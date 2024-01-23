الثلاثاء 23 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سيناريو مجنون يؤهل 5 منتخبات دون أن تلعب

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ينص نظام المسابقة على تأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الست إضافة لأفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث
ساهم السيناريو الجنوني لمبارتي موزمبيق-غانا والرأس الأخضر-مصر الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا في كرة القدم، بتأهل خمسة منتخبات إلى دور الـ16 من دون أن تلعب.اضافة اعلان

فقد ضمنت منتخبات المغرب، وغينيا، وأنغولا، وبوركينا فاسو ومالي بلوغ ثمن النهائي، لحصدها أربع نقاط حتى الآن.

وينص نظام المسابقة على تأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الست، إضافة لأفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.

وبعد اختتام منافسات المجموعة الأولى وحلول كوت ديفوار المضيفة ثالثة بثلاث نقاط، والمجموعة الثانية بحلول غانا ثالثة بنقطتين، باتت النقاط الأربع تمهد طريق الأدوار الإقصائية كونها تضمن في أسوأ الأحوال التأهل كأحد أفضل أربعة منتخبات من المركز الثالث (شرط عدم الحلول في ذيل الترتيب).

وهذا الأمر ينطبق على منتخبات المغرب وغينيا وأنغولا وبوركينا فاسو ومالي التي انضمت إلى المتأهلين من الصدارة والوصافة غينيا الاستوائية ونيجيريا (مجموعة أولى)، الرأس الأخضر ومصر (ثانية)، والسنغال (ثالثة).

وكانت مصر متعادلة في الدقيقة الأخيرة مع الرأس الأخضر 1-1 عندما منحها مصطفى محمد هدف التقدم في الوقت القاتل (90+3)، بيد أن شباك الحارس محمد الشناوي اهتزت في الدقيقة التاسعة من الوقت البدل عن ضائع لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وفي الوقت عينه، كانت غانا متقدمة بأريحية على موزامبيق بركلتي جزاء أندريه أيو، لكنها استقبلت هدفين في الدقيقتين 90+1 و90+4 لتنتهي المباراة بالتعادل أيضاً 2-2. تصدر الرأس الأخضر المجموعة بسبع نقاط، وحلّت مصر وصيفة رغم حصدها ثلاث نقاط فقط من ثلاثة تعادلات، مقابل نقطتين لغانا التي حلّت ثالثة بفارق الأهداف عن موزامبيق.
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