سيطرة أردنية على بطولة "ميرك 2" برالي قطر للشرق الأوسط

وانسحب من الرالي عيسى أبو جاموس وملاحه صقر أبو جاموس.
وأحرز الفرنسي بيار- لوي لوبيه وملاحه مواطنه لوريس باسكو على متن شكودا فابيه لقب رالي قطر الدولي، في المشاركة الأولى له في بطولة الشرق الأوسط للراليات، وحقق العُماني عبدالله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود على شكودا فابيا إيفو المركز الثالث في الترتيب العام للرالي، الذي لم يحالفه الحظ العام الحالي، عقب اضطراره للانسحاب في اليوم الأخير، علماً بأنه كان حصل على عقوبة إضافة 30 دقيقة إلى توقيته بسبب قيادته على ثلاثة إطارات ليتخلى عن صدارته، وأكمل منصة التتويج متأخرا بفارق 1.40.6 دقيقة عن الفائز.
وأدت العقوبة (30 دققية)، التي فرضت على بطل الشرق الأوسط ناصر العطية عن ابتعاده عن لقب رالي بلاده للمرة الـ18، لكن القطري وملاحه جيوفاني بيرناكيني بذلا قصارى جهدهما للتقدم في الترتيب، ونجح العطية في الصعود للمركز التاسع من دون أن يتمكن من الوصول إلى خط النهاية بعدما كسر الفائز بثلاث مراحل خاصة بالسرعة وانسحب في المرحلة الأخيرة.
الترتيب العام لرالي قطر 2024
- الأول: بيار- لوي لوبيه (فرنسا) وملاحه لوريس باسكو (فرنسا)على شكودا فابيا آر أس بزمن 1.46.37.9 ساعة.
- الثاني: مادس أوستبيرغ (النروج) وملاحه باتريك بارث (السويد) على شكودا فابيا آر أس بزمن 1.46.42. ساعة.
- الثالث: عبدالله الرواحي (عُمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن) على متن شكودا فابيا إيفو بزمن 1.48.18.5 ساعة.
- الرابع: عبدالعزيز الكواري (قطر) وملاحه جيمس فولتون (إيرلندا)على متن فولكسفاكن بولو جي تي آي بزمن 1.48.50.2 ساعة.
- الخامس: ناصر خليفة العطية (قطر) وملاحه زياد شهاب (لبنان)على متن فورد فييستا أم كيه2 بزمن 2.01.12.4 ساعة.
- السادس: شاكر جويحان (الأردن) وملاحه مصطفى جمعة (الأردن) على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو10 بزمن 2.06.56.0 ساعة.
- السابع: شادي شعبان (الأردن) وملاحه سامر عيسى (الأردن)على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو9 بزمن 2.16.00.5 ساعة.
- الثامن: حسام سالم (الأردن) وملاحته نانسي المجالي (الأردن) على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو10 بزمن 2.16.11.6 ساعة.
التاسع: راشد المهندي (قطر) وملاحه طه الزدجالي (عُمان) على متن سوبارو دبليو آر إكس- أس تي آي بزمن 2.20.59.0 ساعة.
- العاشر: إيهاب الشرفا (الأردن) وملاحه يوسف جمعة (الأردن) على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو9 بزمن 2.22.32.9 ساعة.