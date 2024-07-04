 
الخميس 04 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سمير: تأثرت لغيابي عن "النشامى".. وأتمنى استمرار "البيكاسو" مع الوحدات

لاعب الوحدات أحمد سمير خلال مواجهة الكويت الكويتي بكأس الاتحاد الآسيوي - (من المصدر)
لاعب الوحدات أحمد سمير خلال مواجهة الكويت الكويتي بكأس الاتحاد الآسيوي - (من المصدر)
عمان- أكد لاعب فريق الوحدات لكرة القدم أحمد سمير، أن عدم استدعائه لقائمة المنتخب الوطني في الفترات الماضية تحت قيادة المدرب السابق المغربي الحسين عموتة، ساهم في التأثير على نفسيته وانعكاسه على مستواه داخل المستطيل الأخضر مع فريقه.اضافة اعلان
وبين سمير في حديثه لـ "الغد"، أن عموتة قام باستدعاء جميع اللاعبين الذين كانوا في قائمة المدرب السابق عدنان حمد باستثنائه، وذلك خلال التجمع الأول للمغربي مع المنتخب، موضحا بأن القرار كان غريبا نظرا لاستدعاء المدرب للاعبين لم يلعبوا باستمرار مع فرقهم المحلية.
وأضاف: "استغرب من تجاهلي وعدم تقدير ما قدمته مع المنتخبات الوطنية وأبرزها مع الفريق الأول، وربما كان القرار غير فني في البداية لعدم معرفة المدرب الكافية باللاعبين، إلا أنه لاحقا استقر على قائمة بخياراته الفنية واحترمناها جميعا".
وتمنى سمير خوض كأس آسيا الماضية كآخر محطاته مع "النشامى" بعد سنوات طويلة من العطاء توجها بخوض 81 مباراة بقميص المنتخب، حيث اتفق مع العراقي حمد بأن يشارك اللاعب البالغ من العمر 33 عاما في المسابقة القارية، كآخر بطولة له في آسيا.
وتابع: "فرحنا كثير بما حققه المنتخب في نهائيات آسيا بالحصول على المركز الثاني، ونمتلك جيلا مميزا من اللاعبين في مختلف الخطوط، وأتمنى للاعبين التوفيق في المرحلة المقبلة بهدف تحقيق حلم الشارع الرياضي بالوصول لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه".
وعبر سمير عن امتعاضه من طريقة المنتخب واستبعاده دون تجربته مع عموتة، وعدم التواصل معه للكشف عن أسباب الإبعاد، مشيرا إلى أنه يعتبر ثالث أقدم اللاعبين وأكثرهم تمثيلا لألوان المنتخب الوطني من ضمن القائمة المشاركة في كأس آسيا، بعد حمزة الدردور وأنس بني ياسين، وأنه كان يستحق التقدير على ما قدمه طوال السنوات الطويلة الماضية.
ولفت سمير إلى أن غيابه عن الوحدات في الفترات الماضية، جاء بقرار منه في البداية بعد الاتفاق مع المدرب رأفت علي، بمنحه فرصا للاعبين آخرين في مركزه نظرا لخروج الوحدات عن المنافسة ببطولة الدوري، بعد أن تأثر نفسيا في المراحل الماضية بغيابه عن المنتخب.
وقال: "تردد كلام بين الجماهير والإعلام بأن هناك مشاكل بيني وبين الإدارة والمدربين، وهذا الأمر لم يحصل على الإطلاق، إذ تربطني علاقة قوية بإدارة النادي وجميع الأجهزة الفنية التي دربت الفريق خلال الموسم الماضي، وكذلك مع الجماهير أيضا".
وأشار سمير إلى أنه كان جاهزا للمشاركة في آخر مباريات بطولة الدوري تحضيرا للمباريات الحاسمة من بطولة الكأس، قبل أن يتعرض للإصابة بقطع جزئي برباط الكاحل، ما تسبب غيابه عن "الأخضر" في المرحلة الأخيرة من الموسم، من حيث خضوعه لمراحل التعافي والتأهيل، مؤكدا بأنه أصبح جاهزا  للتحضير للموسم الجديد.
وزاد: "أرى بأن موسم الوحدات جيد بحصد بطولتين من أصل 3 على الصعيد المحلي، على الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها بالنادي أبرزها تغيير عدد كبير من المدربين، وهو ما ساهم في عدم الاستقرار على طريقة لعب وحصد النتائج، وخسارة لقب الدوري بالنسبة للوحدات سببها أيضا فقدان نقاط أمام فرق في مؤخرة الترتيب".
وأوضح سمير أن غياب جماهير الوحدات عن المدرجات بسبب أحداث غزة، كان عاملا كبيرا في فقدان المنافسة على البطولة الأكبر على الصعيد المحلي، حيث أن الحضور الجماهيري والصخب الذي يقوم به جمهور "الأخضر" يمنح اللاعبين دفعة معنوية هائلة، ويرجح كفة الفريق للفوز بأي مباراة، مستدلا بذلك على الحضور الكبير في نهائي الكأس وبطولة السوبر.
واستطرد: "تحسن الوحدات على صعيد النتائج والمستوى منذ قدوم المدرب رأفت علي، وأصبح الفريق متجانسا نظرا لقربه من اللاعبين، ولم يتعرض للخسارة سوى في لقاء وحيد كان أمام الفيصلي وفي أول اختبار له، وأتمنى استمراره مع الوحدات للموسم المقبل لأنه مدرب أثبت كفاءته، ويستحق منحه فرصة لمدة أطول مكافأة لحصوله على بطولة الكأس، حيث أن اقتراب موعد الموسم المقبل يجعل مهمة قدوم مدرب من الخارج أمر صعب على الفريق".
وأشار سمير أن عقده مستمر لنهاية الموسم المقبل مع الوحدات، ولا توجد لديه نية بالمغادرة لفريق آخر، موضحا بأن الفريق يطمح لوضع بصمته في دوري أبطال آسيا المقبلة، من خلال الوصول لأدوار متقدمة رغم وجود فرق قوية ومنافسة من دول الخليج وغيرها، مؤكدا بأن خوض المباريات بنظام الذهاب والإياب واللعب أمام جماهير الوحدات يمنح الفريق قوة إضافية.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1720097804332807100

توقيت وظروف المعسكر المنتظرلـ"النشامى" في تركيا .. هل يخدمان التطلعات؟

منذ 3 دقيقة
جانب من تدريبات سابقة لمنتخب السيدات لكرة القدم - (من المصدر)

تركيا وجهة محتملة لمنتخب السيدات بعد إلغاء "الأرز الدولية"

منذ 4 دقيقة
منتخب اللياقة البدنية خلال تتويجة بالميدالية البرونزية في البطولة العربية مؤخرا-(الغد)

تنافس محتدم في بطولة الأردن الأولى لتحدي اللياقة البدنية اليوم

منذ 4 دقيقة
مهاجم المنتخب الوطني إبراهيم صبرة يسدد الكرة خلال لقاء الإمارات - (من المصدر)

منتخب الشباب في غرب آسيا .. إيجابيات تفوق السلبيات

منذ 6 دقيقة
لاعبو المنتخب الوطني يعتلون منصة التتويج في بطولة مصر الدولية - (من المصدر)

4 ميداليات ملونة لـ"الجولف" في بطولة مصر الدولية

منذ 10 دقيقة
لاعبتان ناشئتان تتدربان خلال المعسكر التدريبي الدولي الذي اقيم مؤخرا في الأردن -(من المصدر)

"ناشئي التايكواندو" يشارك في بطولة كوريا الدولية

منذ 11 دقيقة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

وديعة النبي

ماهر أبو طير |اليوم

بعد الحرب

موفق ملكاوي |اليوم

"قوننة" المسؤولية الاجتماعية

محمود خطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

للعلم فقط

سلامة الدرعاوي |اليوم

تلك الضفة المحتلة

مالك العثامنة |اليوم

حوكمه قطاع التأمين والاستدامة

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-2)

ترجمات | منذ24 ساعة
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-1)

ترجمات |02 تموز 2024
جنود إسرائيليون يتجادلون مع رجل فلسطيني بعد هجوم شنه مستوطنون في قرية بورين، جنوب نابلس - (المصدر)

المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

ترجمات |01 تموز 2024
مع ازدياد الحصول على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع خطر انتشار الأخبار الكاذبة بصورة مقلقة - (المصدر)

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

ترجمات |01 تموز 2024
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

ترجمات |01 تموز 2024
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات |30 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
غلاء إيجارات المنازل

غلاء إيجارات المنازل

إدمان الهواتف الذكية! 02 تموز 2024

كاريكايتر حمزة حجاج- إدمان الهواتف الذكية!

قصة أردنية 01 تموز 2024

قصة أردنية

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن 30 حزيران 2024

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت
 