شاهين يواصل تسيده لبطولة الأردن للقفز عن الحواجز

يحيى قطيشات

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عمان – واصل الفارس رامي شاهين من نادي الجواد العربي، تسيده لمنافسات بطولة الأردن للقفز عن الحواجز، بعدما نال لقب مسابقة فئة 135 سم للمرة الرابعة على التوالي، في ختام منافسات الجولة الرابعة من البطولة، التي استضافها أول من أمس، ميدان مركز صهيل الخيل للفروسية، بإشراف الاتحاد الملكي للفروسية وبرعاية سمو الأمير عالية بنت الحسين وبمشاركة واسعة من الفارسات والفرسان الأردنيين والأردنيات، إضافة للفرسان العرب والأجانب المقيمين بالأردن.وشهدت منافسات الجولة إثارة وندية وتنافسا وسط حضور مميز من أهالي الفرسان والفارسات ومحبي ومتابعي رياضة الفروسية، ويعمل اتحاد الفروسية بالتعاون مع أندية ومراكز الفروسية التي تستضيف جولات البطولة، على توفير أفضل وسائل الراحة للمشاركين، وتحظى البطولة بمشاركة فرسان وفارسات من الواعدين والواعدات، الذين سيكون لهم في المستقبل حضورا بارزا في هذه الرياضة.ويضم الدوري 8 فئات، وهي فئة 60 سم، وفئة 80 سم، وفئة 90 سم، وفئة 100 سم، وفئة 110-115 سم، وفئة 120-125 سم، وفئة 130-135 سم، وفئة 140-145 سم.وحدد الاتحاد النقاط التراكمية للدوري؛ حيث ينال الفائز بالمركز الأول 20 نقطة، والفائز بالمركز الثاني 17 نقطة، والفائز بالمركز الثالث 15 نقطة، والفائز بالمركز الرابع 14 نقطة، والفائز بالمركز الخامس 13 نقطة، والفائز بالمركز السادس 12 نقطة.وقام بالإدارة والاشراف على منافسات الجولة الرابعة رئيس لجنة الحكام م. عمر العبداللات ومعن الحديد وعدنان منصور، ورئيس لجنة المفوضين خالد فرحان والطبيب البيطري د. طالب السيد، ومصممة المسلك براء الدعيس.وتتواصل منافسات البطولة بإقامة الجولة الثالثة والجولة الخامسة وقبل الأخيرة، بضيافة مركز فورست هيل للفروسية في الثامن عشر من الشهر الحالي، على أن تختتم منافسات البطولة بإقامة الجولة السادسة والأخيرة يوم الخامس والعشرين من الشهر ذاته على ميدان نادي الجواد العربي، وجاءت النتائج الفنية على النحو الآتي:- فئة 60 سم: المركز الأول: الفارسة سلمى كورشلو، الفارسة حور أبو خضر، المركز الثالث: الفارس حمزة أبو دلهوم.- فئة 80 سم: المركز الأول: الفارس مالك أبو عودة، المركز الثاني: الفارس علي الشواورة، الفارسة نور كايد.- فئة 90 سم: المركز الأول: الفارس عز الدين أحمد ، المركز الثاني: الفارسة ليان توميزا ، المركز الثالث: الفارسة تالا الغنيم.- فئة 100 سم: المركز الأول: الفارس باسل الحجي، المركز الثاني: الفارس طارق الوزان، الفارس حمزة الفتياني.- فئة 115 سم: المركز الأول: الفارسة منى الزيرة، المركز الثاني: الفارس احمد ابو النادي، المركز الثالث: الفارسة راية الإبراهيم.- فئة 125 سم: المركز الأول: الفارس همام عليان، المركز الثاني: الفارس ستيفن يعقوب، المركز الثالث: السوري رامي شاهين.- فئة 135 سم: المركز الأول: الفارس رامي شاهين.