الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سيناريوهات متباينة لـ"بطل الجمباز" أبو السعود في سباق التأهل الأولمبي

لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود يؤدي جملته على جهاز حصان المقابض - (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود يؤدي جملته على جهاز حصان المقابض - (من المصدر)
 يرى لاعب المنتخب الوطني للجمباز الفني، أحمد أبو السعود، أن أبواب التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، ما تزال مفتوحة على مصراعيها، في ظل تصدره لائحة الترتيب العام للاعبين المنافسين على بطاقتي التأهيل الأولمبي عن جهاز "حصان المقابض". اضافة اعلان
ويتصدر أبو السعود الترتيب العام بإجمالي 73 نقطة (30 نقطة لإحرازه ذهبية جولة مصر، و25 نقطة لفوزه بفضية جولة ألمانيا، و18 نقطة لاحتلاله المركز الخامس في جولة أذربيجان)، يليه اللاعب الكازاخستاني ناريمان كوربانوف ثانيا بإجمالي 66 نقطة، ويأتي الكوري الجنوبي هور وونغ ثالثا برصيد 47 نقطة.
وفقد اللاعبون؛ الفرنسي بينجامين أوسبيرغر (46 نقطة)، والألباني ماتفي بيتروف (40 نقطة)، والتايواني شياو يو جان (35 نقطة)، والكرواتي فيليب أودي (19 نقطة)، والمصري عمر السبكي (19 نقطة)، فرصة التأهل من الجولات الفردية.
وتأجل الإعلان الرسمي عن تأهل أبو السعود إلى "أولمبياد باريس"، حتى إقامة الجولة الرابعة من سلسلة بطولة كأس العالم، والتي تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 17 إلى 20 نيسان (أبريل) المقبل، ويحتاج أبو السعود إلى تحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى للتأهل الأولمبي.
ومن المقرر أن يرأس م.صالح الغويري الوفد الأردني المشارك في الجولة الرابعة من سلسلة بطولة كأس العالم في "الدوحة"، ويضم إلى جانبه الحكم محمد الأخضر والمعالجة بدور الرواشدة والمدرب الأرمني جورجن سيريكانيان، إلى جانب اللاعبين الثلاثة: أحمد أبو السعود وسليم ناغوج وأحمد حبيب.
وقال بطل الجمباز أحمد أبو السعود في تصريحات خاصة لـ "الغد" على هامش إحرازه المركز الخامس: "الحمد لله، كانت المنافسة قوية بين اللاعبين، للمرة الأولى منذ سنوات تكون جولات سلسلة بطولة كأس العالم بهذه الصعوبة والقوة، لكنني ما أزال متصدرا للترتيب العام على جهاز حصان المقابض".
وتابع: "الطريقة الوحيدة التي تمنع تأهلي إلى الأولمبياد تتمثل بفوز اللاعب الكوري هور وونغ بالميدالية الذهبية والكازاخستاني ناريمان كوربانوف بالميدالية الفضية، مقابل غيابي عن منصة التتويج واحتلال مركز متأخر، وغير ذلك سأكون من بين المتأهلين إلى "العرس الأولمبي" لكتابة تاريخ جديد للعبة".
من جانبه، قال م.صالح الغويري نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي: "ثقتنا كبيرة بقدرة لاعبنا أحمد أبو السعود على تحقيق نتيجة مرضية في الجولة الرابعة من سلسلة بطولة كأس العالم في قطر، لديه القدرات والإمكانيات الفنية لتحقيق ذلك".
واستطرد: "نسعى دوما إلى توفير متطلبات النجاح كافة أمام بطلنا أبو السعود، سعيا إلى تحقيق هدف وحلم الوصول إلى الأولمبياد"، مثمنا في الوقت ذاته الدعم الكبير الذي يتلقاه اللاعب من مركز إعداد القادة التابع للجنة الأولمبية الأردنية.
وتمكن "البطل" أبو السعود من إحراز الميدالية الذهبية في الجولة الأولى بالقاهرة بحصوله على علامة 15.066 نقطة، وحقق المركز الثاني والميدالية الفضية في الجولة الثانية من سلسلة كأس العالم في ألمانيا بعد أن جمع 15.300 نقطة، كما حقق المركز الخامس في الجولة الثالثة بالعاصمة الأذرية باكو بجمعه 15.000 نقطة، علما بأن النقاط المكتسبة في الجولات الأربع الأولى من سلسلة بطولة كأس العالم تمثل محطات تأهيلية إلى دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام في العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين.
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