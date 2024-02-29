الخميس 29 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شباب الأردن وسحاب يتطلعان للتعويض بدوري المحترفين اليوم

صراع على الكرة بين لاعب سحاب إيهاب الخوالدة ولاعب شباب الأردن أويس زيادات بمواجهة الذهاب - (من المصدر)
صراع على الكرة بين لاعب سحاب إيهاب الخوالدة ولاعب شباب الأردن أويس زيادات بمواجهة الذهاب - (من المصدر)
 يتطلع فريقا شباب الأردن وسحاب للتعويض والظفر بالنقاط الثلاث، في المواجهة المقرر انطلاقتها عند الساعة الخامسة مساء اليوم على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.اضافة اعلان
وينشد شباب الأردن القادم من خسارة متأخرة أمام الحسين إربد في الجولة الماضية، تسجيل الفوز والتقدم مركزين على سلم الترتيب، فيما يتطلع سحاب للابتعاد عن المركز الأخير الذي لازمه بالجولات الماضية، بعد تعادله في الجولة الماضية أمام شباب العقبة.
وتتواصل منافسات الجولة غدا بإقامة 3 مباريات، حيث يواجه مغير السرحان نظيره معان على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، فيما يستقبل الأهلي نظيره شباب العقبة على ستاد البتراء، ويستضيف الحسين إربد نظيره السلط على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد. 
وتختتم الجولة بعد غد بمواجهتين، إذ تقام مباراة القمة للجولة الحالية بين الفيصلي والرمثا على ستاد عمان، فيما يرحل الوحدات لملاقاة الجليل على أرضية ستاد الحسن.
ويتصدر الحسين إربد جدول الترتيب وبرصيده 34 نقطة، والوحدات ثانيا برصيد 27 نقطة وبفارق المواجهات عن الفيصلي صاحب المركز الثالث، ويتواجد الرمثا بالمركز الرابع برصيد 19 نقطة، يليه شباب العقبة (15 نقطة)، معان (14 نقطة)، شباب الأردن (13 نقطة)، مغير السرحان (11 نقطة)، السلط (10 نقاط)، والجليل والأهلي وسحاب 9 نقاط.
وبالعودة إلى مواجهة اليوم، فإن شباب الأردن الذي فقد العديد من عناصره خلال الموسم الحالي، من دون أن ينجح في تسجيل لاعبيه الجدد لغاية اللحظة بسبب أحكام جديدة من لجنة أوضاع اللاعبين، رغم قيامه بتسوية المستحقات المترتبة عليه لفتح باب القيد لديه.
ويتطلع المدير الفني لفريق شباب الأردن محمود الحديد، إلى استثمار الحالة الصعبة التي يعيشها الفريق المنافس، من خلال تحفيز لاعبيه الشباب الذين أثبتوا قدرتهم على التأقلم بسرعة في أجواء دوري المحترفين، رغم صغر سن الغالبية العظمى منهم.
ويعول الحديد في قائمته على كوكبة من النجوم الشابة، وهم: محمد رشيدات، حسن حلوة، أحمد أيمن، صلاح الدين الحسنات، عامر المجدوبة، محمد أبو طه، فضل هيكل، أيهم هشام، حمزة النعيم، خالد أبو رياش وأويس زيادات.
وعلى الطرف المقابل، يأمل سحاب بتسجيل نتيجة إيجابية تبعده عن قاع الترتيب، بعد موسم مليء بتغيير الأجهزة الفنية الذي رافقه منذ البداية، حيث حضر لتدريب الفريق 5 مدربين، وآخرهم المدرب الحالي محمد المحارمة.
ويمر الفريق بحالة من التخبط الفني نتيجة تغير الأفكار الفنية من مدرب لآخر، ما ساهم في ضعف المنظومة الدفاعية والهجومية على حد سواء، بانتظار تسجيل فوز يعيد الثقة لسحاب ويمهد الطريق لهم في التقدم أكثر بالجولات المقبلة.
ومن المتوقع، أن يعتمد المحارمة في تشكيلته الأساسية على كل من: وليد عصام، إيهاب الخوالدة، رواد أبو خيزران، حسام أبو سعدة، ورد البري، خالد الردايدة، محمد الرازم، محمد طنوس، حمزة الصيفي، أحمد العيساوي وأحمد أبو كبير.
وكانت مواجهة الذهاب، أسفرت عن فوز سحاب الوحيد بالبطولة الحالية وكان بنتيجة 1-0 حمل إمضاء اللاعب أحمد العيساوي، فيما التقى الفريقان بدوري المحترفين في 9 مناسبات سابقة، إذ سجل كل فريق نتيجة الفوز في 4 مرات، مقابل التعادل مرة واحدة.
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