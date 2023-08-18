"سلة السيدات" يخسر رهان إيران ويفقد فرصة المنافسة على البطاقة التأهيلية

خالد تيسير العميري

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عمان - فقد المنتخب الوطني للسيدات لكرة السلة، فرصة المنافسة على خطف البطاقة التأهيلية للمستوى الآسيوي الأول، بخسارته أمام المنتخب الإيراني بنتيجة 54-72 (النصف الأول 29-41)، في لقاء جمعهما أمس بصالة “نيميبوتر” بالعاصمة التايلندية بانكوك، ضمن الدور نصف النهائي من المستوى الثاني لبطولة كأس آسيا.وسيلاقي المنتخب الوطني نظيره المنتخب التايلندي عند الساعة 11 من صباح اليوم، في دور تحديد المركز الثالث، فيما سيتنافس منتخبا إيران واندونيسيا على الظفر بالبطاقة التأهيلية في النهائي الذي يجمعهما عند الساعة 1:30 من مساء اليوم.وكانت اندونيسيا قد بلغت الدور النهائي بفوزها على تايلند بنتيجة (65-57)، فيما أحرزت ماليزيا المركز الخامس بفوزها على كازاخستان بنتيجة (62-44).وجاءت نتائج الأرباع كاملة للمنتخب الوطني (19-26)، (10-15)، (15-18)، (10-13)، حيث فشل المدير الفني لمنتخب السيدات، الإسباني فرانشيسكو الفاريز في التعاطي مع المباراة وافتقد إلى الحلول الفنية، مع غياب التركيز الذهني عن اللاعبات، حيث بدأ المباراة معتمداً على الخماسي، ماسه النوباني والمجنسة ايجا شيبارد وليليانا أبو جبارة وزاره النجار وماريا الحن.وكان لافتا للانتباه، تجاهل المدرب للاعبة الارتكاز الشابة ذكرى شحادة (19 عاما)، لتغيب عن اللقاء رغم كونها اللاعبة الأطول في البطولة (198سم)، فيما تناوبت اللاعبات هبة ملكاوي وجانسيت يالتشين وجوانا حداد ورشا عبده وفرح الشياب ويارا حمادة على خوض دقائق المباراة، دون نجاحهن بالحد من الخطورة الهجومية للإيرانيات، اللواتي نوعن من خياراتهن في التسجيل، فيما اتسم أداء لاعبات “الصقور” بالعشوائية مع الرعونة بالدفاع.وخرجت ماريا الحن من الملعب في الربع الثالث بعد تعرضها للإصابة، ولحق بها شيبارد التي لم تستطع إكمال اللقاء في لحظاته الأخيرة.وبرزت شيبارد في اللقاء من جانب لاعبات المنتخب الوطني بتسجيلها 24 نقطة مع 5 متابعات و5 تمريرات و4 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 23، تليها يارا حمادة بتسجيلها 6 نقاط مع 3 متابعات و3 سرقات للكرة بفاعلية 8.في المقابل، كانت فائزة شهرياري اللاعبة الأبرز من جانب إيران بتسجيلها 22 نقطة مع 3 متابعات وتمريرتين وسرقتين للكرة بفاعلية 17، تليها مهلا ابيدي بتسجيلها 6 نقاط مع 6 متابعات و4 تمريرات حاسمة وستيل وبلوك شوت بفاعلية 15.