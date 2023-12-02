السبت 02 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"سيدات الطاولة" يحقق فوزين مثيرين على قبرص ولبنان

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المنتخب الوطني للسيدات بكرة الطاولة -(من المصدر)
عمان - الغد - حقق المنتخب الوطني للسيدات بكرة الطاولة نتائج مميزة في مشاركته المقامة حاليا في بطولة قبرص الدولية، حيث حقق المنتخب الوطني الذي مثلته اللاعبتان تيماء أبو يمن وزينة صدقة، الفوز في مباراته الأولى على منتخب قبرص (أ) بنتيجة 3-2، وفاز في المباراة الثانية على منتخب لبنان بنتيجة 3-1.اضافة اعلان
وقالت عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسة الوفد هنادي تفاحة: "إن المنتخب الوطني قدم مستويات قوية في هاتين المباراتين، واستحق فيهما الفوز"، مشيرة إلى أن المنتخب الوطني سيخوض مباراة حاسمة تجمعه مع المنتخب اليوناني.
وتأتي مشاركة المنتخب الوطني في هذه البطولة، ضمن البرامج الفنية التي يخضع إليها الفريق ضمن تحضيراته الخاصة التي تسبق مشاركاته الرسمية في البطولات المقبلة، وخصوصا المشاركة في تصفيات غرب آسيا التي تقام خلال شهر آذار (مارس) المقبل، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وأكد رئيس الاتحاد طارق الزعبي، أهمية مشاركة المنتخبات الوطنية في مثل هذه البطولات التي تعمل على رفع مستواهم الفني وزيادة الاحتكاك مع لاعبين يتمتعون بمستويات فنية جيدة، وهذا ما يسعى إليه الاتحاد في الفترة الحالية حسب الزعبي، الذي شدد على مساعي الاتحاد وبدعم من اللجنة الأولمبية على توفير المتطلبات كافة، التي تحتاجها المنتخبات الوطنية قبل الدخول في معترك تصفيات دورة الألعاب الأولمبية. 
ويذكر أن الاتحاد الأردني، تقدم بطلب رسمي لاستضافة تصفيات دورة الألعاب الأولمبية المخصصة لمنطقة غرب آسيا، والتي تقام خلال شهر آذار (مارس) المقبل، كما تقدمت اتحادات قطر والبحرين والعراق بطلب استضافة هذه التصفيات، التي تعتبر الأهم والأبرز في البطولات الرسمية المخصصة لاتحادات غرب آسيا.
وينتظر أن يعقد اتحاد غرب آسيا، والذي يرأسه الأردني طارق الزعبي ومقره العاصمة عمان، اجتماعا لمناقشة طلبات الاستضافة التي تقدمت بها هذه الاتحادات واتخاذ القرار الرسمي في تحديد مكان وزمان التصفيات، حسب ما أشار إليه الأمين العام لاتحاد غرب آسيا هاني عودة، الذي جدد تأكيده  جاهزية الاتحاد لإقامة التصفيات، والتي ينتظر أن تشهد مشاركة الاتحادات كافة في منطقة غرب آسيا، حيث خصص الاتحاد الآسيوي مقعدين لفئة الرجال، ومثلهما لفئة السيدات.
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