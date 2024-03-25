الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سياسة الاهتمام بالناشئين خطوة مثالية لاستدامة إنجازات التايكواندو

1711360137221205500
جانب من منافسات بطولة سابقة - (من المصدر)
عمان - رفع اتحاد التايكواندو من وتيرة اهتمامه بشكل أكبر، بالمنتخبات الوطنية للناشئين، واللاعبين الصغار في مختلف المراكز، بهدف الارتقاء باللعبة، والبحث عن استدامة الإنجازات التي اعتادت عليها التايكواندو الأردنية، خاصة في المنتخب الوطني الأول الذي نجح في إيصال 4 لاعبين إلى أولمبياد باريس 2024.اضافة اعلان
ويعتمد اتحاد التايكواندو في استراتيجيته في الوقت الراهن وبشكل أساسي على قطاع المراحل السنية والناشئين، من خلال وضع رؤى فنية وإدارية وتطويرية من أجل الارتقاء بالمراحل السنية بحكم أنها القاعدة الصلبة للمنتخبات الوطنية.
ويركز اتحاد اللعبة على رفع مستوى الأداء للناشئين من  أجل اختيار المواهب وصقلها وإعدادها، لتشكل جيلا من النجوم القادرين على استدامة الإنجازات، خاصة وأن التايكواندو الأردنية تحتل مركزا مرموقا في العالم.
وقام اتحاد التايكواندو بإدخال الناشئين والأشبال من أعمار 10 إلى 12 عاما، في بطولات ضمن روزنامة أنشطته، وبإشراف الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية لهذه الفئة مع إلزام الأندية بالعمل المناسب وفق خطة تم وضعها حسب إمكانيات اللاعبين البدنية والفنية، للارتقاء بمستوى اللاعب حتى يكون جاهزا تكتيكيا وفنيا على أساس أن هذه الفئة من اللاعبين هي أساس تطوير اللعبة. 
ويركز اتحاد التايكواندو، على إعداد المنتخب الوطني للناشئين استعدادا للمشاركة في بطولة العالم، التي ستقام في كوريا الجنوبية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، كما سيوفر البيئة المناسبة للاعبين من خلال إقامة بطولات داخلية ومعسكرات تدريبية وخارجية تسبق المشاركة في بطولة العالم.
وشكل اتحاد اللعبة وؤخرا، منتخب الناشئين الذي يضم 20 لاعبا ولاعبة، سيباشرون التدريبات في مركز التدريب التابع لاتحاد التايكواندو ومركز الإعداد الأولمبي التابع للجنة الأولمبية. 
ويشرف على تدريبات المنتخب الوطني، المدربون محمد العساف وأيمن الحسامي وأحمد الزامل.
ويأتي هذا الاهتمام بالمنتخب الوطني للناشئين استعدادا للمشاركة في أولمبياد الشباب 2026، وبالتالي إعداده للمشاركة في أولمبياد 2028.
وقال مدرب المنتخب الوطني للناشئين محمد العساف لـ: "الغد": "إن عملية بناء اللاعبين الناشئين تتطلب الوقت والصبر والإعداد الجيد، خصوصا وأن عددهم في تزايد مستمر، وأثبت عدد من اللاعبين جدارتهم في تصفيات المنتخبات الوطنية للناشئين والناشئات".
وأضاف: "يجب أن يكون هناك إعدادا سليما كي يتقدم الناشئون بمستواهم الفني وفقا لأعمارهم، مع العمل على تنمية وتطوير قدراتهم البدنية والفنية والنفسية، وأخذنا بعين الاعتبار عند اختيار عناصر المنتخب الوطني للناشئين توفر القدرة على الأداء، وسيتم إخضاع اللاعبين واللاعبات إلى برامج تدريبية متميزة تختلف كليا عن تلك البرامج المعدة لتدريب الكبار، مع التركيز على موهبة اللاعب وصقلها وتوجيه الناشئ بالطرق السليمة، فالنجاح في كيفية انتقاء اللاعب وتحديد موهبته من أهم العوامل التي يمكن من خلالها التنبؤ بالمستوى الذي يمكن أن يحققه الناشئ خلال السنوات المقبلة".
ويؤكد أهالي لاعبين صغار، أن سياسة اتحاد التايكواندو في الاهتمام بالفئات العمرية، تعتبر خطوة مهمة لضمان استمرار الإنجازات على مختلف الصعد، ولجميع المنتخبات الوطنية.
واعتبر عدد من أهالي اللاعبين، أن التايكواندو الأردنية المعروفة بسمعتها العطرة عربيا وآسيويا وعالميا وأولمبيا، تحتاج إلى سياسة التركيز على الناشئين، لضمان اكتشاف مواهب قادرة على تمثيل المنتخب الوطني الأول مستقبلا.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1711368136401690300

"النشامى" يتطلع لمهرجان أهداف أمام باكستان في تصفيات المونديال الليلة

منذ 6 دقيقة
1711361563461272800

حبيب.. موهبة واعدة تكسر القيود على "حصان المقابض"

منذ 7 دقيقة
1711360137271205700

"الأولمبي" يطمح لتجاوز العراق في ختام مشواره بـ"غرب آسيا"

منذ 8 دقيقة
1711364090691437500

ارتفاع أسعار تذاكر مباريات "النشامى" صداع يؤرق الجماهير

منذ 9 دقيقة
1711361563401272600

مواهب جديدة تلفت الانتباه في "تحدي اللياقة البدنية"

منذ 10 دقيقة
1711357352421115000

"الجمباز" يشارك في كأس التحدي العالمي تحضيرا لـ"جولة الحسم" في قطر

منذ 11 دقيقة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لا يريدون وقف الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

همسات حول النواب والحكومة بعد الإفطار

جهاد المنسي |اليوم

الحرب على غزة.. وأسئلة الأولويات الوطنية

نضال منصور |اليوم

محددات الحرب وحدود الصراع!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

سورية والعرب.. تجربة جديدة

سميح المعايطة |اليوم

لإعادة ترسيم الحدود بين السلطات!

د.خليف الخوالدة |اليوم

التطرف الذي ينتشر في العالم

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
مشهد من الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي في غزة، 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

لم أعد أؤيد الحرب في غزة‏

ترجمات | منذ23 ساعة
شهدت قيمة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية انخفاضات مطردة - (المصدر)

الاقتصاد المصري نحو المجهول

ترجمات | منذ23 ساعة
نتنياهو

‏معركة نتنياهو الأخيرة - لا انتصار، وإنما مذبحة فقط في رفح

ترجمات | منذ23 ساعة
1711148433977833600

"رصيف" بايدن البحري في غزة إيماءة جوفاء‏

ترجمات |23 آذار 2024
قادة شركات التكنولوجيا أثناء مؤتمر في سان فرانسيسكو عن الذكاء الاصطناعي، حزيران (يونيو) 2023 - (المصدر)

المسار الصحيح لتشريعات الذكاء الاصطناعي: التركيز على الإمكانيات وليس المخاطر

ترجمات |22 آذار 2024
‏لافتة على طريق شمالي في مالي كتب عليها "ولاية غاو الإسلامية ترحب بكم" - (أرشيفية)

"داعش" يتقدم في أفريقيا

ترجمات |20 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
مجازر الكيان في رمضان

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !

قبل وبعد الإفطار 19 آذار 2024

حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار
 
 