سيميوني سعيد بإقصاء إنتر ميلان.. وإنزاغي يشعر بالفخر

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مدن - أبدى الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، سعادته في الإطاحة بفريق إنتر ميلان الإيطالي والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد الفوز بركلات الترجيح 3-2 في إياب ثمن النهائي، حيث تم اللجوء لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بفوز أتلتيكو 2-1، ليتعادل مع إنتر ميلان الذي كان انتصر ذهابا في ملعبه بهدف دون رد.وقال سيميوني في تصريحاته على هامش المؤتمر الصحفي: "أقول لجمهورنا شكرا، أكن الكثير من الاحترام والتقدير لمشجعينا، وصلنا إلى المباراة بعد تقديم مواجهتين سيئتين في بيلباو وقادش، لكننا شعرنا بدعم الجمهور الهائل، حيث يلعب المشجعون دورا حاسما في ملعبنا، والذي قادنا إلى تحقيق الانتصار".وتابع: "العودة لربع نهائي دوري الأبطال تبدو سهلة ولكنها ليست كذلك على الإطلاق، لقد لعبنا أمام خصم مذهل وتألق فريقنا، مدافعونا قدموا مباراة استثنائية"، قبل أن يمدح سيميوني لاعبيه ممفيس ديباي وأنخل كوريا وبابلو باريوس وروديجو ريكيلمي والحارس يان أوبلاك.وعن أوبلاك الذي تصدى لضربتي جزاء، قال سيميوني: "أنا سعيد للغاية من أجله، يريد البقاء هنا وهو مهم للغاية لنا"، كما أثنى سيميوني على مهاجمه الفرنسي أنطوان غريزمان: "ظل يلعب قدر المستطاع، عندما لم يستطع الوقوف على ساقيه طلب التغيير، هذا ما يفعله الرجال".وقال الإيطالي سيموني إنزاغي المدير الفني لفريق إنتر ميلان الإيطالي، عقب توديع منافسات دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد أتلتيكو مدريد: "إن فريقه عليه أن يشعر بالفخر بعد الأداء الذي قدمه في إياب دور الـ16، لافتا: "نشعر بالفخر لما قدمه الفريق، ونشعر بالحزن؛ لكن علينا أن نهنئ الفريق لأنه كافح وكان الأفضل في الشوط الثاني والوقت الإضافي، سنحت لنا فرص لا نهدرها عادة".وتابع: "نشعر بالإحباط لأننا لعبنا نهائي الموسم الماضي وخسرناه أمام مانشستر سيتي، الشعور بالإحباط أمر طبيعي ولكن يجب على اللاعبين أن يشعروا بالفخر، علينا أن نستعيد الطاقة والقوة، أتلتيكو خصم قوي وحارسه تألق في التصدي لركلات الترجيح، في آخر نصف ساعة والوقت الإضافي لعبنا بشكل جيد وسنحت لنا فرص للتسجيل".بدوره، قال الأرجنتيني أنخيل كوريا مهاجم أتلتيكو مدريد: "إنه وزملاؤه قضوا ليلة رائعة، بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، معترفا بأن الأمور ستصبح أصعب في الدور المقبل".وأضاف: "سعيد للغاية بالنتيجة والتأهل على حساب منافس رفيع الشأن، لكنني مرهق أيضا نتيجة للمجهود المضني الذي بذلناه طيلة اللقاء، حان الآن وقت الاستمتاع، ندرك أننا نصبح أقوى على ملعبنا ونعاني بشدة خارجه، نتمنى أن نتعلم ونغير ذلك، لا أريد تخيل إلى أي درجة عانينا اليوم، إنها ليلة من الطراز الذي يعجبنا ونستمتع الآن بذلك".واستطرد: "الأمور ستتعقد بشدة الآن في ربع نهائي التشامبيونزليغ، لكننا فريق قوي أيضا في مباريات الذهاب والعودة، المدربون هم من يقررون اللاعبين الذين سينفذون ركلات الترجيح، هم يعرفوننا جيدا، ونحن أيضا كنا مصممين على النجاح في التسجيل، لقد كنا ندرك أيضا أن لدينا حارس مثل أوبلاك وواثقين في قدرته على التصدي لركلة ما".وعبر الإسباني ساؤول نييغيز لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد الإسباني، عن حزنه بعد أن أضاع ركلة ترجيحية في المباراة التي انتهت بتأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان الإيطالي، حيث كتب ساؤول عبر حسابه على شبكة (x): "إنها لحظة سيئة بالنسبة لي على المستوى الرياضي، وأقبل كل الانتقادات".وقال ساؤول في رسالة نشرها عقب انتهاء المباراة التي انتهت بفوز الأتلتي بركلات الترجيح 3-2 في إياب ثمن النهائي على ملعب (سيفيتاس ميتروبوليتانو): "بصراحة، من الصعب علي أن أكتب في هذه اللحظات، لكن كما أكتب في الأوقات الجيدة، يجب أن أفعل ذلك في الأوقات السيئة أيضا، إنها لحظة سيئة بالنسبة لي على المستوى الرياضي، وأنا مدرك لذلك".وأضاف: "أتقبل كل الانتقادات، ليس فقط بسبب ركلة الترجيح ولكن بسبب الحالة التي أمر بها الآن، لا أعرف بالضبط ما الأمر، لكن الشيء الوحيد الذي علموني إياه هو الاستمرار بالعمل في السراء والضراء، حتى أتمكن من تغيير الوضع". حيث كان ساؤول هو اللاعب الوحيد في أتلتيكو الذي أهدر ركلة ترجيح في مباراة أول من أمس، حيث تصدى لها حارس إنتر ميلان، السويسري يان سومر.في المقابل، أعرب الألماني إدين تيرزيك المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند الألماني، عن فخره الشديد بوصول فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على ضيفه آيندهوفن الهولندي بهدفين دون رد في إياب ثمن النهائي الذي أقيم على ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، ليتأهل إلى ربع النهائي بمجموع المباراتين (3-1) بعد تعادله ذهابا في هولندا (1-1).وقال تيرزيك في تصريحات تلفزيونية: "الوصول إلى ربع النهائي يعني الكثير، وصولنا لتلك المرحلة لم يكن مفروغا منه، لكننا اكتسبنا ذلك الحق بقوة على مدار مباراتين، ربما لعبنا أفضل 30 دقيقة في الموسم اليوم، يمكن مشاهدة رغبتنا في لعب كرة القدم، لسوء الحظ توقفنا عن ذلك في الشوط الثاني، ولكننا دافعنا بشغف كبير". وبالنظر إلى فخره الشديد بثنائي الفريق ماتس هوميلز وماركو رويس، قال: "أنا فخور بالفريق ككل وفخور بالتواجد هنا اليوم، أظهرنا ما يمكننا فعله عند تقديم كرة قدم جميلة".