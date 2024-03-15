سيطرة أردنية على قائمة "الأجنبيات" في الدوري السعودي للسيدات

مهند جويلس

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عمان- نشر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، قائمة بأسماء اللاعبات اللواتي يحترفن في دوري السيدات الممتاز للموسم الحالي، والذي يشهد حضور 54 لاعبة أجنبية (رقم قياسي) في 8 فرق خلال ثاني مواسم البطولة.وتشارك 7 لاعبات أردنيات في الدوري السعودي، موزعات على 4 أندية، إذ تلعب المهاجمة ميساء جبارة في النصر السعودي، مقابل تواجد لاعبتين بصفوف اتحاد جدة، وهما شهناز جبرين وملك شنك، والعدد مثله في الأهلي (آية المجالي وروند كساب)، وهناك لاعبتان مع الشباب وهما لانا فراس ومي سويلم.ويعد احتراف كل من جبرين، كساب وفراس الأول لهن خارج الدوري المحلي، حيث لم يسبق لأي منهن اللعب خارج الوطن قبل هذه التجربة، فيما سبق لبقية اللاعبات، جبارة، شنك، المجالي وسويلم الاحتراف في دول أخرى، وجمعهن الدوري التركي في أحد المواسم.وتؤكد استعانة الأندية السعودية باللاعبة الأردنية، الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها اللاعبة المحلية، إلى جانب تفوقها باستمرار مع أنديتها بالخارج، وتقديمها النتائج الطيبة مع المنتخب الوطني، حيث حصل “النشميات”، نهاية الشهر الماضي في السعودية، على لقب بطولة غرب آسيا للمرة السادسة في تاريخه.وتعد تونس ثاني أكثر الدول تواجدا في الدوري السعودي للسيدات بواقع 5 لاعبات، مقابل 4 لاعبات من الولايات المتحدة الأميركية ونيجيريا، و3 لاعبات من البرازيل، ولاعبتين من إسبانيا، مصر، كولومبيا، المغرب، الكاميرون، تنزانيا وفرنسا، ولاعبة واحدة من بريطانيا، ساحل العاج، باكستان، العراق، الجزائر، بيلاروسيا، سورية، أذربيجان، فنزويلا، لبنان والكونجو الديمقراطية.ونجحت جبارة خلال الموسم الماضي مع فريق النصر، في الحصول على لقب النسخة الأولى من دوري السيدات الممتاز، حيث سجلت 10 أهداف، فيما تتصدر أيضا برفقة “العالمي” بعد مرور 10 جولات على بداية المسابقة، وبفارق 11 نقطة عن أقرب الملاحقين، لتقترب الهدافة التاريخية للمنتخب الوطني من التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي.ولم يتوقف الحضور الأردني في الدوري السعودي عند اللاعبات، بل امتد للأجهزة الفنية، حيث تقود فريق أهلي جدة المدربة الأردنية منار فريج، والتي سبق لها تدريب عدد من المنتخبات الوطنية، كما قادت فريقها، مؤخرا، لبلوغ نهائي كأس الاتحاد السعودي للسيدات لملاقاة فريق الشباب بالمشهد الختامي يوم 28 من الشهر الحالي.الجدير بالذكر أن دوري الدرجة الأولى السعودي للسيدات يشهد حضور أكثر من لاعبة أردنية أيضا، وآخرهن رند أبو حسين التي انتقلت إلى صفوف جدة، لتنضم لمواطنتها بانة البيطار، فيما يضم فريق العروبة اللاعبتين سوزان أبو قرق وسناء مفلح، وتلعب هيا خليل في فريق التقدم، كما قادت مؤخرا المدربة آلاء أبو قشة فريق العلا، والمدربة انشراح حياصات فريق الشعلة بالبطولة ذاتها.