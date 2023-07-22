"سلة السيدات" يخسر أمام إيران تأهبا للنهائيات الآسيوية

خالد تيسير العميري

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عمان – خسر المنتخب الوطني للسيدات بكرة السلة، مباراته الودية الأولى مع المنتخب الإيراني بنتيجة 45-71 (النصف الأول 25-33)، والتي أقيمت بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب "المدينة الرياضية"، ضمن المعسكر التدريبي المشترك الذي يمتد حتى يوم بعد غد، في إطار تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات المستوى الثاني من بطولة آسيا للسيدات، والتي تقام في العاصمة التايلاندية بانكوك بالفترة من 13 إلى 19 آب (أغسطس) المقبل.وينتظر أن يكون "صقور السيدات" قد خاض مواجهة ودية ثانية مع المنتخب الإيراني الملقب بـ"أسود فارس" في وقت متأخر من أمس، على أن يتجدد اللقاء بين المنتخبين يومي غد وبعد غد، قبل الشروع في المحطة الإعدادية المحلية الأخيرة التي تسبق سفر منتخب السيدات إلى "بانكوك"، والتي قد تتضمن مواجهة المنتخب المصري، بانتظار الإعلان الرسمي من الجانبين.وينخرط في المعسكر الإعدادي لمنتخب السيدات، اللاعبات: ماريا الحن وجانست يالتشين وماسة النوباني وزارا النجار وذكرى شحادة وسارة أبو شما وهبة ملكاوي ويارا حمادة وجوانا حداد وليليانا أبو جبارة وتالا شحاتيت وفرح الشياب والمجنسة ايجا شيبارد وفيونا دادسون، على أن تلتحق بهم صانعة الألعاب رشا عبده، تحت قيادة الإسباني فرانشيسكو ألفاريز ومساعده خوسيه دانتس، والإدارية سلمى غنيم.وبالعودة إلى التفاصيل الفنية للمواجهة الودية الأولى بين المنتخب الوطني وإيران، فقد جاءت نتائج الأرباع للمنتخب الوطني (17-20)، (8-13)، (11-23)، (9-15)، في اللقاء الذي شهد مشاركة اللاعبات كافة، علما أن ماريا الحن كانت اللاعبة الأعلى فاعلية من جانب لاعبات المنتخب الوطني، مع تسجيلها 14 نقطة و8 متابعات وتمريرتين وسرقتين للكرة بفاعلية 14، فيما كانت الأميركية ايجا شيبارد أفضل مسجلة في اللقاء بـ16 نقطة مع متابعتين وتمريرتين وستيل وبلوك شوت بفاعلية 6.وسجلت لاعبات المنتخب الوطني 8 نقاط من استثمار حالات التيرن أوفر مقابل 14 نقطة للاعبات إيران، و4 نقاط مقابل 19 من الفرصة الثانية، و9 نقاط مقابل 10 من الفاست بريك، وظهرت فاعلية دكة بدلاء الإيرانيات بإضافتهن 46 نقطة خلال اللقاء مقابل 5 نقاط جاءت من "بنش" المنتخب الوطني.وجدير ذكره أن المنتخب الوطني للسيدات يحل في المجموعة الثانية بالقرعة الآسيوية إلى جانب منتخبات، كازاخستان وسريلانكا و"البلد المضيف" تايلاند، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات أندونيسيا وإيران وماليزيا ومنغوليا.وطبقا لنظام البطولة، التي تبحث فيها المنتخبات الثمانية عن خطف البطاقة التأهيلية للمستوى الأول، فإن دور المجموعات يلعب بأسلوب الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، على أن يتأهل أول المجموعتين للدور نصف النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعتين مع بعضهما طبقا لنظام "الكروس"، في الوقت الذي يلعب فيه الفريقان صاحبا المركز الرابع في المجموعتين بدور تحديد المراكز 7 و8، ويلعب الخاسران من التصفيات المؤهلة للدور نصف النهائي في دور تحديد المركزين 5 و6.