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الأربعاء 31 كانون الثاني 2024
10:05 م
سوريا تودع كأس آسيا بعد الخسارة أمام إيران بركلات الترجيح
من لقاء سوريا وإيران
تأهل المنتخب الإيراني إلى ربع نهائي كأس آسيا 2023، بفوزه على المنتخب السوري بفارق ركلات الترجيح بنتيجة (5-3)، في مباراة ثمن النهائي التي أقيمت على استاد عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل.
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