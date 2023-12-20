سلة "الناشئين والناشئات" تعود إلى التصنيف العالمي بعد غياب

خالد تيسير العميري

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عمان- عاد المنتخب الوطني للناشئين والناشئات بكرة السلة، إلى قائمة ترتيب المنتخبات في التصنيف العالمي لكرة السلة "فيبا"، وذلك بعد غيابهما عن مراكز التصنيف لنحو 10 سنوات، في ظل فترات الانقطاع السابقة عن مشاركتهما في البطولات الآسيوية والدولية لأسباب متباينة.وتقدم المنتخب الوطني للناشئين إلى المركز 51 عالميا و10 آسيويا والخامس عربيا برصيد 262.5 نقطة، وفقا للتصنيف العالمي الجديد، وذلك بعدما حل "صقور الناشئين" في المركز الثامن بالنسخة السابعة من بطولة كأس آسيا تحت 16 عاما، التي أقيمت مؤخرا في قطر.وقال رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان، في حديثه لـ"الغد": "عودة المنتخبات الوطنية للفئات العمرية للتصنيف العالمي تؤكد العمل الصحيح الذي نقوم به، ما يزال هناك الكثير لتقديمه في الفترة المقبلة".واستطرد: "نمتلك مخزونا بشريا من المواهب على صعيد الناشئين والناشئات، ولدينا استراتيجيات واضحة نعمل عليها، للتدرج في إكسابهم الخبرات وصقل مهاراتهم، لرفد المنتخب الوطني الأول للرجال والسيدات في المستقبل بالأسماء القادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات".آسيويا، تصدرت إيران الترتيب بجمعها 528.8 نقطة، تليها الصين ثانية بـ514.1 نقطة، والفلبين ثالثة بـ506.7 نقطة، واليابان رابعة بـ456.4 نقطة، وكوريا الجنوبية خامسة بـ435.9 نقطة، والصين تايبيه سادسة بـ357.3 نقطة، ولبنان سابعة بـ353.7 نقطة، والهند ثامنة بـ346.3 نقطة، وقطر تاسعة بـ271.1 نقطة، والأردن عاشرة بـ262.5 نقطة.وفي تصنيف الناشئات، تقدم المنتخب الوطني للناشئات 11 مركزا دفعة واحدة في التصنيف العالمي الجديد، ليحتل المركز 77 عالميا و15 آسيويا والسادس عربيا برصيد 123.7 نقطة.ويأتي تقدم منتخب الناشئات في التصنيف العالمي، بعد حلول المنتخب الوطني تحت 16 عاما في المركز الثامن بنهائيات المستوى الثاني من بطولة كأس آسيا، فيما حل منتخب الناشئات تحت 18 عاما في المركز السادس بالمستوى الثاني من بطولة كأس آسيا لكرة السلة، والذي اختتم مؤخرا في الهند.آسيويا، تصدرت اليابان ترتيب منتخبات الناشئات بجمعها 629.2 نقطة، تليها الصين ثانية بـ536.6 نقطة، وكوريا الجنوبية ثالثة بـ479.7 نقطة، والصين تايبيه رابعة بـ451.8 نقطة، وأندونيسيا خامسة بـ239.9 نقطة، والهند سادسة بـ234.8 نقطة، والفلبين سابعة بـ230.9 نقطة، وسورية ثامنة بـ225.4 نقطة، وماليزيا تاسعة بـ182.2 نقطة، وإيران عاشرة برصيد 177.1 نقطة.وأبقى الاتحاد الدولي "فيبا" المنتخب الوطني للسيدات في المركز 59 عالميا و11 آسيويا والثاني عربيا برصيد 120.3 نقطة، وفقا للتصنيف الصادر في منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، عقب حلوله رابعا في نهائيات المستوى الثاني من بطولة كأس آسيا، التي أقيمت في العاصمة التايلندية بانكوك آنذاك، رغم اعتماده "نقاط التصنيف" الجديدة لدى السيدات، قبل أن يتراجع ويحصرها في ترتيب مراكز الناشئين والناشئات.ولدى الرجال، ما يزال المنتخب الوطني الأول يتبوأ المركز 32 عالميا و7 آسيويا والثاني عربيا برصيد 374.6 نقطة، وذلك بعد حلوله في المركز 32 بنهائيات كأس العالم لكرة السلة 2023.