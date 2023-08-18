شباب الأردن والسلط يرفعان شعار الفوز في دوري المحترفين

مهند جويلس

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عمان - يرفع فريقا شباب الأردن والسلط شعار الفوز والظفر بالنقاط الثلاث، في المواجهة التي يحتضنها ستاد عمان الدولي عند الساعة التاسعة والنصف مساء على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين لكرة القدم للموسم 2023-2024.وتسببت نتائج الفريقين في الجولتين الماضيتين، في تركيز كل فريق ومدربه على الدخول لمواجهة اليوم من أجل الفوز والصعود خطوات للأمام على سلم الترتيب، حيث أن كل منهما تلقى خسارتين، ويدخلان اللقاء برصيد خال من النقاط.وكانت نتائج اليوم الأول من الجولة الثالثة، قد أسفرت عن تعادل الأهلي مع سحاب بنتيجة 3-3، فيما تعادل أيضا فريقي الجليل وشباب العقبة بدون أهداف.وأقيمت أمس مواجهتان لحساب الجولة ذاتها، حيث استضاف الفيصلي على ستاد عمان نظيره معان، فيما احتضن ستاد الحسن الدولي قمة الجولة، والتي جمعت فريقي الحسين إربد والرمثا.وتختتم منافسات الجولة غدا بلقاء وحيد يجمع فريقي مغير السرحان والوحدات عند الساعة الثامنة والنصف مساء على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.شباب الأردن × السلطالتقى فريقي شباب الأردن والسلط في 8 مناسبات سابقة ببطولة الدوري، إذ حقق “أسود غمدان” نتيجة الفوز في 3 مناسبات، فيما فاز السلط مرة واحدة، مقابل حضور نتيجة التعادل 4 مرات فيما بينهما، علما بأن شباب الأردن حقق الفوز بلقاء الدرع مؤخرا بهدف نظيف.ويأمل شباب الأردن بطي صفحة النتائج المخيبة للآمال وفتح صفحة جديدة تتمثل بالانتصارات، حيث يمر الفريق بأزمة نتائج منذ بطولة الدرع، دون أن يجد المدير الفني للفريق محمود الحديد أي حلول في ظل الأزمة المالية التي تجعل اللاعبين المميزين يغادرون النادي دون تحضير بدائل لهم.وتنحصر خيارات الحديد في مباراة اليوم بعدد من اللاعبين الذين يعتمد عليهم في غالبية المباريات، نظرا لخبرتهم وقدرتهم على صناعة الفارق، ويبرز منهم أحمد جعيدي، شوقي القزعة، أحمد أيمن، كارلوس ألبرتو، فيصل أبو شنب، فضل هيكل، أحمد صبرة، صلاح الحسنات، حمزة النعيم، أيهم هشام ودوغلاس ليما.وفي الطرف المقابل، يطمح المدرب السوري لفريق السلط عماد خانكان، لإعادة الروح لدى لاعبي الفريق عقب خسارتين أمام الفيصلي والحسين.ومن المتوقع أن يدفع خانكان بتشكيلة مكونة من قتيبة دعسان، زيد جابر، محمد مصطفى، محمد زريقات، عبد الله المناصرة، عصام سميري، خليل بني عطية، محمد غانم، عبد الله ذيب، محمود جمال وعدي القرا.ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من عبد الرحمن شتيوي حكما للساحة، المساعد الأول محمود ظاهر، المساعد الثاني سفيان الطاهات ومروان اسماعيل حكما رابعا.