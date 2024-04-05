سمير يظفر بلقب بطولة الشطرنج الخاطف

مصطفى بالو

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عمان- ظفر لاعب المنتخب الوطني والنادي الملكي للشطرنج لؤي سمير، بلقب البطولة الأولى للشطرنج الخاطف، عندما اعتلى الترتيب العام برصيد 8 نقاط، في المنافسات التي شهدتها قاعة المغفور له الحسين بن طلال بمقر اتحاد اللعبة، وسط مشاركة أبرز اللاعبين المخضرمين والواعدين.وأكد مدير البطولة أسامة ربيع، أن اتحاد الشطرنج أراد استثمار الأجواء الرمضانية في منافسات رسمية، من شأنها أن توفر الاحتكاك وتبادل الحوار بين لاعبي الخبرة والشباب.وأضاف ربيع، في تصريحات لـ”الغد”: “شارك في البطولة خيرة اللاعبين واللاعبات على الساحة الشطرنجية، ومعظمهم ضمن صفوف المنتخبات الوطنية والأندية المنافسة في دوري الدرجة الأولى، مع بروز وجوه صاعدة بإمكانياتها الذهنية وأفكارها الدفاعية والهجومية في المنافسات الثنائية، ما انعكس على المستوى العام للبطولة، خصوصا وأن لاعبي المنتخبات الوطنية لديهم رصيد وافر من الإنجازات في منافستي الخاطف والسريع”.وتقام حاليا بطولة الشطرنج السريع في المكان ذاته، وقال المدرب ولاعب المنتخب الوطني سمير منصور: “نلتقي في هذه البطولات، لتبادل الأفكار والخطط على الرقع الشطرنجية، حيث يتقابل المخضرمون، مع الشباب والذين يملكون إمكانيات وأفكار مذهلة، والجميع يخرج مستفيدا من هذه السهرات التتنافسية الرمضانية، خلافا لمبدأ الربح والخسارة الذي يجب أن تنتهي فيه الجولة، من الاحتكاك وتبادل الأفكار وتطوير المستويات من بطولة إلى أخرى”.وعن فوز ولده لؤي بلقب بطولة الشطرنج الخاطف، أجاب منصور: “ما زاد من جمالية الجولات والمنافسات، مشاركة جيل واعد يمضي بقوة بمستوياته وأفكاره، وبالتأكيد أنا فخور بما يحققه ولدي في مختلف البطولات سواء الخاطف أو السريع أو الكلاسيك، على المستويين الفردي والجماعي، وفي صفوف النادي الملكي والمنتخبات الوطنية”.الترتيب العامظفر بالمركز الأول لؤي سمير منصور برصيد 8 نقاط، وحل أحمد الخطيب بالمركز الثاني برصيد 7.5 نقطة، متقدما بكسر التعادل عن راكان دسة الذي حل بالمركز الثالث، وجاء نبيل عزيز بالمركز الرابع برصيد 7 نقاط، متقدما بكسر التعادل على أنس خويرة الذي حل بالمركز الخامس، وخالد صيام الذي حل بالمركز السادس، رغم تساويهم بالرصيد ذاته.