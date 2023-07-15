السبت 15 تموز 2023
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سمرين يتلقى دعوة للمشاركة بـ"آرابيا ذا داون" لملاكمة المحترفين

الملاكم الأردني بدر سمرين - (من المصدر)
الملاكم الأردني بدر سمرين - (من المصدر)
عمان- تلقى الملاكم الأردني بدر سمرين الدعوة للمشاركة في نزال "آرابيا ذا داون"، والذي سيقام خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل في أبو ظبي الإماراتية، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين العرب والأجانب.اضافة اعلان
ويواصل اللاعب استعداداته للبطولة في نادي "راونتين" بدبي، من خلال تدريبات بدنية وفنية تحت قيادة المدرب الفلبيني روبت تورما، إلى جانب مدرب اللياقة البدنية طارق الزعيم، والمعالج رانين رامريج، حيث يأمل من خلال نزاله المقبل الذي سيتم الكشف عن هوية منافسه قريبا، بالإبقاء على سجله خاليا من الهزائم.
ويعد سمرين البالغ من العمر 23 عاما، أحد أبرز الملاكمين العرب في عالم الاحتراف، حيث خاض خلال مسيرته 7 نزالات، تمكن من الفوز فيها، آخرها خلال شهر آذار (مارس) الماضي في "نزال الحقيقة" بالعاصمة السعودية الرياض، وفوزه على منافسه الروماني فيوريل سيميون بعد 86 ثانية من بدء النزال، فيما فاز في اللقاء السادس له في "الاحتراف" على الأذري فؤاد تاريفي في "نزال البحر الأحمر". ودخل سمرين عالم الاحتراف قبل عامين، وحقق مستويات مميزة جعلته أحد أبرز الملاكمين العرب في هذه الرياضة، وتلقيه الدعوات باستمرار في النزالات القوية التي تضم الأبرز في الملاكمة الاحترافية، حيث شهدت مشاركته الأخيرة تواجد البريطاني تومي فيوري والأميركي جيك بول.
وبين سمرين في معرض رده على استفسارات "الغد"، أنه تلقى دعوة من مدير أعماله أحمد الصديقي منظم الحدث، مفيدا بأن يحتل المركز 100 عالميا، بعد تقدمه في التصنيف الأخير 20 مركزا.
وأضاف: "بدأت التحضيرات لهذا الحدث منذ 8 أسابيع، ومتحمس بصورة كبيرة لتقديم أداء قويي مرة أخرى، وأتطلع لأن أتقدم بالتصنيف العالمي من خلال تسجيل الفوز الثامن على التوالي في الاحتراف، وأنتظر تحديد هوية منافسي لكي أشاهد مقاطع له وأشاهد نقاط القوة والضعف عنده للعمل عليها".
ولفت سمرين إلى أن هدف النزال هو مشاركة أكبر عدد من اللاعبين العرب، بهدف إظهار اللاعبين المميزين في المنطقة، موضحا بأن النزال يتكون من 8 جولات، وكل جولة مدتها 3 دقائق.
ونصح سمرين الملاكمين الأردنيين بالتوجه لعالم الاحتراف في الملاكمة، رغم اختلاف بعض القوانين بين الهواة وعالم الاحتراف، من حيث عدد الجولات، والقوانين وحجم القفاز الأصغر، وغيرها من الأمور التي تصعب من طبيعة النزال، مع شعوره بالفخر بأنه الملاكم الأردني الأول الذي دخل هذا العالم منذ عامين تقريبا. كما قدم شكره للجماهير الأردنية التي تتابعه باستمرار في نزالات الاحتراف، والتي تتقدم كثيرا عن ملاكمة الهواة من حيث القوة والجوانب المالية، متمنيا منها ومن الجالية الأردنية في الإمارات مساندته في النزال المرتقب خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
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