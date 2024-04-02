الأربعاء 03 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"سيدات حمادة" ثالثا ببطولة غرب آسيا لكرة الطاولة

لاعبة حمادة تيماء أبو يمن خلال مشاركتها ببطولة غرب آسيا لكرة الطاولة- (من المصدر)
لاعبة حمادة تيماء أبو يمن خلال مشاركتها ببطولة غرب آسيا لكرة الطاولة- (من المصدر)
 نال فريق حمادة المركز الثالث في بطولة أندية غرب آسيا للكرة الطائرة للسيدات، والتي ينتظر أن تكون قد اختتمت في مدينة جدة السعودية الليلة الماضية وشهدت مشاركة سبعة أندية من منطقة غرب آسيا.اضافة اعلان
وكان فريق حمادة والذي يمثله اللاعبات تيماء أبو يمن وبراء الوديان وبتول خضر، قد جاء في المجموعة الثانية في البطولة، وتمكن من تحقيق الفوز على فريق الصناعات العراقي بنتيجة 3-0، وعلى فريق الرائد السعودي بنتيجة 3-1، بينما تعرض للخسارة أمام فريق الفتاة الكويتي بنتيجة 0-3.
وفي الدور قبل النهائي خسر حمادة أمام فريق عالي البحريني بنتيجة 0-3، ليحتل المركز الثالث على سلم الترتيب العام.
وتأتي مشاركة فريق حمادة في هذا البطولة، ضمن البرنامج الخاص بالمنتخب الوطني الذي سيشارك في تصفيات غرب آسيا التي تقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 9 ولغاية 11 أيار (مايو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وكان فريق حمادة قد جاء بالمركز الخامس في مشاركته ببطولة الأندية العربية التي جرت مؤخرا في مدينة جدة السعودية، والتي شهدت تتويج فريق الزمالك باللقب، وجاء بعده فريق بتروجت بالمركز الثاني.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المنتخب الاولمبي لكرة القدم - ( من المصدر)

موعد استئناف الدوري مرهون بنتائج "الأولمبي" بكأس آسيا

منذ2 ساعة
اللاعب أحمد البربري يتوسط رئيس الاتحاد محمد عليان وأمين السر نبيل أبو عطا بعد سيطرته على الجوائز الفردية - (من المصدر)

البربري: التتويج بـ5 جوائز فردية يضاعف المسؤولية.. وتمثيل "منتخب السلة" حلم يتحقق

منذ2 ساعة
بعثة المنتخب الوطني للمصارعة المشاركة في معسكر بلغاريا مؤخرا - (من المصدر)

تأخر إصدار التأشيرات يؤجل معسكر "المصارعة" في قيرغستان

منذ2 ساعة
ناشئتان تتنافسان في بطولة محلية للكراتيه -(من المصدر)

الرياضة الأردنية وصفقات الرعاية.. علاقة غائبة رغم الفوائد المشتركة

منذ2 ساعة
رئيس اتحاد الشطرنج نواف إرشيدات خلال تتويجه اللاعبة ربى القضاة في مناسة محلية سابقة -(الغد)

اتحاد الشطرنج يكشف برنامج بطولاته المحلية

منذ2 ساعة
المدرب التونسي للكرة الطائرة فاهم الحديدي (من المصدر)

"الطائرة" يستقطب المدرب التونسي "الحديدي".. و"الناشئين" يشارك في التصفيات الآسيوية

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

اعتصام الكالوتي.. ما يجري بالخفاء

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

وقفات الرابية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تجدد سيناريو الحرب الإقليمية؟

ماهر أبو طير |اليوم

الأحزاب وصناعة النخب!!

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بمربع سكني بعد قصف الاحتلال له بالقطاع-(وكالات)

تدمير العشب في غزة‏: الوقت ينفد لإنقاذ الفلسطينيين وإمكانية قيام دولة فلسطينية

ترجمات | منذ2 ساعة
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات |01 نيسان 2024
ترامب

العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب

ترجمات |01 نيسان 2024
‏نبيل العناني، فلسطين، "البحث عن اليوتوبيا #1"، 2020 - (المصدر)‏

التاريخ يقول إن الفلسطينيين سيبقون‏

ترجمات |01 نيسان 2024
‏فلسطينيون يبكون أقارب ذهبوا للحصول على المساعدات وقوبلوا بنيران إسرائيلية، 29 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

الجمباز اللغوي الإعلامي حول التجويع الإسرائيلي القسري لغزة ‏

ترجمات |30 آذار 2024
انتشار لقوات الأمن بعد رفع فرنسا مستوى تحذيرها من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد هجوم موسكو - (المصدر)

إلى أي مدى يجب أن تقلق بريطانيا من عودة "داعش"؟

ترجمات |30 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

رمضان والبركان 01 نيسان 2024

hajjaj copy

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الرغيف في غزة 29 آذار 2024

hajjaj copy

العفو 28 آذار 2024

77777777777
 
 