الإثنين 29 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سيتي يجتاز نوتنجهام.. وآرسنال يتمسك بصدارته بتخطي توتنهام

1714337493951323100
مهاجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند يسجل هدفا في مرمى نوتنجهام -(من المصدر)
مدن - شدد حامل اللقب مانشستر سيتي، الخناق على المتصدر آرسنال، بفوزه على مضيفه نوتنجهام فورست 2-0 أمس، ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز. اضافة اعلان
وسجل جوسكو جفارديول (32) وإيرلينج هالاند (71) هدفي مانشستر سيتي.
ويهذا الفوز، يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 79 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة فقط وراء آرسنال، علما بأن له مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد نوتنجهام عند 26 نقطة في المركز السابع عشر.
وهدد صاحب الأرض مرمى ضيفه في الدقيقة الأولى، عندما انطلق أينا من الناحية اليسرى، قبل أن يرسل عرضية، حاول الظهير الأيمن نيكو ويليامز متابعتها أمام المرمى دون أن ينجح.
ورد مانشستر سيتي في الدقيقة التاسعة، عندما مرر جاك جريليش الكرة إلى كيفن دي بروين في الناحية اليسرى، فأطلق الدولي البلجيكي كرة بيمينه، تصدى لها الحارس سيلس.
واحتسب الحكم ركلة حرة لصالح نوتنجهام، انبرى لتنفيذها مورجان جيبس وايت، فسددها فوق الحائط البشرى لتعلو المرمى قليلا في الدقيقة 11، وتلقى لاعب مانشستر سيتي جيريمي دوكو الكرة على مشارف منطقة الجزاء، لكن تسديدته مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 14. 
وهدأت المجريات حتى الدقيقة 28، عندما لحق ويليامز بالكرة، قبل أن يعيدها إلى جيبس وايت الذي رفعها عرضية، ارتقى لها المهاجم كريس وود وسددها رأسية فوق مرمى سيتي.
وتقدم سيتي بالنتيجة في الدقيقة 32، عندما نفذ دي بروين ركلة ركنية، ارتقى لها جفارديول عند القائم القريب، ووضع الكرة برأسه في المرمى. 
وكاد نوتنجهام يحقق التعادل في الدقيقة 38، عندما التقط أينا الكرة وأرسلها من الناحية اليسرى، إلى البديل مونتيل على الجهة اليمنى، فوضعها الأخير أمام وود الذي سدد بعيدا عن المرمى من موقف مريح.
وواصل نوتنجهام ضغطه، عندما مرر وود إلى كالوم هودسون أودوي الذي سدد من مشارف منطقة الجزاء فوق المرمى بالدقيقة 41.
واضطر مانشستر سيتي لإجراء تبديل بين الشوطين، خرج على إثره الحارس المصاب إيدرسون ودخل مكانه ستيفان أورتيجا.
وبدا نوتنجهام عازما على تعديل النتيجة في الشوط الثاني، ومرر مونتيل إلى جيبس وايت الذي أطلق تسديدة مرت بجوار القائم القريب في الدقيقة 51. 
ودخل هالاند إلى تشكيلة سيتي عوضا عن جريليش، وكاد الفريق الضيف يسجل هدفا في الدقيقة 63، عندما مرر دي بروين إلى جوليان ألفاريز الذي اقتحم منطقة الجزاء قبل التسديد نحو المدرجات.
ومرر ألفاريز كرة ذكية إلى دي بروين الذي تقدم بها، مفضلا التسديد بدلا من التمرير إلى هالاند، لكن محاولته تصدى لها الحارس سيلس في الدقيقة 68.
وعاد دي بروين لهوايته في صناعة الأهداف، عندما مرر إلى هالاند الذي تخلص من المدافع موريلو قبل أن يسدد الكرة زاحفة نحو القائم البعيد، مسجلا ثاني أهداف سيتي في الدقيقة 71.
ولم يثمر ضغط نوتنجهام عن جديد في ربع الساعة الأخير، وأشرك مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة كل من أوسكار بوب وماثيوس نونيز.
من ناحية ثانية، تشبَّث آرسنال بصدارة الدوري، بفوزه على مضيفه توتنهام 3-2 في دربي شمال لندن أمس أيضا.
وحسم آرسنال نتيجة المباراة بشكل كبير في الشوط الأول بعدما سجّل ثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الدنماركي بيار-إميل هويبيرج (15 خطأ في مرمى فريقه) وبوكايو ساكا (27) والألماني كاي هافيرتز (38)، وردّ توتنهام بهدفين لم يكونا كافيين لتحقيق "ريمونتادا" سجلهما الأرجنتيني كريستيان روميرو (64) والكوري الجنوبي هيونج مين سون (87 من ركلة جزاء).
وارتفع رصيد "المدفعجية" بفوزهم الثالث توالياً إلى 80 نقطة بفارق نقطة عن سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة ضد توتنهام سيخوضها في منتصف أيار (مايو) المقبل.
في المقابل، تجمّد رصيد توتنهام الذي تلقّى خسارته الثانية توالياً بعد سقوطه أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد 0-4، عند 60 نقطة في المركز الخامس.
وأعطى هويبيرج التقدّم للضيوف حين حاول إبعاد كرة نفّذها ساكا من ركنية فتابعها بالخطأ داخل مرمى فريقه (15).
وتمكّن ساكا من تسجيل الهدف الثاني بنفسه، وهذه المرة بمساعدةٍ من هافيرتز الذي لعب له تمريرة طويلة، فراوغ أحد المدافعين وسجل على يمين الحارس الإيطالي جولييلمو فيكاريو (27).
ورفع ساكا رصيده التهديفي في الدوري إلى 15 هدفاً، أكثر من أي موسمٍ سابق. كما أصبح أول إنجليزي يُسجّل بقميص أرسنال في مرمى توتنهام ضمن ذهاب الدوري وإيابه خلال موسمٍ واحد منذ الموسم 1993-1994، وفقاً لـ"أوبتا" للإحصاءات.
وقال الجناح البالغ 22 عاماً لسكاي سبورت: "آخر 20 دقيقة لم تكن جيدة، لكن الأمر كان يستحق العناء".
وأضاف "نعلم أنه دربي كبير وأنهم لا يريدون الخسارة 0-3 على ملعبهم. أنا فخورٌ بالشباب، تمكنّا من تحقيق النقاط الثلاث".
وتابع "احتجنا إلى الهدوء وكل شيء كان متوتّراً. أظهرنا مستوانا في النهاية وأنا فخورٌ بالجميع. كانت لحظة جميلة، نعلم ماذا تعني للمشجعين".
ولعب هافيرتز دور الهدّاف حين تابع برأسه ركنية لعبها ديكلان رايس (28) مسجلا هدفه الثاني عشر هذا الموسم.
وبات أرسنال الفريق الأكثر استغلالاً للركلات الركنية في الدوري هذا الموسم، مُسجّلاً مباشرةً من 16 ركنية. كما أصبح أكثر فريق تسجيلاً من الركنيات منذ وست بروميتش ألبيون في الموسم 2016-2017.
واستمرت سيطرة الضيوف في الشوط الثاني وكانوا الأخطر حتّى الدقيقة 64، حين ارتكب حارس مرماهم الإسباني دافيد رايا خطأً فادحاً في التمرير، مُهدياً الكرة إلى المدافع المتقدّم روميرو الذي هيأها لنفسه على صدره وسددها بسهولةٍ على يمينه (64).
وأعطى سون أملاً لتوتنهام بالعودة حين سجّل الهدف الثاني من ركلة جزاء (87).
وقال الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال "كنت أصلّي (في النهاية). لعبوا الكثير من الكرات إلى منطقتنا. كانت مباراة مؤثّرة في جوٍّ رائع ضدّ فريقٍ جيدٍ للغاية". -(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1714319001200464100

"النشامى" يترقب موعد التحاق عموتة.. والجهاز المساعد في عمان قريبا

منذ3 ساعة
1714316910920328000

خسارتان أمام لبنان تكشفان حاجة منتخب الشابات لعمل مضاعف

منذ3 ساعة
1714316911530328200

6 أندية تشارك في قرعة "المحترفات" اليوم

منذ3 ساعة
1714317712700388500

مهرجان "الأمل والأحلام" في نسخته الثانية.. رسائل إنسانية تحت مظلة التايكواندو

منذ3 ساعة
1714317712750388700

الحسين والفيصلي يتقدمان بثقة.. وانجا يقترب من تكرار "الهداف".. والشديفات بديل "صاروخي"

منذ3 ساعة
1714308722033102400

منتخب الأمن العام ثانيا في البطولة العسكرية لالتقاط الأوتاد

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

صمود لأكثر من 200 يوم

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

وما هو الحل لديك أيها الرئيس؟

ماهر أبو طير |اليوم

انتفاضة الجامعات وربيع واشنطن

نضال منصور |اليوم

هل تؤثر الاحتجاجات الطلابية على سياسة واشنطن تجاه "إسرائيل"؟

أحمد عوض |اليوم

موعد واختبار قريب!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

بين شفيق وسعيد

مالك العثامنة |اليوم

الثلاثاء الكبير 10 سبتمبر

جهاد المنسي |اليوم
ترجمات
نظام إسرائيلي مضاد للصواريخ يتصدى لصواريخ ومسيرات إيرانية، نيسان (أبريل) 2024 - (المصدر)

احتمال انفجار الوضع في الشرق الأوسط يبقى واردا

ترجمات | منذ3 ساعة
بطاقة دعائية في جيب ناشطة في ميشيغان، كُتب عليها "... أخبروا بايدن بأننا لا ندعم الإبادة الجماعية" - (المصدر)

"يجب أن نجعل بايدن يخسر": الأميركيون العرب يتحولون إلى دعم ترامب‏

ترجمات | منذ3 ساعة
العلم الأميركي يرفرف خارج مبنى الكابيتول الأميركي – (المصدر)

أميركا في انحدار

ترجمات |27 نيسان 2024
إيرانيون يتظاهرون في طهران احتجاجًا على هجوم إسرائيلي "محدود" على قاعدة جوية ثانوية في أصفهان - (المصدر)

القتال بين إيران وإسرائيل لن يتوقف.. لكن حربا موسعة تم تفاديها

ترجمات |27 نيسان 2024
الدمار والحرائق في مدينة الفلوجة العراقية أثناء اجتياح القوات الأميركية لها في العام 2003 - (أرشيفية)

لماذا ما يزال الشرق الأوسط في حاجة إلى أميركا؟

ترجمات |26 نيسان 2024
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |24 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !

إنفلونزا الطيور !

حساسية! 27 نيسان 2024

حمزة حجاج - حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة

ضيوف الصيف 24 نيسان 2024

حمزة حجاج - ضيوف الصيف

أطفال غزة 23 نيسان 2024

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 