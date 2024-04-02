"سيدات حمادة" ثالثا ببطولة غرب آسيا لكرة الطاولة

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نال فريق حمادة المركز الثالث في بطولة أندية غرب آسيا للكرة الطائرة للسيدات، والتي ينتظر أن تكون قد اختتمت في مدينة جدة السعودية الليلة الماضية وشهدت مشاركة سبعة أندية من منطقة غرب آسيا.وكان فريق حمادة والذي يمثله اللاعبات تيماء أبو يمن وبراء الوديان وبتول خضر، قد جاء في المجموعة الثانية في البطولة، وتمكن من تحقيق الفوز على فريق الصناعات العراقي بنتيجة 3-0، وعلى فريق الرائد السعودي بنتيجة 3-1، بينما تعرض للخسارة أمام فريق الفتاة الكويتي بنتيجة 0-3.وفي الدور قبل النهائي خسر حمادة أمام فريق عالي البحريني بنتيجة 0-3، ليحتل المركز الثالث على سلم الترتيب العام.وتأتي مشاركة فريق حمادة في هذا البطولة، ضمن البرنامج الخاص بالمنتخب الوطني الذي سيشارك في تصفيات غرب آسيا التي تقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 9 ولغاية 11 أيار (مايو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.وكان فريق حمادة قد جاء بالمركز الخامس في مشاركته ببطولة الأندية العربية التي جرت مؤخرا في مدينة جدة السعودية، والتي شهدت تتويج فريق الزمالك باللقب، وجاء بعده فريق بتروجت بالمركز الثاني.