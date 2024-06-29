 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سويسرا تقصي إيطاليا حاملة اللقب وتبلغ ربع النهائي

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المنتخب السويسري سيواجه الفائز من مواجهة إنجلترا وسلوفاكيا

تأهل المنتخب السويسري إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على نظيره الإيطالي، حامل اللقب، 2-صفر، يوم السبت، في أولى مباريات دور الستة عشر من البطولة المقامة حاليا في ألمانيا.

ونجح المنتخب السويسري في تكرار تألقه في أمم أوروبا، بعدما أقصى المنتخب الفرنسي في النسخة الماضية التي أقيمت عام 2021، بفوزه 5-4 بضربات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 3-3.

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وإلى جانب تأهله إلى دور الثمانية، نجح المنتخب السويسري في الثأر من نظيره الإيطالي، الذي فاز عليه 3 -صفر في دور المجموعات بالنسخة الماضية.

من جانبه، ودع المنتخب الإيطالي المنافسات وهو حامل لقب النسخة الماضية، وهو الذي تأهل لدور الستة عشر بصعوبة بالغة، حينما تعادل في الدقائق الأخيرة مع كرواتيا في الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

وسجل ريمو فرويلر الهدف الأول للمنتخب السويسري في الدقيقة 39، قبل أن يضيف زميله روبن فارغاس الهدف الثاني في الدقيقة 46.

وسيواجه المنتخب السويسري في دور الثمانية، الفائز من مواجهة إنجلترا وسلوفاكيا بدور الستة عشر والتي تقام، الأحد.

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