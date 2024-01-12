الجمعة 12 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سورية تتطلع لانطلاقة مميزة أمام أوزبكستان

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من تدريبات المنتخب السوري - (من المصدر)
الدوحة - يتطلع منتخب سورية لتحقيق بداية جيدة عندما يتواجه مع أوزبكستان اليوم السبت على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في كأس آسيا 2023 لكرة القدم، المقامة في قطر.اضافة اعلان
وتقام المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم السبت أيضاً، حيث تلتقي أستراليا مع الهند على ستاد أحمد بن علي في الريان.
ويطمح المنتخب السوري في تجاوز دور المجموعات في تجاوز دور المجموعات في تاريخ مشاركاته بالبطولة.
وقال هيكتور كوبر مدرب سورية: بدأنا الاستعداد لهذه البطولة مبكرا، وبالتأكيد لدينا فكرة عامة عن المنتخب الأوزبكي منافسنا في الجولة الأولى في هذه المجموعة، خصوصا أنني دربت في أوزبكستان لمدة عام ونصف، ولكن لاحظت أن هناك العديد من التغييرات على تشكيلة الفريق في الفترة الأخيرة".
وأوضح: "دائماً ما تشكل المشاركة في مثل هذه البطولات الكبيرة ضغطا على بعض اللاعبين خصوصا الشباب، ونحن كطاقم فني وإداري نحاول دائماً تخفيف الضغط عليهم، واستغلال مثل هذا الضغط بشكل إيجابي من خلال إخراج أفضل ما يملكه اللاعبون داخل الميدان وتحقيق أفضل النتائج".
وختم: "أعتقد أن الانسجام موجود بشكل جيد بين اللاعبين داخل وخارج الملعب، وستكون الفرصة متاحة أمام جميع اللاعبين لإثبات أنفسهم والمشاركة في مباريات هذه البطولة الهامة. وفي النهاية، هدفنا التأهل للأدوار الإقصائية في هذه البطولة، وإسعاد الجماهير السورية التي تستحق منا الكثير". 
في المقابل، قال ستريشكو كاتانيتش مدرب أوزبكستان: "كل مباراة في دور المجموعات ستكون مهمة للغاية بالنسبة لنا، خصوصا المباراة الأولى التي إذا ما حققنا الانتصار خلالها وحصدنا النقاط الثلاث، فسوف يسهل ذلك المهمة علينا في المباراتين التاليتين".
وأضاف: "لدينا بعض الإصابات خصوصا اللاعب المميز ايلدور شامرادوف، ولكن كما تعرفون هذا طبيعي في كرة القدم، وبالتالي علينا التعامل مع هذه الظروف بشكل جيد، والاعتماد على جميع اللاعبين المتاحين لدينا، سواء المخضرمين أو الشباب".
وأردف المدرب السلوفيني بالقول: فيما يتعلق بمنافسنا في الجولة الأولى المنتخب السوري، فقد لعبت أمامهم بعض المباريات، وهم يلعبون بروح قوية ويؤدون بشكل مميز على أرضية الميدان، ولكن بالتأكيد لديهم بعض نقاط الضعف التي نحاول استغلالها بالشكل المطلوب".
وأكمل: "كرة القدم اليوم أصبحت تشهد العديد من المفاجآت، ولذلك عليّنا التعامل بشكل جيد مع المواقف التي نتعرض لها، وما يميز كرة القدم أنك لا تستطيع معرفة المنافس جيداً مهما درسته لأن الأمور تختلف بالتأكيد على أرضية الميدان.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الخميس المقبل، حيث تلتقي سورية مع أستراليا، والهند مع أوزبكستان.  ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثالث. -(وكالات)
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