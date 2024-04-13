شاميل يخسر رهان الصيني كاو.. وضامن يترقب هوية منافسه بـ"مصارعة آسيا"

خالد تيسير العميري

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عمان – توقف مشوار لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الحرة، أرزو شاميل، عند حاجز الدور الأول في بطولة آسيا للرجال، والتي تختتم يوم بعد غد الثلاثاء في مدينة " بيشكيك" بجمهورية قيرغستان، وذلك بعد خسارته أمام منافسه الصيني نان كاو (6-4).من جانبه، ينتظر لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية سلطان ضامن معرفة هوية منافسه في البطولة الآسيوية، وذلك مع الشروع في إجراء مراسم سحب القرعة بوقت لاحق من اليوم، على أن يبدأ مشواره التنافسي على البساط يوم غد.ويضم وفد المنتخب الوطني المدير الفني يحيى أبو طبيخ والمعالجة عرين الخريشا إلى جانب اللاعبين؛ سلطان ضامن وآرزو شاميل، على أن يلحق بهم المدير الفني للمصارعة الحرة رمزي المرافي وأمين سر اتحاد المصارعة د. مظفر العبداللات ورئيس الاتحاد المهندس محمد العواملة يوم 18 نيسان (أبريل) الحالي. ويأتي تواجد العواملة والعبداللات، بهدف حضور اجتماعات الإتحاد الآسيوي، والتي تتضمن الإطلاع على التقريرين الإداري والمالي وخطط التطوير المقررة للإتحاد الآسيوي للعبة، فضلا عن الوقوف على آخر الفعاليات والمستجدات المتعلقة بتحديثات قوانين لعبة المصارعة.وتشكل بطولة آسيا، محطة مهمة للوقوف على قدرة اللاعبين في المنافسة ببطولة آسيا التأهيلية إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، والتي تقام في جمهورية قيرغستان أيضا خلال الفترة من 19 إلى 21 من الشهر الحالي، والتي ستمنح 12 بطاقة تأهيل أولمبية مباشرة للاعبين أصحاب المركزين الأول والثاني في الأوزان الأولمبية الستة المعتمدة خلال التصفيات.وستكون الأنظار شاخصة تجاه آرزو شاميل يوم 19 من الشهر الحالي، والذي سيشارك تحت وزن التأهيل الأولمبي "86 كغم"، فيما يرتفع سقف الرهان حول قدرة سلطان ضامن "وزن تحت 87 كغم" بكتابة تاريخ جديد يوم 21 من الشهر ذاته، حال تمكنه من خطف إحدى البطاقتين المؤهلتين عن وزنه إلى أولمبياد باريس.وأجرى المنتخب الوطني معسكرا تدريبيا قصيرا في قيرغستان، ضمن خطة الإعداد المتكاملة التي حرص اتحاد المصارعة على توفيرها للجهاز الفني واللاعبين، بهدف تحضيرهم للظهور بصورة لائقة في المحفل الآسيوي، رغم إدراكهم صعوبة المهمة في منافسة نخبة من أبطال اللعبة بالقارة الآسيوية.وجدير ذكره أن سلطان ضامن توج مؤخرا بالميدالية البرونزية في بطولة نيكولا بتروف الدولية، والتي احتضنتها العاصمة البلغارية صوفيا، فيما حل اللاعب آرزو شاميل في المركز الخامس ببطولة "دان كولوف" الدولية للمصارعة الحرة، والتي احتضنتها مدينة "ساموكوف" ببلغاريا أيضا.