاعبين الذين يستطيعون تحقيق الإنجاز غير المسبوق بالوصول لمونديال 2026، وقال:”أختلف مع الذين يقولون: “إن المجموعة سهلة، المنتخبات العربية في التصفيات تكون صعبة وتقدم مباريات قوية وأداء كبيرا، وعلى سبيل المثال، أشرفت على عدد من لاعبي المنتخب العماني المتواجدين في صفوفه حاليا وأعرف إمكانياتهم وقدراتهم الفنية، وهم يلعبون كرة جميلة ويملكون حظوظا في المنافسة”.وأكد المتابع الرياضي خالد زعتر، أن هناك تحديات أمام الجهاز الفني الجديد بقيادة سلامي، منها أن البدايات تكون صعبة خصوصا أن المواجهات الأولى لا تحتمل فقدان النقاط، وأن مواجهة المنتخبين الكويتي والفلسطيني “سلاح ذو حدين”، فالفوز في المباراتين يمنح النشامى وجهازه الفني الثقة والسير نحو تحقيق الحلم، والتعثر لا سمح الله يضع سلامي في موقف حرج أمام الجماهير الأردنية.من ناحيته، أكد المشجع محمد المعايطة، أن اتحاد كرة القدم وفر طلبات الجهاز الفني الجديد، وإصدار الأجندة بالاتفاق معه، وتبدو التحديات قليلة مقابل إيجابيات كثيرة، وأضاف: “المطلوب من سلامي العمل على توظيف إمكانات اللاعبين بالشكل الذي يخدم المنتخب والكرة الأردنية بشكل عام، وطلب من الجهاز الفني تثبيت القائمة التي تم اختيارها مؤخرا من عموتة، وأن يعمل على اختيار العناصر تدريجيا من خلال مشاهداته المباشرة للاعبين في مسابقة الدوري، معتبراً أن الجمهور والشارع الرياضي سيحاسبان سلامي على هذه الاختيارات.ويفتتح “النشامى” مشواره في التصفيات بلقاء المنتخب الكويتي في 5 شهر أيلول (سبتمبر) المقبل في عمان، قبل أن يلعب خارج الديار مع منتخب فلسطين في 10 من الشهر ذاته، على أن يستضيف منتخب كوريا الجنوبية في 10 من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ويبقى في عمان ليستقبل منتخب سلطنة عُمان بعدها بخمسة أيام، فيما يختتم مشواره في مرحلة الذهاب بلقاء المنتخب العراقي خارج الديار في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، على أن يلتقي المنتخبات نفسها وبالترتيب ذاته مع عكس الملاعب في النصف الثاني من التصفيات.