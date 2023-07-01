الأحد 02 تموز 2023
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"سلة السيدات" تختتم معسكر مصر.. وشيبارد المجنسة الجديدة

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لقطة جماعية للاعبات المنتخبين الوطني والكويتي قبل خوضهما المباراة الودية في معسكر مصر-(من المصدر)
عمان – تعود بعثة المنتخب الوطني للسيدات بكرة السلة، إلى أرض المملكة صباح اليوم قادمة من العاصمة المصرية القاهرة، وذلك مع ختام المعسكر التدريبي الذي أقامه “صقور السيدات” على مدار الأيام القليلة الماضية في صالة الدكتور حسن مصطفى الدولية بمدينة 6 أكتوبر، ضمن إطار تحضيراته لخوض المستوى الثاني من بطولة آسيا في “بانكوك” بمملكة تايلاند يوم 13 آب (أغسطس) المقبل.اضافة اعلان
وضمت بعثة المنتخب الوطني للسيدات، المدرب الإسباني فرانشيسكو ألفاريز ومواطنه المدرب المساعد خوسيه جونزاليس دانتس، ومديرة الفريق سلمى عنيم والمعالجة سجى أبا زيد، إلى جانب 15 لاعبة، وهن: جانست يالتشين وماسة النوباني وزارا النجار وماريا الحن وذكرى شحادة وسارة أبو شما وجوليا أبو عيد وهبة ملكاوي ورشا عبده ويارا حمادة وجوانا حداد وليليانا أبو جبارة وتالا شحاتيت وفرح الشياب والمجنسة الأميركية الجديدة ايجا شيبارد.
وتشكل المجنسة الأميركية ايجا شيبارد (24 عاما)، إضافة كبيرة للمنتخب الوطني للسيدات، حيث تجيد اللاعبة التصويب بدقة من خارج القوس، وسبق لها اللعب مع فريق لاس فيجاس ايسيس ببطولة دوري السيدات الأميركي للمحترفات “WNBA”، وتشكل خيارا هجوميا لمنتخب السيدات، إلى جانب مواطنتها نتاشا كلاود، حيث من المتوقع أن يتم المداورة بين اللاعبين وفقا للرؤية الفنية للجهاز التدريبي، علما أن كلاود تجيد القيام بالواجبات الدفاعية رغم شغلها مركز صناعة الألعاب.
ونالت شيبارد لقب “قناص الثلاثيات” بعدما سجلت 76 رمية ثلاثية ناجحة خلال عامها الأول مع فريق مدرستها الثانوية، و59 ثلاثية ناجحة بعامها الثاني، بمتوسط تسجيل بلغ 14.8 نقطة و3.1 متابعة خلال الموسم، وواصلت اتجاهها التصاعدي بعدما بلغ متوسط تسجيلها مع فريق الهوكي 17.7 نقطة و2.7 متابعة و3 تمريرات حاسمة في العام 2021، كما عززت شيبارد مكانتها كواحدة من أفضل مصوبات الثلاثيات في تاريخ “ACC” عندما ساهمت بتسجيل 375 نقطة من خارج القوس.   
ويأتي المعسكر بهدف إعادة اللاعبات إلى أجواء خوض المباريات ورفع مستوى اللياقة البدنية لديهن، وذلك بعد انقطاعهن عن اللعب لفترة طويلة في ظل غياب المنافسات المحلية وانتهاء الموسم مبكرا، وذلك ضمن خطة إعداد مطولة وضعها اتحاد اللعبة لتحضير اللاعبات لخوض البطولة الآسيوية.
وخضعت اللاعبات لتدريبات مكثفة بواقع حصتين تدريبيتين، صباحية ومسائية، إلى جانب خوض مباريات ودية مع منتخب مصر للناشئات تحت 19 سنة والمنتخبين الكويتي والمصري للسيدات، بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبات وزيادة مستوى الانسجام بينهن، فضلا عن تعزيز الإيجابيات والبناء عليها، ومعالجة الأخطاء.
ويحتل المنتخب الوطني للسيدات المركز 76 عالميا و13 آسيويا و3 عربيا على سلم تصنيف الإتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا” برصيد 83.8 نقطة، وكان قريبا من التأهل للمتسوى الآسيوي الأول قبل نحو عامين، قبل أن يخسر نهائي المستوى الثاني الذي استضافته العاصمة عمان آنذاك أمام نظيره منتخب لبنان بنتيجة (40-80).
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