سند العبادي.. أسبوع على رحيل فقيد الإعلام الرياضي

مهند جويلس

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عمان- حملت الساعات الأولى من العام الجديد أخبارا حزينة على الوسط الإعلامي الرياضي، بفقدان واحد من أهم المصورين في ملاعب كرة القدم وغيرها من الرياضات والألعاب، الزميل سند العبادي عن عمر يناهز 23 عاما، إثر حادث دهس أودى بحياته وصديق عمره عبد المجيد.وكانت أحلام وأمنيات العبادي كبيرة في عالم الإعلام والإخراج التلفزيوني، حيث تخرج في كلية الخوارزمي بتخصص الإخراج التلفزيوني، قبل أن يكمل دراسته بدرجة البكالوريوس في جامعة عمان الأهلية بتخصص التصميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي، علما بأن الفصل الحالي كان الأخير له، من أجل التخطيط لإكمال تعليمه في مصر بالدراسات العليا، إلا أن قدر الله سبق كل شيء.واتسم سند بالسيرة العطرة في حياته، وكان محافظا على صلاته وقراءة القرآن، كما كان ودودا مع جميع الزملاء من مختلف المؤسسات الإعلامية، واتفق الجميع على محبته، والمشهد انعكس بصورة واضحة أثناء تشييع جثمانه الأخير، بحضور المئات من الزملاء والأصدقاء، رغم معرفتهم بالحادثة قبيل ساعات بسيطة.ومثل العبادي فريق "الغد" الكروي ضمن بطولة المؤسسات الإعلامية في جامعة البترا خلال شهر آذار (مارس) من العام الماضي، وتمكن من فرض حضوره بقوة وسجل هدفين في شباك قناة رؤيا، وكان أحد أبرز اللاعبين في البطولة بشكل عام.وتواجد العبادي في غالبية النشاطات الرياضية التي تقام بمختلف محافظات المملكة، حيث كانت عدسته مميزة بالتقاط أفضل اللحظات، ويوثق الأحداث بعينه التي سبقت عمره في المهنة، إلى جانب تغطيته أحداثا أخرى بعيدا عن الرياضة.وتحدث والد سند في خيمة العزاء، عن أمنية الشاب الراحل الأخيرة، إذ تمنى من والده بأن يذهب إلى غزة لتغطية أحداث الإبادة والحرب هناك، نظرا لاستشهاد العديد من الصحفيين والمصورين بشكل يومي، وتمنيه نيل الشهادة هناك.وكانت إحدى مخططات العبادي في الفترة المقبلة بإعداد برنامج اجتماعي توعوي برفقة عدد من زملائه بالمهنة، يعمل من خلاله على تقديم النصائح للمجتمع الأردني بطريقته، إلا أن فكرته توقفت مع نهاية عمره، لكن أعماله ويده المعطاءة للخير لن تمحى من ذاكرة كل من عاشره حتى لدقائق معدودة.وبعد مرور أسبوع على وفاته، ما تزال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تذكر مناقب الفقيد، وتعيد نشر صوره وأعماله، وأبرزها أداء مناسك العمرة قبل أقل من عام، علما بأنه كان يخطط للأمر ذاته الشهر المقبل برفقة أصدقائه ورفيق دربه عبد المجيد، الذي رحل معه.