سياسة الاهتمام بالناشئين خطوة مثالية لاستدامة إنجازات التايكواندو

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - رفع اتحاد التايكواندو من وتيرة اهتمامه بشكل أكبر، بالمنتخبات الوطنية للناشئين، واللاعبين الصغار في مختلف المراكز، بهدف الارتقاء باللعبة، والبحث عن استدامة الإنجازات التي اعتادت عليها التايكواندو الأردنية، خاصة في المنتخب الوطني الأول الذي نجح في إيصال 4 لاعبين إلى أولمبياد باريس 2024.ويعتمد اتحاد التايكواندو في استراتيجيته في الوقت الراهن وبشكل أساسي على قطاع المراحل السنية والناشئين، من خلال وضع رؤى فنية وإدارية وتطويرية من أجل الارتقاء بالمراحل السنية بحكم أنها القاعدة الصلبة للمنتخبات الوطنية.ويركز اتحاد اللعبة على رفع مستوى الأداء للناشئين من أجل اختيار المواهب وصقلها وإعدادها، لتشكل جيلا من النجوم القادرين على استدامة الإنجازات، خاصة وأن التايكواندو الأردنية تحتل مركزا مرموقا في العالم.وقام اتحاد التايكواندو بإدخال الناشئين والأشبال من أعمار 10 إلى 12 عاما، في بطولات ضمن روزنامة أنشطته، وبإشراف الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية لهذه الفئة مع إلزام الأندية بالعمل المناسب وفق خطة تم وضعها حسب إمكانيات اللاعبين البدنية والفنية، للارتقاء بمستوى اللاعب حتى يكون جاهزا تكتيكيا وفنيا على أساس أن هذه الفئة من اللاعبين هي أساس تطوير اللعبة.ويركز اتحاد التايكواندو، على إعداد المنتخب الوطني للناشئين استعدادا للمشاركة في بطولة العالم، التي ستقام في كوريا الجنوبية في شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، كما سيوفر البيئة المناسبة للاعبين من خلال إقامة بطولات داخلية ومعسكرات تدريبية وخارجية تسبق المشاركة في بطولة العالم.وشكل اتحاد اللعبة وؤخرا، منتخب الناشئين الذي يضم 20 لاعبا ولاعبة، سيباشرون التدريبات في مركز التدريب التابع لاتحاد التايكواندو ومركز الإعداد الأولمبي التابع للجنة الأولمبية.ويشرف على تدريبات المنتخب الوطني، المدربون محمد العساف وأيمن الحسامي وأحمد الزامل.ويأتي هذا الاهتمام بالمنتخب الوطني للناشئين استعدادا للمشاركة في أولمبياد الشباب 2026، وبالتالي إعداده للمشاركة في أولمبياد 2028.وقال مدرب المنتخب الوطني للناشئين محمد العساف لـ: "الغد": "إن عملية بناء اللاعبين الناشئين تتطلب الوقت والصبر والإعداد الجيد، خصوصا وأن عددهم في تزايد مستمر، وأثبت عدد من اللاعبين جدارتهم في تصفيات المنتخبات الوطنية للناشئين والناشئات".وأضاف: "يجب أن يكون هناك إعدادا سليما كي يتقدم الناشئون بمستواهم الفني وفقا لأعمارهم، مع العمل على تنمية وتطوير قدراتهم البدنية والفنية والنفسية، وأخذنا بعين الاعتبار عند اختيار عناصر المنتخب الوطني للناشئين توفر القدرة على الأداء، وسيتم إخضاع اللاعبين واللاعبات إلى برامج تدريبية متميزة تختلف كليا عن تلك البرامج المعدة لتدريب الكبار، مع التركيز على موهبة اللاعب وصقلها وتوجيه الناشئ بالطرق السليمة، فالنجاح في كيفية انتقاء اللاعب وتحديد موهبته من أهم العوامل التي يمكن من خلالها التنبؤ بالمستوى الذي يمكن أن يحققه الناشئ خلال السنوات المقبلة".ويؤكد أهالي لاعبين صغار، أن سياسة اتحاد التايكواندو في الاهتمام بالفئات العمرية، تعتبر خطوة مهمة لضمان استمرار الإنجازات على مختلف الصعد، ولجميع المنتخبات الوطنية.واعتبر عدد من أهالي اللاعبين، أن التايكواندو الأردنية المعروفة بسمعتها العطرة عربيا وآسيويا وعالميا وأولمبيا، تحتاج إلى سياسة التركيز على الناشئين، لضمان اكتشاف مواهب قادرة على تمثيل المنتخب الوطني الأول مستقبلا.