الأربعاء 31 كانون الثاني 2024
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سوريا تودع كأس آسيا بعد الخسارة أمام إيران بركلات الترجيح

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من لقاء سوريا وإيران
تأهل المنتخب الإيراني إلى ربع نهائي كأس آسيا 2023، بفوزه على المنتخب السوري بفارق ركلات الترجيح بنتيجة (5-3)، في مباراة ثمن النهائي التي أقيمت على استاد عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل.اضافة اعلان
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