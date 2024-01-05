الجمعة 05 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سمرين أمام تحد جديد في "راسينج ستارز" أمام البريطاني أوفوري

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الإعلان للرسمي لنزال سمرين مع أوفوري -(من المصدر)
عمان - ينتظر الملاكم الأردني بدر سمرين مواجهة مرتقبة في عرض “راسينج ستارز”، والذي سيقام يوم 13 من الشهر الحالي في أبو ظبي، بمشاركة 8 لاعبين عرب وأجانب، في أول مشاركاته بالعام الجديد على صعيد الملاكمة الاحترافية.اضافة اعلان
ويلتقي سمرين مع اللاعب البريطاني جيف أوفوري البالغ من العمر 33 عاما في الوزن الخفيف تحت 61.2 كغم، في مواجهة صعبة على الطرفين، في ظل المستويات القوية التي قدمها الإثنان خلال النزالات السابقة، علما بأن النزال يتكون من 10 جولات بواقع 3 دقائق لكل جولة.
ونجح سمرين البالغ من العمر 23 عاما، في تسجيل الفوز بجميع نزالاته السابقة بعالم الاحتراف وعددها 9 مواجهات، انتهت 8 منها بالضربة القاضية، ما يؤكد تفوق وقوة الملاكم الأردني على جميع منافسيه من مختلف دول العالم، كما سيشهد الحدث مشاركة شقيقه هشام سمرين أيضا.
وجاءت انتصارات سمرين في العام 2021 على كل من الغاني جوشوا بارنور، المصري معز علام، الأوزبكي شاروبيدين جورخونوف والهندي ديجاري ماهيش، فيما فاز في العام 2022 على كل من التشيكي دينيس بارتوس، الأذري فؤاد تارفيردي والأوزبكي مورودجون يوكوبوف، قبل أن يسجل فوزين في العام الماضي 2023 على الروماني فيوريل سيميون والمكسيكي خوسيه جونزاليس.
وتحدث سمرين لـ “الغد”، مؤكدا جاهزيته لمواجهة أوفوري ومواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، وتحقيق الفوز العاشر على التوالي والمحافظة على سجله خاليا من الهزائم، مبينا بأنه استعد للنزال من خلال التدرب 10 أسابيع في نادي “راونتين” بدبي.
وأضاف: “تشتمل تدريباتي الفنية والبدنية مع المدرب الفلبيني روبرت تورما، ومدرب اللياقة البدنية طارق الزعيم، على دراسة المنافس والعمل على نقاط القوة والضعف لديه، وأنا واثق من قدرتي على عدم مواجهة  صعوبات في تخطيه والفوز بالنزال”.
وبين سمرين بأنه يتواجد في المركز 124 عالميا من أصل 2251 لاعبا، مشددا على ضرورة الفوز ودخول عالم المائة، وأنه سيعمل خلال العام الحالي على المشاركة في 5 نزالات على الأقل، والمنافسة على لقب دولي.
ونصح سمرين الملاكمين الأردنيين بالتوجه لعالم الاحتراف في الملاكمة، رغم اختلاف بعض القوانين عن الهواة، من حيث عدد الجولات، والقوانين وحجم القفاز الأصغر، وغيرها من الأمور التي تصعب من طبيعة النزال، مع شعوره بالفخر بأنه الملاكم الأردني الأول الذي دخل هذا العالم منذ عامين تقريبا.
وأضاف: “استغرب عدم دخول زملائي الملاكمين في الأردن عالم الاحتراف رغم إمكانياتهم الفنية والبدنية في تحقيق أفضل النتائج، وانضمام أخي هشام مؤخرا قد يشكل لهم دافع في ذلك، حيث نجح في تسجيل فوزه الأول، ويشارك في الحدث الحالي وسيواجه لاعب من إندونيسيا”.
كما قدم سمرين شكره للجماهير الأردنية التي تتابعه باستمرار في نزالات الاحتراف، والتي تتقدم كثيرا عن ملاكمة الهواة من حيث القوة والجوانب المالية، متمنيا منها ومن الجالية الأردنية في الإمارات مساندته في النزال المرتقب الأسبوع المقبل، مثلما ثمن دعم رعاته مثل “آي ديزاين جولد”، و”فيشير 8”، و”هايب اينرجي درينك”.
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