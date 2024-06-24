سلامي يصل عمان والاتحاد يعقد مؤتمرا صحفيا لتقديمه الأربعاء

يحيى قطيشات

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عمان – يعقد اتحاد كرة القدم، ظهر يوم الأربعاء في مقره، مؤتمرا صحفيا لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الوطني، المغربي جمال سلامي، للحديث عن تفاصيل المرحلة المقبلة.وكان الاتحاد أعلن قبل أيام عن التعاقد مع سلامي، لقيادة النشامى في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها تصفيات الدور الثالث من كأس العالم 2026 والتي تنطلق في الخامس من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، خلفا لمواطنه المستقيل الحسين عموتة.ويصل سلامي إلى عمان اليوم، ومن المنتظر أن يلتقي بسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة، ونائب رئيس الهيئة مروان جمعة والأمين العام للاتحاد سمر نصار، لبحث العديد من القضايا والأمور التي تخص تحضيرات "النشامى" خلال الفترة المقبلة.ويبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته للمباراتين الأولى والثانية بالتصفيات، أواخر شهر آب (أغسطس) المقبل، وقبل أيام من فترة التوقف الدولية المقبلة والتي تستمر من الثاني ولغاية العاشر من أيلول (سبتمبر) المقبل، وسيبدأ "النشامى" مشواره في التصفيات يوم الخامس من الشهر نفسه، فيما يخوض مباراته الثانية في العاشر من الشهر ذاته.وتترقب أندية المحترفين اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين خلال الفترة المقبلة، لإقرار أجندة الموسم المقبل، والذي ينطلق خلال شهر آب (أغسطس) المقبل، وسط تعليمات بمنح المنتخب فترات توقف مناسبة في ظل التغير الذي حصل على الجهاز الفني للمنتخب.وتتبقى 3 فترات توقف دولية للعام الحالي، الأولى من الثاني ولغاية العاشر من أيلول (سبتمبر) المقبل، والثانية من السابع ولغاية الخامس عشر من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، والثالثة خلال الفترة من الحادي عشر ولغاية التاسع عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتبلغ مدة كل توقف 9 أيام.وستحدد قرعة المنتخب الوطني في الدور الثالث والمنتخبات التي ستكون في مجموعته بصورة وفق طبيعة المرحلة المقبلة وتحضيراتها، حيث تجري القرعة بعد غد, في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ويمثل اتحاد الكرة في القرعة المدير الإداري للمنتخب ونائب رئيس دائرة المسابقات بالاتحاد محمد منكو، فيما تبدو فرصة حضور سلامي للقرعة ضئيلة.وسيتم تقسيم المنتخبات الـ18 على ثلاث مجموعات، وتضم كل مجموعة ستة منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتين "ذهاب وإياب"، وستقام الجولات العشر خلال الفترة من الخامس من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، إلى العاشر من شهر حزيران (يونيو) 2025، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة لكأس العالم.ونجح المنتخب الوطني في حجز مقعده بالمستوى الثالث بقرعة التصفيات، بفضل الفوزين المهمين على المنتخبين الطاجيكي والسعودي في التصفيات المشتركة، وتصدره مجموعته عن جدارة واستحقاق حيث تقدم 3 مراكز عالميا ليستقر في الترتيب الـ68 عالميا والتاسع قاريا والثامن عربيا.واتضحت الصورة النهائية حول المستويات الستة للقرعة، حيث سيكون في المستوى الأول اليابان وإيران وكوريا الجنوبية، وهذه المنتخبات ستكون على رأس المجموعات الثلاث، ويحتوي المستوى الثاني على أستراليا وقطر والعراق والتي تقدمت بقوة في التصنيف الأخير عقب فوزيها المتتاليين في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المزدوجة، بينما سيكون في المستوى الثالث السعودية وأوزبكستان والأردن، والرابع الإمارات وعمان والبحرين، والخامس الصين وفلسطين وقرغيزستان، والمستوى السادس كوريا الشمالية وإندونيسيا والكويت التي تعود للتصفيات النهائية بعد طول غياب.وستبدأ مراسم قرعة التصفيات عند الساعة العاشرة بتوقيت عمان، وستتولى الإعلامية الرياضية كوليت وونج تقديم فقرات حفل القرعة، التي سيشرف على مراسمها مانولو زوبيريا، كبير مسؤولي بطولة كأس العالم 2026، كما سيشارك في عملية سحب القرعة اثنان من أساطير كرة القدم الآسيوية، وهما الدولي الياباني السابق شينجي أوكازاكي والدولي الإيراني السابق مهدي مهدافيكيا.وتملك القارة الآسيوية 8 مقاعد ونصف المقعد، بعد زيادة عدد مقاعد المونديال في النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم إلى 48 منتخبا، وهذا يعزز من آمال وطموحات الشارع الرياضي في تحقيق "النشامى" لإنجاز تاريخي غير مسبوق في التأهل للمونديال المقبل.وحسب البرنامج الزمني لمباريات المنتخب الوطني في تصفيات الدور الثالث، تقام المباراة الثالثة يوم العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، والرابعة في الخامس عشر من الشهر نفسه، ويشهد شهر تشرين الثاني (نوفمبر) مواجهتي الجولتين الخامسة والسادسة يومي الرابع عشر والتاسع عشر، ويخوض النشامى مباراته السابعة في تصفيات الدور الثالث يوم العشرين من آذار (مارس) من العام المقبل، فيما يخوض مواجهته الثامنة في الخامس والعشرين من الشهر ذاته، ويشهد شهر حزيران (يونيو) من العام المقبل آخر مواجهتين للنشامى في تصفيات الدور الحاسم، حيث تقام المباراة التاسعة يوم الخامس والمباراة العاشرة والأخيرة يوم العاشر من الشهر ذاته.