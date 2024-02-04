سيطرة أردنية على بطولة "ميرك 2" برالي قطر للشرق الأوسط

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عمان- أحكم السائقون الأردنيون سيطرتهم على المراكز الثلاثة الأولى في بطولة "أم إي آر ‏سي2" (ميرك2) لسيارات الإنتاج ‏التجاري في رالي قطر – الجولة الافتتاحية من بطولة ‏الشرق الأوسط للراليات، حيث حقق شاكر جويحان وملاحه مصطفى ‏جمعة على متن ‏ميتسوبيشي لانسر إيفو10 المركز الأول محرزا لقب البطولة في الرالي، كما أحرز ‏المركز السادس في الترتيب ‏العام، وحل شادي شعبان وملاحه سامر عيسى على متن ‏ميتسوبيشي لانسر ايفو 9 في المركز الثاني، وجاء بالمركز ‏السابع في الترتيب ‏العام للرالي، وجاء حسام سالم وملاحته الفتاة الوحيدة المشاركة في الرالي نانسي ‏المجالي على متن ‏ميتسوبيشي لانسر إيفو10 في المركز الثالث في البطولة، وحل في المركز ‏الثامن في الترتيب العام، وجاء ايهاب الشرفا وملاحه ‏يوسف جمعة على متن ‏ميتسوبيشي لانسر إيفو9 بالمركز الرابع في البطولة، وحل في المركز العاشر في الترتيب ‏العام.وانسحب من الرالي عيسى أبو جاموس وملاحه صقر أبو جاموس.‏وأحرز الفرنسي بيار- لوي لوبيه وملاحه مواطنه لوريس باسكو على متن شكودا فابيه لقب ‏رالي قطر الدولي، في المشاركة الأولى ‏له في بطولة الشرق الأوسط للراليات، وحقق العُماني عبدالله الرواحي وملاحه الأردني عطا الحمود على شكودا فابيا إيفو ‏المركز الثالث في الترتيب العام للرالي، الذي ‏لم يحالفه الحظ العام الحالي، عقب اضطراره ‏للانسحاب في اليوم الأخير، علماً بأنه كان حصل على عقوبة إضافة 30 دقيقة إلى توقيته ‏‏بسبب قيادته على ثلاثة إطارات ليتخلى عن صدارته، وأكمل منصة التتويج متأخرا بفارق ‏‏1.40.6 دقيقة عن الفائز.‏وأدت العقوبة (30 دققية)، التي فرضت على بطل الشرق الأوسط ناصر العطية عن ‏ابتعاده عن لقب رالي بلاده للمرة الـ18، لكن ‏القطري وملاحه جيوفاني بيرناكيني بذلا قصارى ‏جهدهما للتقدم في الترتيب، ونجح العطية في الصعود للمركز التاسع من دون ‏أن يتمكن من ‏الوصول إلى خط النهاية بعدما كسر الفائز بثلاث مراحل خاصة بالسرعة ‏وانسحب في المرحلة ‏الأخيرة.‏الترتيب العام لرالي قطر 2024‏‏- الأول: بيار- لوي لوبيه (فرنسا) وملاحه لوريس باسكو (فرنسا)على شكودا فابيا آر أس بزمن ‏‏1.46.37.9 ساعة.‏‏- الثاني: مادس أوستبيرغ (النروج) وملاحه باتريك بارث (السويد) على شكودا فابيا آر أس بزمن ‏‏1.46.42. ساعة.‏- الثالث: عبدالله الرواحي (عُمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن) على متن شكودا فابيا إيفو بزمن ‏‏1.48.18.5 ساعة.‏‏- الرابع: عبدالعزيز الكواري (قطر) وملاحه جيمس فولتون (إيرلندا)على متن فولكسفاكن ‏بولو جي تي آي بزمن ‏‏1.48.50.2 ساعة.‏‏- الخامس: ناصر خليفة العطية (قطر) وملاحه زياد شهاب (لبنان)على متن فورد فييستا أم كيه2 ‏بزمن 2.01.12.4 ساعة.‏‏- السادس: شاكر جويحان (الأردن) وملاحه مصطفى جمعة (الأردن) على متن ميتسوبيشي لانسر ‏إيفو10 بزمن 2.06.56.0 ‏ساعة.‏‏- السابع: شادي شعبان (الأردن) وملاحه سامر عيسى (الأردن)على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو9 ‏بزمن 2.16.00.5 ساعة.‏‏- الثامن: حسام سالم (الأردن) وملاحته نانسي المجالي (الأردن) على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو10 ‏بزمن 2.16.11.6 ساعة.‏التاسع: راشد المهندي (قطر) وملاحه طه الزدجالي (عُمان) على متن سوبارو دبليو آر إكس- أس تي ‏آي بزمن 2.20.59.0 ساعة.‏‏- العاشر: إيهاب الشرفا (الأردن) وملاحه يوسف جمعة (الأردن) على متن ميتسوبيشي ‏لانسر إيفو9 بزمن 2.22.32.9 ‏ساعة.‏