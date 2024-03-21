الخميس 21 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كرة المضرب

شابالوف وأوساكا يتقدمان في بطولة ميامي للتنس

اليابانية ناومي أوساكا تصافح منافستها الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو - (من المصدر)
اليابانية ناومي أوساكا تصافح منافستها الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو - (من المصدر)
مدن - تأهل الكندي دينيس شابوفالوف إلى الدور الثاني من بطولة ميامي للتنس، بفوزه على الإيطالي لوتشيانو دارديري بنتيجة 2-1، وبالنتيجة نفسها تأهل الإيطالي فلافيو كوبولي بالفوز على الياباني يوشيهيتو نيشيوكا.اضافة اعلان
وصعد للدور الثاني أيضا البرازيلي تياجو وايلد بالفوز على البرتغالي نونو بورجيس بنتيجة 2-0. وبالنتيجة ذاتها، تأهل كل من: البريطاني جاك درابر بالفوز على الياباني تارو دانييل، والمجري مارتون فوسوفيكس بالفوز على الأسترالي ماكس بورسيل، والأسترالي كريستوفر أوكونيل على حساب التشيكي فيت كوبريفا، والتشيكي توماس ماتشاك على حساب الأميركي داروين بلانش.
وصعد أيضا الفرنسي لوكا فان آش، على حساب الروسي بافل كوتوف، والهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب على حساب الأسترالي رينكي هيكاتا، والإيطالي أندريا فافاسوري على حساب الأرجنتيني بيدرو كاشين.
وتغلب البريطاني جاك درابر على الياباني تارو دانييل ليصعد للدور الثاني ببطولة ميامي المفتوحة للتنس للرجال. وذكرت وكالة الانباء البريطانية أن درابر، المصنف 42 على العالم، تغلب على منافسه الياباني بنتيجة 6-3 و6-2 في غضون 69 دقيقة فقط، ليضرب موعدا في الدور الثاني مع نيكولاس ياري.
كما فاز أيضا البريطاني آندي موراي على الإيطالي ماتيو بيرتيني 4-6 و6-3 و6-4، والبرازيلي تياجو سيبوت وايلد على البرتغالي نونو بورخيس 6-4 و7-5، والصيني جونتشنج شانج على الصربي ميومير كيكمانوفيتش 7-6 و4-6 و7-6. كما فاز التشيكي مارتن دام على الصيني تشيتشين شانج 7-6 و7-6، والإيطالي ماتيو أرنالدي على الفرنسي آرثر فيلس 6-3 و6-4، والأميركي أليكس ميشيلسن على السلوفاكي لوكاس كلاين 7-6 و6-2، والألماني دومينيك كويبفر على الأميركي ماركوس جيرون 4-6 و6-1 و6-4. ولدى السيدات؛ قطعت اليابانية ناومي أوساكا خطوة جريئة أخرى في طريق العودة للملاعب والبطولات بعد عطلة أمومة عندما هزمت الإيطالية إليزابيتا كوتشياريتو 6-3 و6-4، لتتأهل إلى الدور الثاني في بطولة ميامي المفتوحة للتنس.
وخاضت كوتشياريتو المصنفة 51 عالميا، المواجهة بعد فوزها الأسبوع الماضي بلقب بطولة تشارلستون وهي من فئة 125 نقطة، ومن ثم كانت المواجهة بالنسبة لأوساكا بمثابة اختبار يصعب توقع نتيجته. لكن تفوق أوساكا الحاصلة على أربعة ألقاب كبرى، جاء واضحا وكسرت إرسال منافستها في الفرصة الأولى، بينما لم تسمح للاعبة الإيطالية بأي فرصة كسر الإرسال في المجموعة الأولى.
واكتفت أوساكا بكسر وحيد للإرسال في المجموعة الثانية أيضا لحسم المهمة. وحققت أوساكا الفوز بضربة إرسال ساحق من النوع الذي لا يرد في نقطة الحسم الثانية. وستلتقي أوساكا في الدور المقبل، مع لاعبة أخرى عائدة من عطلة أمومة أيضا وهي الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة 15 في البطولة. وعادت سفيتولينا للملاعب قبل أقل من عام بعد عطلة الأمومة.
وفي مباراة سابقة، احتفلت الأميركية سلون ستيفنز بعيد ميلادها 31 عندما هزمت الألمانية أنجليك كيربر 6-2 و6-3 في مباراة من جانب واحد بين لاعبتين سبق لكل منهما التتويج في البطولات الكبرى. وستلتقي بطلة أميركا المفتوحة العام 2017 في الدور المقبل مع الرومانية سورانا كرستيا.
وفي مواجهة أميركية خالصة، فجرت كاتي فولينتس مفاجأة عندما فازت على صوفيا كينين بطلة أستراليا المفتوحة سابقا 6-2 و4-6 و6-3، كما فازت الكرواتية دونا فيكيتش على التشيكية كارولينا بليسكوفا 6-4 و2-6 و6-2. -(وكالات) 
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