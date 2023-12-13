شباب الأردن يباغت مغير السرحان.. وقمة مرتقبة بين الفيصلي والحسين

يحيى قطيشات ومهند جويلس

عمان – قلب فريق شباب الأردن تأخره أمام فريق مغير السرحان بهدف إلى فوز غال بهدفين لهدف، في المباراة التي جرت بينهما الأربعاء، على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، في افتتاح منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين لكرة القدم.

وافتتح مغير السرحان التسجيل عبر لاعبه أحمد السليم بالدقيقة 29، قبل أن يدرك أحمد صبرة التعادل للشباب بالدقيقة 37، ويخطف خالد أبو رياش هدف الفوز الثمين عند الدقيقة 84، ليرفع شباب الأردن رصيده إلى 13 نقطة، ويتجمد رصيد مغير السرحان عند 8 نقاط، وله مباراة مؤجلة.

وتتواصل منافسات الجولة الخميس، بمواجهتين، إذ تجمع الأولى بين فريقي معان والعقبة على ملعب الأمير محمد عند الساعة الرابعة مساء، فيما يرحل الحسين إربد إلى ستاد عمان لمواجهة الفيصلي عند الساعة السادسة والنصف مساء، في مباراة قمة الجولة.

مغير السرحان 1

شباب الأردن 2

تشكيلة الفريقين

مغير السرحان: أحمد عرباش، غيث العثامنة، أحمد أبو

صعيليك، صهيب أبو هشهش، محمد أبو الذهب(محمود فريتخ) ، محمد الجوهري(سامر خانكان)، قصي طنوس(أحمد ابو نجيلة)، أحمد عبد القادر السليم، محمد العملة، زيد أبو الريش، معتز عبيدات.

المدير الفني: خالد الدبوبي

شباب الأردن: أحمد الجعيدي، شوقي القزعة، أيهم هشام، محمد أبو طه، كارلوس، أحمد صبرة، فضل هيكل، خالد أبو رياش(أويس زيادات) ، حمزة النعيم(محمد الذريوت)، عامر مجذوبة(أحمد أيمن)، محمد طة.

المدير الفني: محمود الحديد

الحكام: محمود السوالمة للساحة، والحكام المساعدون أيمن عبيدات، صابرين العبادي، ومحمود أبو صبيح رابعا.

سيناريو الأهداف

- استقبل أحمد السليم عرضية قصي طنوس من الميمنة ليدكها بقوة بمرمى أحمد الجعيدي هدفا بالدقيقة 29.

- أخطأ حارس مغير السرحان أحمد عرباش في الكرة المنفذة من ركنية لتسقط أمام أحمد صبرة الذي قبل الهدية وسجل هدف التعادل بالدقيقة 37.

- وضع أيهم هشام بتمريرة رائعة زميله خالد أبو رياش في مواجهة مرمى مغير السرحان ليضع الكرة على يمين عرباش هدفا بالدقيقة (84).

فرص المباراة

- تالق الجعيدي في رد رأسية الجوهري لركنية (15).

- كرة عرضية من ابو صعيليك حادت عن مرمى شباب الاردن (16).

- ابعد المدافع زيد أبو الريش الكرة قبل وصولها المتحفز خالد أبو رياش (26).

- انقذ الجعيدي مرماه من هدف عندما تصدى لقذيفة صهيب ابو هشهش (27)

-لم يحسن العثامنة التعامل مع الكرة وهو في مواجهة مرمى شباب الاردن(33).

- انطلق حمزة النعيم من ميمنة الشباب وأرسل كرة انيقة ابعدها المدافع العثامنة للركنية (36).

- سدد أيهم هشام قذيفة لاهبة ردها عرباش على حساب ركنية(48).

- استقبل أبو رياش كرة داخل منطقة جزاء مغير السرحان وارسلها قوية علت العارضة (49).

- انقذ القائم الأيمن المرمى الجعيدي قذيفة ابو صعيليك (51).

- تجاوز حمزة النعيم مدافع الشباب من الميسرة وهيا كرة عرضية نحو فضل هيكل الذي سددها فوق المرمى (65).

- ارتقى قصي طنوس لكرة أبو هشهش العرضية برأسه ودكها فوق العارضة (74).

-حادت كرة أبو هشهش عن مرمى شباب الأردن قليلا (78).

الفيصلي والحسين.. قمة منظرة

وتتجه أنظار جماهير الكرة الأردنية نحو ستاد عمان الدولي، حيث يستقبل فريق الفيصلي نظيره الحسين إربد عند الساعة السابعة مساء، في قمة مباريات الجولة العاشرة وقبل الأخيرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.

وتعد المواجهة مهمة للطرفين قبل نهاية مرحلة الذهاب بجولة واحدة، حيث يأمل متصدر الترتيب فريق الحسين في مواصلة صدارته وتحقيق الانتصار التاسع على التوالي، علما بأنه يملك مواجهة مؤجلة مع الوحدات لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، وأخرى مع سحاب في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل، ويملك 24 نقطة.

في المقابل، يسعى الفيصلي بالإبقاء على حظوظه في تحقيق نتيجة إيجابية والبقاء في دائرة المنافسة، بعد نتائج غير مرضية بشكل كبير لجماهير “الأزرق” في الأسابيع الماضية على الصعيد المحلي، وآخرها التعثر بالتعادل مع سحاب والاستقرار في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

ويعود آخر فوز للحسين إربد على الفيصلي بدوري المحترفين إلى إياب الموسم 2013-2014، إذ لم يتذوق “غزاة الشمال” طعم الفوز منذ أكثر من 9 سنوات، على حامل لقب النسخة الماضية وصاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب (35 لقب دوري)، فيما انتهت آخر مواجهة بينهما الموسم الحالي ببطولة الدرع بفوز الفيصلي 2-1.

وتقام عند الساعة الرابعة مساء اليوم مواجهة معان وشباب العقبة على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، فيما تستكمل مباريات الجولة غدا بمواجهتين، إذ تجمع الأولى الجليل والسلط على ستاد الحسن في مدينة إربد عند الرابعة مساء، فيما يلتقي الوحدات مع سحاب عند السادسة والنصف مساء على ستاد عمان الدولي، على أن تختتم الجولة بلقاء وحيد يوم السبت يجمع الأهلي والرمثا على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب عند الساعة الرابعة.

وبالعودة للمواجهة المرتقبة، فإن الفريقين يطمحان للظفر بالنقاط الثلاث لإسعاد جماهيرهما، مع صعوبة المواجهة أكثر على الفيصلي المطالب بالفوز ولا شيء سواه، فيما تشكل نتيجة التعادل نقطة إيجابية وثمينة للضيوف تمكنهم من الاقتراب بالتتويج المعنوي بطلا للشتاء مع نهاية المرحلة الأولى.

ويسعى حارس مرمى الحسين إربد عبد الله الزعبي في معادلة رقم حارس مرمى الفيصلي السابق لؤي العمايرة، بالمحافظة على نظافة شباكه للمباراة التاسعة على التوالي، وهو الحارس الأكثر حفاظا على نظافة شباكه بالقرن الحالي ببطولة الدوري، وذلك خلال الموسم الكروي المحلي 2000.

ويستمر غياب المدرب البرتغالي للحسين جواو موتا عن المواجهة بداعي ، فيما من المتوقع أن يخوض الفريق المباراة بتشكيلة أساسية مكونة من عبد الله الزعبي، أدهم القرشي، عبد الله نصيب “ديارا”، سليم عبيد، مصطفى كمال، محمد الداود، فرناندو ناثان، عبد الجليل أجاغون، مصعب اللحام، منذر أبو عمارة وعبد الله العطار.

وعلى الطرف المقابل، يتطلع الفيصلي مع المدرب أحمد هايل في استعادة ثقة جماهيره بعد التعادل المخيب للآمال في الجولة الماضية أمام سحاب، ما أفقد “الزعيم” نقطتين مهمتين في بحثه عن البقاء قريبا من المتصدر وصاحب المركز الثاني الوحدات بعدد النقاط، وتقليص الفارق قدر المستطاع قبل الدخول في المرحلة الثانية.

ويعول هايل في المباراة على خبرات عدد من لاعبيه، ومن أبرزهم نور الدين بني عطية، محمد كلوب، أنس بني ياسين، مهند خير الله، حسام أبو الذهب، خالد زكريا، عبيدة السمارنة، حاتم الروشدي، عارف الحاج، أحمد أبو شعيرة ورزق بني هاني.

معان والعقبة.. تضميد الجراح

وفي المواجهة الثانية، يتطلع الجريحان معان (9 نقاط) وشباب العقبة (11 نقطة)، في استعادة نغمة الانتصارات، في مواجهة متكافئة بين الطرفين الطامحين لتحقيق أكبر عدد من النقاط في مرحلة الذهاب، لتفادي مسألة الهبوط والمنافسة على المراكز المتأخرة مع نهاية الموسم.

ويبرز من فريق معان الذي يقوده المدرب أمجد أبو طعيمة، كل من حربي أحمد، عون المحارمة، رشيد رفيد، أحمد العواودة وإبراهيم الرواد، فيما يملك شباب العقبة بقيادة مدربه رائد الداود، لاعبين بارزين مثل كريستيان فارغاس، غيث المدادحة، عمر سريوة، محمد الحسنات وحماد الأسمر.

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