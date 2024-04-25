"سوسيداد" بوابة ريال مدريد للاقتراب خطوة جديدة من اللقب

يتطلع ريال مدريد للاقتراب خطوة جديدة من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك عندما يحل ضيفا ثقيلا على فريق ريال سوسيداد عند الساعة العاشرة من مساء الجمعة، لحساب الجولة الثالثة والثلاثين من المسابقة.

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وقبل انطلاق منافسات هذه الجولة، وتبقي 6 جولات فقط على نهاية المسابقة، يتصدر الريال جدول الترتيب برصيد 81 نقطة بفارق 11 نقطة أمام ملاحقه المباشر وغريمه التقليدي برشلونة، مما يعني أن ريال مدريد سيكون بحاجة لحصد 7 نقاط فقط للتتويج بلقب الدوري، بغض النظر عن نتائج برشلونة.



وربما لن يكون ريال في حاجة إلى حصد النقاط السبع كاملة، وحصد عدد أقل في حال تعثر برشلونة في أي مباراة من مبارياته المتبقية.



ومع اقتراب الريال من حسم لقب الدوري، طالب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الملكي لاعبيه بعدم الاستهانة بريال سوسيداد، وشدد على ضرورة تحقيق الفوز في هذه المباراة للاقتراب خطوة كبيرة، من التتويج بلقب الدوري للتفرغ لمواجهتي بايرن ميونيخ في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.



ويقدم الريال حاليا موسما رائعا ولم يخسر سوى مباراتين فقط في جميع البطولات، أمام أتلتيكو مدريد، واحدة في كأس ملك إسبانيا والأخرى في الدور الأول من الدوري.



ويرغب أنشيلوتي، أن يواصل فريقه تفادي الهزائم، خاصة وأنه يسعى للتتويج بلقبي الدوري ودوري الأبطال.



ويدخل الريال المباراة بصفوف شبه مكتملة، حيث سيفتقد فقط الثلاثي المصاب الحارس تيبو كورتوا وفيرلاند ميندي وديفيد ألابا، ولن يواجه أنشيلوتي مشكلة كبيرة في إيجاد بدائل للغائبين، خاصة أن الثنائي كورتوا وألابا غابا في أغلب مباريات هذا الموسم للإصابة.



في المقابل، يتطلع ريال سوسيداد لتحقيق الفوز بهذه المباراة من أجل الثأر من هزيمته في الدور الأول 1-2، إضافة إلى رغبته في تعزيز موقعه في المركز السادس بجدول الترتيب للمشاركة في الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.



ويحتل سوسيداد المركز السادس في الترتيب برصيد 51 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط أمام ريال بيتيس صاحب المركز السابع، الذي يسعى فيما تبقى من مباريات لاحتلال المركز السادس للمشاركة في الدوري الأوروبي بدلا من دوري المؤتمر.

ويمر سوسيداد بفترة من النتائج المهتزة، ففي آخر 16 مباراة بالدوري حقق الفريق 4 انتصارات فقط مقابل 7 انتصارات و5 هزائم. ويتطلع الفريق للعودة للانتصارات، خاصة أنه تعادل في آخر مباراتين.



ويمكن لجيرونا أن ينتزع المركز الثاني في جدول الترتيب، بشكل مؤقت، في حال فوزه على لاس بالماس يوم غد السبت. حيث يتواجد جيرونا في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 68 نقطة بفارق نقطتين فقط أمام برشلونة، الذي سيواجه ضيفه فالنسيا يوم الإثنين المقبل.

ولن تكون مهمة جيرونا سهلة أمام لاس بالماس، خاصة أن الفريق يبحث عن الخروج من سلسلة الهزائم التي لحقت به في آخر 5 مباريات، حيث يسعى الفريق لحصد ثلاث نقاط لتحسين أوضاعه في جدول الترتيب، ويحتل المركز 13 برصيد 37 نقطة.



وربما تشهد هذه الجولة التعرف على أول الهابطين لدوري الدرجة الثانية، وذلك عندما يلتقي ألميريا ضيفه خيتافي يوم غد. حيث يتواجد ألميريا في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 14 نقطة، ويحتاج إلى معجزة من أجل البقاء في دوري الدرجة الأولى.



وقد يتأكد هبوط ألميريا بشكل رسمي في حال خسارته أمام خيتافي، الذي يحتل المركز العاشر برصيد 40 نقطة، والذي يبحث عن أول انتصار له في الدوري بعد هزيمة وتعادلين.

وفي بقية المباريات التي تقام يوم السبت، يلتقي ديبورتيفو ألافيس مع سيلتا فيجو، وأتلتيكو مدريد مع أتلتيك بلباو.



وتقام يوم بعد غد، 4 مباريات أخرى، حينما يلتقي قادش مع ريال مايوركا، في مباراة سيسعى قادش للفوز بها للحفاظ على آماله في البقاء بدوري الدرجة الأولى، حيث يحتل المركز الثالث من القاع برصيد 25 نقطة بفارق 6 نقاط خلف مايوركا.



كما يلتقي غرناطة، صاحب المركز قبل الأخير برصيد 18 نقطة، مع أوساسونا، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة، في مباراة لو خسرها غرناطة سيقترب بقوة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.



ويلتقي ريال بيتيس مع إشبيلية، وفياريال مع رايو فاليكانو في مباريات لفرق في منتصف جدول الترتيب، على أن تختتم هذه الجولة يوم الإثنين المقبل، عندما يلتقي برشلونة بضيفه فالنسيا، في مباراة سيسعى من خلالها برشلونة للفوز من أجل مصالحة جماهيره بعد خسارة الكلاسيكو في الجولة الماضية. -(وكالات)