سهرتان كرويتان رمضانيتان تحددان مسار المنافسات بدوري المحترفين

يحيى قطيشات

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عمان – مواجهتان ناريتان يشهدهما شهر رمضان المبارك، ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة القدم، سيحددان بنسبة كبيرة هوية الأقرب للظفر بلقب الدوري.ويلتقي في المواجهتين الفيصلي مع الوحدات يوم الـ31 من الشهر الحالي، فيما يلعب الوحدات مع الحسين إربد يوم الـ5 الشهر المقبل.وتتجه أنظار الجماهير نحو هاتين المواجهتين لمعرفة خريطة طريق اللقب قبل أسابيع من ختام أطول دوري في تاريخ الكرة الأردنية، وقبل توقف جديد لمنافسات الدوري من أجل منح الفرصة للمنتخب الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من أيار (مايو) المقبلين.السهرة الرمضانية الأولى تجمع القطبين الفيصلي صاحب المركز الثاني برصيد 33 مع ضيفه الوحدات صاحب المركز الثالث برصيد 31، عند الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الـ31 من الشهر الحالي، على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري، وبعد 4 أيام فقط من عودة لاعبي المنتخب الوطني للتدريبات مع الفريقين عقب المشاركة مع "النشامى" في مواجهتي باكستان ضمن التصفيات الأسيوية المشتركة، إضافة إلى لاعبي المنتخب الأولمبي واللاعبين الأجانب الذين التحقوا بمنتخباتهم الوطنية. وهذا يشكل عقبة فنية للجهازين الفنيين في التدريبات الحالية، وعدم القدرة على تحقيق الانسجام الكامل بين اللاعبين، حيث يغيب عن الفيصلي حاليا، سالم العجالين، براء مرعي، إحسان حداد، يوسف أبو جلبوش " صيصا"، رزق بني هاني، فيصل أبو شنب، عارف الحاج، بكر كلبونة، محمد كحلان، العماني حاتم الروشدي، السوري أحمد مدنية، والفلسطيني مصعب البطاط.فيما يغيب عن الوحدات اللاعبون: فراس شلباية، محمود شوكت، محمد أبو زريق، صالح راتب، عبدالله الفاخوري، أنس العوضات، عرفات الحاج، عامر جاموس، مهند أبو طه، دانيال عفانة، أحمد الجعيدي، والمحترف السوري خالد كردغلي.ويدرك المدير الفني لفريق الفيصلي أحمد هايل، والمدير الفني القادم للوحدات بديلا عن المدرب المستقيل أمجد أبو طعيمه، أن آمال المنافسة على اللقب حتى اللحظات الأخيرة تحتاج إلى تحقيق الفوز في مباراة الديربي والاستمرار في الضغط وملاحقة المتصدر الحسين إربد، والذي يسير بخطوات واثقة تحو تحقيق اللقب الأول في تاريخه، فيما يرنو ويتمنى فريق الحسين وجماهيره أن تنتهي مباراة القطبين بالتعادل وزيادة الفارق النقطي لصالح "الأصفر".وفي حال فوز أحد القطبين في المباراة، ستزيد الإثارة والندية والتنافس في القمة الرمضانية الثانية والتي تجمع متصدر الدوري فريق الحسين إربد برصيد 40 نقطة، مع فريق الوحدات الباحث عن استرداد لقب الدوري الغائب منذ موسمين، المباراة التي ستقام عند الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الجمعة الخامس من شهر نيسان (أبريل) المقبل، وينتظر عشاق الفريقين اللقاء بكل شغف.ويعرف المدير الفني للحسين "ابن الوحدات" جمال محمود أن القمة المقبلة ستكون مختلفة عن المباراة السابقة والمؤجلة، والتي انتهت بفوز صعب للحسين بهدفين لهدف، وشهدت أكثر من احتجاج من الوحدات على حكم اللقاء، وربما تكون القمة الرمضانية مفتاح الطريق للحسين نحو تحقيق الإنجاز غير المسبوق في تاريخه بنقل كأس الدوري إلى مدينة إربد "عروس الشمال".ويرى المشجع الفيصلاوي سالم الدبوبي، أن فريقه يسير بشكل جيد نحو المحافظة على لقب الدوري موسما آخرا، على الرغم من صعوبة المهمة في ظل الفارق النقطي مع فريق الحسين المتصدر.وقال: "الفيصلي في مرحلة الإياب مختلف مع أحمد هايل خصوصا في ظل التعاقدات الجديدة المميزة، والتناسق بين عاملي الخبرة والشباب، الفيصلي سيفوز على الوحدات، والوحدات سيقدم خدمة للفيصلي بالفوز على الحسين، وستكون مباراة الفيصلي والحسين نارية ومثيرة في حسم لقب الدوري".وطلب الدبوبي من إدارات أندية الفيصلي والوحدات والحسين إربد، الاتفاق والتنسيق مع اتحاد الكرة على ضرورة استقطاب حكام من الخارج لإدارة المباريات الحاسمة؟.ويؤكد المشجع الوحداتي سمير الشمالي، أن "الأخضر" يحتاج إلى معجزة للفوز بلقب الدوري، في ظل عدم الاستقرار الفني والفارق النقطي وقوة فريق الحسين إربد الذي يملك كل مقومات شخصية البطل، وأضاف:"لكن مباراة الديربي تبقى بطولة منفصلة، وستكون لوحة جميلة ورائعة خصوصا أنها تقام في سهرة رمضانية".ويرى مشجع الحسين إربد محمد الحموري، أن المواجهتين في شهر رمضان ستحسمان الأمور بشكل نهائي وتعطي الحسين اللقب مبكرا بنسبة كبيرة، وقال:"الأصفر جاهز فنيا وبدنيا والجماهير خلفه، والإدارة وفرت كل وسائل الإبداع للاعبين، الفريق عرف طريقه نحو اللقب ويدرك أن الأمور كافة بيده، ولا يحتاج إلى الهدايا من فرق أخرى، إقامة المباريات في أيام الشهر الفيصل تزيد جمالها وقوتها".