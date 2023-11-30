شباب الأردن ومعان في لقاء متكافئ.. والحسين إربد يستضيف العقبة لرد الاعتبار

يحيى قطيشات

اضافة اعلان

عمان - تنطلق اليوم منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأردن للموسم الحالي 2023-2024، بإقامة مباراتين، حيث يستضيف شباب الأردن ضيفه معان عند الساعة الرابعة مساء على ستاد عمان الدولي، فيما يرحل فريق العقبة إلى عروس الشمال لمواجهة فريق الحسين اربد عند الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب الحسن.وكانت فرق الرمثا وشباب الأردن والسلط والحسين إربد ومعان وشباب العقبة، بلغت الدور ربع النهائي من البطولة، بعد تغلبها على الأهلي، اليرموك، الجليل، مغير السرحان، والجزيرة على التوالي.في المقابل، سيتم تحديد موعد مباراة فريق الرمثا مع الفائز من لقاء مغير السرحان والوحدات، ومباراة فريق السلط مع الفائز من مباراة سحاب والفيصلي لاحقًا.وكان اتحاد الكرة، أرجأ تحديد موعد مباراتي مغير السرحان والوحدات، سحاب والفيصلي، ضمن دور الـ16 من البطولة، حتى إشعار آخر، بسبب ارتباط فريقي الفيصلي والوحدات بالبطولات الآسيوية.وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.وعلى صعيد المباراة النهائية للبطولة، حال انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب، على أن يوزع الريع مناصفة بين الفريقين.شباب الأردن - معانيدخل الفريقان مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد فوزهما في منافسات الأسبوع الثامن من دوري المحترفين، حيث تغلب معان على سحاب 3-1 وفاز شباب الأردن على الأهلي 1-0، ويطمح كلاهما إلى خطف الانتصار والتواجد بدور الأربعة، خصوصا أن المنافسة على لقب الكأس تبدو أسهل من منافسات الدوري.شباب الأردن الذي يرنو لإعادة مشهد الانتصار كما حصل في مباراة الدوري بين الفريقين قبل أسابيع، ويدرك مديره الفني محمود الحديد صعوبة المهمة، في ظل التحسن التي طرأ على أداء لاعبي فريق معان.وسيعمل الحديد على تحقيق التوازن في الجانبين الدفاعي والهجومي، وإغلاق المنطقة أمام مرمى الحارس أحمد الجعيدي بشكل محكم.ويعتمد الحديد على تشكيلة يغلب عليها طابع حيوية الشباب من خلال وجود اللاعبين: أحمد جعيدي، كارلوس، عامر المجذوبة، فيصل أبو شنب، شوقي القزعة، فضل هيكل، أحمد صبرة (أحمد أيمن)، أيهم هشام (ثائر أشرف)، محمد أبو طه (محمد أبو غوش)، أويس زيادات (خالد أبو رياش) وحمزة النعيم.من جانبه، يبحث المدير الفني لفريق معان أمجد أبو طعيمة، عن مواصلة عروضه الفنية القوية، ويملك المدرب الأدوات القادرة على تحقيق المطلوب.ويعرف معان أن شباب الأردن يلعب بروح جماعية وقادر على بناء الهجمات المرتدة السريعة، خصوصا من الأطراف، وسيعمل على مراقبة مفاتيح اللعب، واستغلال المساحات التي يتركها الفريق.وتبدو التشكيلة الأقرب لدخول المباراة مكونة من: رشيد رفيد، ايسر الصباح، سليمان غزال، أحمد ياسين، عون المحارمة، مهدي علامة، حسين عبيدات (ابراهيم الرواد)، حربي عبدالله، إياد طملية، عبد المالك مفتاحي، ضرار سعد الله (وليد عثماني).الحسين إربد - شباب العقبةيدخل الحسين إربد المباراة، بهدف رد الاعتبار من فريق العقبة الذي أخرجه من بطولة الكأس في الموسم الماضي.ويتصدر الحسين الدوري بالعلامة الكاملة، ويملك أرقاما مميزة في الناحيتين الدفاعية والهجومية، ويبحث عن الظفر بلقب البطولة، بوجود عناصر متكاملة في الخطوط كافة.ويرجح أن يدفع مدرب الحسين جواو موتة، بالتشكيلة التي لعبت مباراة الجليل الأخيرة في الدوري والتي تضم كلا من: عبدالله الزعبي، عبدالله نصيب، سليم عبيد، مصطفى قزعر، أدهم القريشي، رجائي عايد، عبدالجليل أجا جون، مصعب اللحام (محمود مرضي)، منذر أبو عمارة، وحمزة الدردور.فريق العقبة الذي يقدم مستويات طيبة خلال مباريات الدوري، ويطمح إلى التواجد للمرة الثانية على التوالي في نهائي البطولة، يعلم أنه يواجه فريقا مميزا يضم أفضل اللاعبين، لكن خبرة مدربه رائد الداوود ومعرفته بقدرات وإمكانيات لاعبي الحسين، إضافة إلى منظومة الفريق وعناصره التي تلعب بروح الفريق الواحد، تشكل حافزا للخروج بنتيجة ترضي جماهيره.وسيدفع الداوود بتشكيلة مكونة من: عبد العزيز حرب، منذر رجا، محمد عاصي، ياسر الرواشدة، عبد الله الحواري، صدام بني دومي، يزن شوكت، غيث المدادحة، محيسن أبو جبلة، عمر سريوة وعيسى السباح.