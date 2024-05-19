"سيدات المصارعة" يتأهبن للبطولة العربية.. وأبو طبيخ والمرافي يؤكدان جاهزية اللاعبين

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يواصل المنتخب الوطني للمصارعة، رفع وتيرة تدريباته البدنية والفنية، تأهبا لخوض البطولة العربية التي يستضيفها الأردن في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب خلال الفترة من 22 إلى 25 أيار (مايو) الحالي، بمشاركة 186 لاعبا ولاعبة يمثلون 11 دولة عربية.ويخوض لاعبو المنتخب الوطني للمصارعة (الحرة والرومانية والسيدات)، معسكرا تدريبا محليا، سعيا إلى رفع جاهزيتهم وتصحيح الأخطاء وتدريبهم على العديد من الجمل الفنية لتطبيقها في النزالات.ويقول المدير الفني للمنتخب الوطني للمصارعة الحرة رمزي المرافي في معرض رده على استفسارات "الغد": "تسير الأمور بالطريقة التي نريدها، هذا التجمع يقام للمرة الأولى بصفوف مكتملة ونركز على رفع الجاهزية في الجانبين البدني والخططي"، مؤكدا أن النسخة الحالية من البطولة العربية تشهد مشاركة تاريخية واستثنائية.وأضاف: "هناك نخبة من أبطال الدول المتقدمة في رياضة المصارعة ممن يشاركون في النسخة الحالية من البطولة العربية، وسيكون التنافس مثيرا، خصوصا وأننا نجهز فريقا للمستقبل، وسننافس بشراسة على الظفر بالمراكز الأولى وتقلد الميداليات الملونة في مختلف الأوزان".بدوره، كشف المدير الفني للمنتخب الوطني للمصارعة الرومانية يحيى أبو طبيخ، أن النسخة الحالية من البطولة العربية ستحظى بمستوى تنافسيا مرتفعا، مشددا: "نراهن على بعض اللاعبين في تحقيق الميداليات الذهبية في أوزان معينة، كما أن البطولة العربية تشكل محطة مهمة للعديد من اللاعبين من أجل اكتساب الخبرات والاحتكاك والمنافسة على صناعة المفاجأة".وتابع: "يخضع لاعبونا لحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية، المعسكر الداخلي سيرفع جاهزية لاعبينا مع سعينا إلى تصحيح الأخطاء ووضع خطط تكتيكية لهم في مواجهة منافسيهم، الذين أصبحوا معروفين لدينا في الأوزان كافة، مع إغلاق باب القيد والتسجيل للبطولة العربية".ويشارك في البطولة العربية للمصارعة إلى جانب البلد المنظم الأردن، كل من: السعودية، لبنان، العراق، سورية، مصر، فلسطين، الجزائر، تونس، المغرب وقطر، حيث تحظى البطولة بمشاركة 186 لاعبا ولاعبة (157 لاعبا، 29 لاعبة) و31 حكما و29 مدربا و29 إداريا وأعضاء اتحادات مشاركة ورؤساء وفود، بإجمالي 275 مشاركا.وكان اتحاد المصارعة، أجرى تصفية للاعبين في فئتي تحت 17 و23 عاما (روماني وحرة)، لاختيار العناصر التي ستمثله في البطولة العربية عن الأوزان كافة، حيث استقر على 38 لاعبا."سيدات المصارعة" يستعد للبطولةيواصل المنتخب الوطني لسيدات المصارعة، تحضيراته المكثفة، بحثا عن ظهور قوي في البطولة العربية للمصارعة، التي يستضيفها الأردن بالفترة من 22 إلى 25 أيار (مايو) الحالي في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، والتي تشهد إشراك فئة السيدات للمرة الأولى في تاريخ البطولة.ويتولى المدير الفني رائد القيسي مهمة تدريب منتخب السيدات، الذي يشارك في البطولة العربية بـ10 لاعبات، وهن عن فئة تحت 17 عاما: دينا عماد (وزن تحت 46 كغم)، جنى أبو شاور (وزن تحت 49 كغم)، ليان السكر (وزن تحت 53 كغم)، مايا قطيشات (وزن تحت 57 كغم)، زينه شداد (وزن تحت 61 كغم)، وتالا أبو خيط (وزن تحت 65 كغم) ومريم أبو حماد (وزن تحت 69 كغم)، وعن فئة تحت 23 عاما: نورا الطيبين (وزن تحت 53 كغم)، وسدين القريني (وزن تحت 65 كغم)، وبلقيس صايل (وزن تحت 69 كغم).وقال المدرب رائد القيسي في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد المصارعة: "تعد البطولة العربية محكا حقيقيا لمستوى لاعباتنا، اللواتي يتجهزن للظهور الأول في مقارعة لاعبات من المنطقة العربية، لقد استعددنا جيدا على مدار أكثر من عام ونصف، ونأمل بتحقيق عدد وافر من الميداليات الملونة"، مشددا على أن البطولة العربية تشكل محطة تحضيرية للاعبات قبل الشروع في خوض البطولة الآسيوية".بدورها، أكدت د. رهام الصغير رئيسة لجنة المرأة في اتحاد المصارعة، ثقتها بقدرة اللاعبات على تحقيق نتائج إيجابية تمكنهن من اعتلاء منصات التتويج وتقلد الميداليات الملونة، لافتة: "تخضع لاعباتنا إلى تدريبات مكثفة ضمن برنامج إعداد مثالي يتضمن التركيز على تطوير وتعزيز الجوانب البدنية والمهارية والصحية والغذائية، وثقتنا عالية بهن لتحقيق الأهداف المنشودة في مشاركتهن العربية".وأضافت: "لم نبخل في اتحاد المصارعة بتوفير متطلبات النجاح كافة أمام اللاعبات، وفخورون اليوم بزيادة القاعدة النسوية والتطور الكبير الحاصل في الرياضة".وأتمت حديثها بالقول: "هناك مسؤوليات لمضاعفة الاهتمام بقاعدة السيدات وزيادة الاحتكاك وإقامة المعسكرات، لأنها تساهم في رفع جاهزية لاعباتنا وصقل مهاراتهن الفنية والبدنية والتكنيك"، لافتة إلى أن اللاعبات خضعن على مدار الأشهر الماضية لمعسكرات محلية وخارجية ساهمت في رفع جاهزيتهن.ومن الجدير بالذكر، أن البطولة العربية للمصارعة تحظى بمشاركة 186 لاعبا ولاعبة (157 لاعبا، 29 لاعبة) و31 حكما و29 مدربا و29 إداريا وأعضاء اتحادات مشاركة ورؤساء وفود، بإجمالي 275 مشاركا يمثلون 11 دولة، وهي: "البلد المنظم" الأردن، السعودية، لبنان، العراق، سورية، مصر، فلسطين الجزائر، تونس المغرب وقطر.